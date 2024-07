Šiuolaikinio žiūrovo pasirinkimas – išmanioji televizija

Technologijos greitai keičiasi ir nuolat tobulėja. Tai pastebima įvairiose srityse ir televizija nėra išimtis. Modernūs sprendimai leidžia pritaikyti televiziją žiūrovo poreikiams ir pasiūlyti naują žiūrėjimo patirtį bei laisvę rinktis programas. Visa tai siūlo išmanioji televizija, kuri savo funkcionalumu gerokai lenkia tradicinę. Tiesa, ši paslauga yra mokama, tačiau galime įvardyti ne vieną priežastį, kodėl ją verta užsisakyti.

Platus turinio pasirinkimas

Išmanioji televizija išties leidžia pamiršti tuos laikus, kai galėdavome rinktis vos iš keleto kanalų. Tai vienas didžiausių šios technologijos privalumų. Naudojant išmaniąją televiziją galima rinktis iš daugybės kanalų, o taip pat naudotis ir vadinamąja biblioteka, kurioje galima peržiūrėti jau rodytas programas (priklausomai nuo pasirinkto plano, dažniausiai iki vienos savaitės).

Taigi, galite nevaržyti savęs rinkdamiesi, ką žiūrėti: laidos, filmai, dokumentika, sporto rungtynės, koncertai ir kiti renginiai – pasirinkimas labai platus ir atitinkantis kiekvieno žiūrovo poreikius.

Aukšta vaizdo ir garso kokybė

Kino teatro efektas namuose išties įmanomas – jums reikalinga tik išmanioji televizija ir didelis televizorius. Itin aukšta vaizdo ir garso kokybė suteikia naują patirtį, tikroviškumo efektą ir leidžia mėgautis programomis su daug didesniu įsitraukimu.

Tiesa, reikia paminėti, kad išmanioji televizija prisitaiko prie įrenginio (televizoriaus, planšetės ir kt.) techninių galimybių. Antra vertus, turėdami galingą modernų televizorių, visu jo funkcionalumu be išmaniosios televizijos net negalėsite pasimėgauti. Detalus, ryškus, kontrastingas vaizdas primena žvilgsnį į realybę, o tai užtikrina geriausią patirtį žiūrovui, nesvarbu, kokio tipo programą žiūrite.

Patogumas ir prieinamumas

Išmanioji televizija vartotojams yra pasiekiama dviem būdais: per TV priedėlį arba per TV programėlę. Kokį būdą pasirinkti priklauso nuo to, kokiame įrenginyje norite naudotis išmaniosios televizijos funkcijomis. Svarbu žinoti, kad išmanioji televizija yra skirta ne tik televizoriams – vaizdo turiniu galite mėgautis ir savo kompiuterio, planšetės, telefono ekrane.

Pasirinkus priedėlį, televizija naudotis itin paprasta. Tereikia priedėlį prijungti prie televizoriaus ir per jį galėsite naudotis pasirinkti išmaniosios televizijos planu. Šis sprendimas puikiai tinka ir tiems žiūrovams, kurie turi senesnius televizorius. Alternatyva – išmanioji televizija per programėlę. Tai taip pat patogus būdas mėgautis kokybišku turiniu, kuris puikiai tinka naudojantiems išmaniuosius įrenginius. Televiziją per programėlę vienu metu gali naudoti keli vartotojai, pavyzdžiui, šeimos nariai, norintys žiūrėti skirtingus kanalus.

Kiek kainuoja išmanioji televizija?

Išmanioji televizija suteikia visiškai naują, daug geresnę patirtį žiūrovui ir prisitaiko prie asmeninių poreikių. Tačiau ši paslauga nėra nemokama ir, priklausomai nuo pasirinkto plano, gali kainuoti apie keliolika eurų. Ar tai didelė kaina už platų televizijos kanalų pasirinkimą, programų archyvą ir aukštą vaizdo bei garso kokybę? Tikrai ne, nes išmanioji televizija suteikia itin gerą patirtį ir paverčia jūsų laisvalaikį prie televizoriaus ekrano išties turiningu.