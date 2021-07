Siuvimo būrelis – proga atsiskleisti mažiesiems talentams

Karolina Navakauskaitė,

VU Komunikacijos fakulteto studentė, praktikantė

Liepos–rugpjūčio mėnesiais Elektrėnuose vyksta siuvimo būrelis vaikams ir paaugliams. Siuvimo būrelį organizuoja „GK siuvimo studijos“ įkūrėja Gitana Kazakevičienė.

Pasak Gitanos, siuvimo būrelis vaikams ir paaugliams – ilgai brandinta idėja, kurią įgyvendinti pavyko tik šią vasarą, pasibaigus karantinui. Būrelį jau lanko įvairaus amžiaus ­vaikai, nuo 6 iki 14 metų. Užsiėmimai vyksta mažesnėse gru­pelėse, kurias sudaro 2 ar 4 vaikai.

„Vaikai labai žingeidūs, atkaklūs, su jais smagu dirbti. Siuva įvairius darbelius, o vyresnėlės – drabužius“, – savo mokiniais džiaugėsi G. Kazakevičienė.

Siuvimu susidomėjusios mer­gaitės Martynos mama Asta Špie­gie­nė džiaugiasi, jog Elektrėnuose ­at­sirado tokio pobūdžio būrelis.

Pasak A. Špiegienės, jos dukra nuo pat mažens susidomėjo siuvimu. Iš pradžių ji karpydavo senus, nebenešiojamus drabužius, o vėliau, dovanų gavusi vaikišką manekeną ir daug medžiagų, Martyna panoro ir siūti.

„Todėl, kai pamačiau „GK siuvimo studijoje“ vykstantį būrelį, ne­dvejodama leidau dukrą į jį. Ir šis sprendimas tikrai pasiteisino, kadangi mergaitė labai laukia kiekvieno užsiėmimo ir grįžta iš jo pilna įspūdžių“, – sakė A. Špiegienė.

„GK siuvimo studijos“ įkūrėja atviravo, jog labai laukia ir kviečia kuo greičiau prisijungti prie šios veiklos vis daugiau vaikų, kadangi jis vyks tik iki rugsėjo mėnesio.

„Nuo rugsėjo mėnesio bus organizuojami siuvimo kursai suaugusiems“, – pranešė G. Kazakevičienė. Be to, ji pridūrė, jog šie kursai bus pritaikyti kiekvieno poreikiams.

„GK siuvimo studija“ duris at­vėrė dar visai neseniai, beveik prieš metus, 2020 m. rugpjūčio 29-ąją. „Tai data, kai ilgai puoselėta mano svajonė virto realybe“, – pasakojo G. Kazakevičienė.

Pati G. Kazakevičienė siūti mėgo irgi nuo mažens. Siuvimo žinių mokėsi siuvimo kursuo­se, vėliau Vilniaus paslaugų ir verslo profesinio mokymo centre įgijo siuvėjos specialybę. Pasak Gitanos, norėdama pradėti užsiimti šia veikla, ji turėjo „perlipti“ per save ir visus neigiamus komentarus iš aplinkos. „Tik šeimos palaikymas ir tikėjimas mėgstama veikla vedė į priekį“, – sakė G. Kazakevičienė.