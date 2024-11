Smūgių kruša vidury baltos dienos

Asociatyvi pinterest.com nuotr.

Virginija Jacinavičiūtė

Penktadienį būrys elektrėniš­kių tapo neįprasto žiaurumo liudininkais. Sodų gatvėje dienos metu buvo suspardyta moteris. Liudininkų teigimu, moteris nuo agresyvaus kovinio šuns gynė savo šuniuką, vėliau pasipylė smūgiai. Po įvykio žmonės kalbėjo, kad minėtas šuo jau ne pirmą kartą užpuola augintinius, jaudinosi ne tik dėl gyvūnų, bet ir žmonių saugumo.

Vienos iš liudininkių teigimu, kovinis šuo taksų veislės šunį užpuolė tarp Sodų g. 6 ir 8 namų. Šunelio savininkė užgulė šuniuką savo kūnu, o agresyvų šunį vedžiojęs asmuo ėmė mušti ir kojom spardyti šuniuko šeimininkę.

„Mačiau, kad prie namo vaikš­čiojo moteris su taksiuku. Vėliau žiūriu, kad koks tai vyras murkdo moterį, spardo ją. Ir taip smarkiai. Aš pagalvojau, kad čia koks vyras savo girtą žmoną taip tarmozina. Ji pradėjo šauktis pagalbos, bet nebuvo aplink žmonių. Jis jai daužė per galvą, bet daugiausia tai spardė. O ji laikė taksiuką apsiglėbus. Jauna moteris ėjo pro šalį, pradėjo fotografuoti ir jis nustojo ją tarmozinti ir nuėjo į gretimą namą, kur gyvena. Tą šunį vedžiojo ne jo šeimininkas, o visai kitas žmogus. Jo šeimininkas toks stambus, aukštas. Ir šeimininkas neprognozuojamas, ir tas šuo jo neprognozuojamas“, – pasakojo liudininkė.

Kiek kitaip situaciją apibūdino kita įvykio liudininkė. Jos teigimu, vyras ir moteris buvo pažįstami. Maždaug 47 m. moteris pirma išėjo iš namo, o vyriškis su šuniu pavymui. Tuomet puolė ją keikti, daužyti, spardyti į nugarą ir veidą. Moteris buvo sumušta taip stipriai, kad nepajėgė atsikelti.

Po šio įvykio kieme pasirodė du policijos ekipažai ir greitoji.

„Policija išvažiavo, liko greitoji. Greitosios medikai norėjo ją pakelti, bet ji nesikėlė. Tada atvžiavo keturi policininkai su vienu ekipažu ir ją įkėlė į greitosios mašiną. Nei jokių neštuvėlių. Prinešė ją prie tų durų. Gal ji ten buvo palaužyta, gal nebuvo galima jos nešti… Ją sutraukė kaip koks mėšlungis. Mačiau, išvežė į Vilniaus pusę“, – pasidalijo liudininkė.

Kokia moters būklė, nėra žinoma, tretiesiems asmenims Elektrėnų ligoninė informacijos neteikia.

Liudininkė svarsto, gal vyro agresiją iššaukė taksiuko šeimininkės pastaba, kad kovinis šuo vedžiojamas be antsnukio.

Agresyvaus šuns kaimynystėje gyvenanti moteris pasakojo, kad būdamas su šeimininku šuo elgiasi paklusniai, tačiau šeimininkas jį agresyviai dresuoja. Jei šuo gauna komandą kažką pulti, jis ir puola. Šis šuo visada vedžiojamas be antsnukio.

Elektrėniškių teigimu, minėtas šuo jau ne kartą buvo sužalojęs kitus gyvūnus. Kad šuns šeimininkui dėl netinkamos gyvūno priežiūros buvo skirtos nuobaudos, patvirtino ir Elektrėnų policija.

Gegužės 31 d. „Facebook“ grupėje Karolina pasidalino įrašu, kad prie Sodų g. 14 namo stafordšyro-pitbulio mišrūnas mirtinai sudraskė katiną. Moteris rašė, kad pati situacijos nematė, bet kaimynai liudijo, kad šeimininkas nesurea­gavo į šuns elgesį, tik po kurio laiko priėjo ir numetė vargšą kačiuką po medžiais. Žmonės šaukė vyriškį, bet šeimininkas kaip ėjo, taip ir nuėjo su palaidu šuniu be pavadėlio ir be antsnukio. Į įrašą sureagavo ir kiti įvykį matę žmonės, kurie liudijo, kad šei­mininkas šunį vedžioja ne tik be antsnukio, bet ir pavadėlio. Teigiama, kad šuo agresyvus ne tik su kitais gyvūnais, bet ir žmonėmis.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas Edgardas Telinskis sakė, kad dėl minėto įvykio aplinkybės kol kas yra tikslinamos, nukentėjusioji pareiškimo policijai nėra parašiusi ir informavo, kad šuns šeimininkas jau yra baustas dėl netinkamos šuns priežiūros. Bet panašu, kad baudos šiam asmeniui nepadeda padaryti išvadų, tiek gyvūnai, tiek žmonės bet kada gali vėl tapti šuns ir jo šeimininko agresijos aukomis.

Nepaisant to, ar vyras su moterimi buvo pažįstamas, ar tai buvo tik atsitiktinis praeivis, visuomenė šalia tokio asmens negali jaustis saugi. Akivaizdu tai, kad agresyvių žmonių priežiūroje neturėtų būti kovinio šuns, dėl kurio rašytas ne vienas pareiškimas. Keistas jau vien tas faktas, kad kovinis šuo laikomas bute, nors tai draudžiama įstatymais.

Pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 10 d. kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus (tais atvejais, kai tokių šunų Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia) bei pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose ­draudžiama.

Pavojingų šunų laikymo tai­syklėse rašoma, kad viešosiose vie­tose ir bendrojo naudojimo patalpose pavojingi šunys vedžiojami (vedami) su antsnukiu ir laikant už pavadėlio. Jeigu šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.