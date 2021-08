Stovyklos akcentas – Antano žuvienė

Tapelių ežero (Vilniaus r.) pakrantėje surengtoje stovykloje neįgaliems vaikams „Gamtoje be kliūčių“, žuvienę virė ir Elektrėnų žvejų klubo „Tritonas“ virėjas Antanas Jankauskas. Stovyklą, kuri nebuvo įtraukta į jokias projektines veiklas, surengė Lietuvos akty­vios reabilitacijos asociacija (LARA), „Asistentinis taxi“, asociacija „Savarankiškas gyvenimas“ ir kiti rėmėjai. Tapelių ežeras pasirinktas todėl, kad šis vandens telkinys yra žuvingas, o svarbiausia – yra įrengtas patogus lieptas neįgaliesiems, lei­džiantis saugiai jaustis rateliais judantiems žvejams.

LARA prezidentas Aleksandras Pacevičius sako, kad pradėjus tartis su žvejyba užsiimančiais žmonėmis, įmonėmis, žinutė apie neįgaliems vaikams rengiamą stovyklą nuvilnijo per jų bendruomenes ir žvejai patys siūlė paramą. Vieni skyrė meškeres, kiti maistą žuvims, masalą, treti pasirūpino dovanomis – žvejybos įranga visiems stovyk­los dalyviams. Net žuvienę pagal originalų receptą virė ne bet kas, o žuvienės virimo čempionas, Elektrėnų žvejų klubą „Tritonas“ garsinantis A. Jankauskas. Ankstų rytą užkaistame 120 litrų katile kunkuliavo rėmėjų padovanoti šeši šamai bei kiti tik Antanui žinomi ingredientai. O katilui nuo ugnies nukelti prireikė ir galiūno Vido Blekaičio pagalbos. Žuvienės ragavimas tapo baigiamuoju šventės akcentu, o dar prieš tai renginio rėmėjai per 100 žmonių vaišino kibinais ir picomis, saldumynais ir vaisiais, mineraliniu vandeniu ir kitais gaiviaisiais gėrimais.

Paruošta pagal žurnalo „Bičiulystė“ informaciją