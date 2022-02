Seniūnės ataskaita Gilučiuose: dirbame tam, kad būtų gera kurti ir gyventi

Julija Kirkilienė

Pandemija visiems jau tiek nusibodo, taip visi pasiilgo gyvo bendravimo, kad niekas nebekrei­pia dėmesio į rekomendacijas ­neorganizuoti renginių. Užsidėję naujus respiratorius savivaldybės gyventojai noriai renkasi į įvai­rius renginius. O dabar proga ­išeiti iš namų yra ir kiekvieno kaimo ­gyventojams: seniūnijose organizuojami susitikimai su savivaldybės vadovais. Tokie susitikimai dėl pan­demijos nevyko net dvejus metus.

Seniūnės ataskaita

Savivaldos įstatymas nurodo,­ kad kiekvienais metais seniūnai teikia ataskaitas ne tik savivaldybės vadovams, bet ir gyventojams. Gi­lučių seniūnei Kristinai Vitartei ši ataskaita buvo ketvirta. Gilučių seniūnijoje registruoti 528 gyventojai, per 2021 metus gimė 6 gilutiškiai, tačiau Amžinybėn išlydėti 8. Seniūnė džiaugiasi tuo, kad vis daugiau žmonių iš kitų vietovių Gilučius renkasi nuolatine gyvenamąja vieta. Seniūnijos išlaikymui praėjusiais metais skirta buvo 55 tūkst. eurų, iš jų kultūrinei veiklai – 10,5 tūkst. eurų. Likę pinigai buvo panaudoti administracijos išlaikymui, kelių ir gatvių priežiūrai, aplinkos tvarkymui ir kt. O tų seniūnijos prižiūrimų kelių ir gatvių yra beveik 100 km. Problemas seniūnė įvardijo tas pačias kaip ir gyventojai: gatvių asfaltavimo poreikį, nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros būtinumą.

Seniūnė sakė, kad seniūnijos darbuotojai, seniūnaičiai ir kiekvienas gyventojas gyvena ir dirba tam, kad Gilučiuose gyventi ir kurti gyvenimą gera būtų kiekvienam. O kurti Gilučiuose sąlygos geros. Apie kūrybą ir kultūrinę veiklą renginių organizatorė Vida Vičkačkienė susirinkusiuosius informavo skaidrėmis.

Policijos informacija

Įdomiausia tokių susitikimų seniūnijose tema, ko gero, yra policijos informacija. Į susitikimą Gilučiuose atvyko PK Veiklos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis, bendruomenės pareigūnė Erika­ Venskutonienė ir Elektrėnų PK Veiklos skyriaus tyrėja Žydronė Sakaliūnienė. Pareigūnai sako, kad viena iš didžiausių bėdų seniūnijo­se yra girti vairuotojai. Pasak E. Venskutonienės, girti vairuotojai­ dažniausiai sulaikomi, gavus informaciją, todėl prašė gyventojų nebūti abejingiems, pamačius iš­gėrusį sėdant už vairo, jį sulaikyti, o jei nepasiseka – pranešti tel. nr. 112. Juk ne paslaptis, kad daugiausia nelaimingų įvykių keliuose sukelia neblaivūs vairuotojai. Eismo saugumui grėsmę taip pat kelia pėstieji, tamsiu paros metu vaikštantys be atšvaitų, ir kalbėjimas telefonu vairuojant. Pareigūnai taip pat gyventojams priminė dviratininkų eismo taisykles ir būtinybę važiuoti tik tvarkingu dviračiu. Nors Gilučių seniūnijoje žmonės sukčiams pinigų dar nepadovanojo, bet pareigūnai dar kartą perspėjo žmones neatidarinėti nežinomų pranešimų telefonuose ir jokiu būdu niekam nepadiktuoti savo prisijungimų kodų. O pastebėjus bandymus įsilaužti į banko sąskaitą, būtina apie tai informuoti puslapyje e. policija. Nauja nusikaltimo rūšis užfiksuota savivaldybėje – pornografijos platinimas. O blogiausia, kad tai daro nepilnamečiai. 2021 m. Gilučių seniūnijoje registruotos 6 nusikalstamos veikos: 3 dėl smurto artimoje aplinkoje, 1 eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus, 1 dėl transporto priemonės vairavimo, kai vairuotojui nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, 1 dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.

Specialistų kalbos nepradžiugino

Pirmasis toks susitikimas vyko mažoje Gilučių seniūnijoje, į renginį žmonių atėjo, bet ne tiek, kiek ­atei­davo iki pandemijos. O ir bėdų žmonės gal mažiau turi. Gilučių se­niūnijos gyventojai valdžiai išsakė tik vieną problemą: nebenori kaimiečiai šaltomis dienomis bėgioti į lauko būdeles, kone visi norėtų turėti tualetus viduje, todėl prašė, kad gyvenvietėje būtų nutiesti nuotekų tinklai. Tiesa, gyvenvietėje viena linija yra nutiesta, bet prie jos ne visi gatvės gyventojai prisijungę. O tie, kas turi vietinius tinklus, bėdų turi su nuotekų šalinimu. Gyventojai prašė savivaldybės vadovų padė­ti išsiaiškinti, kodėl tos nuotekos­ nebenubėga, kaip būdavo anksčiau.

Susitikime be administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus daug informacijos pateikė savivaldybės Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė bei Ar­chitektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius. Giedrė informavo apie savivaldybėje vykdomus nuotekų ir vandentiekio projektus, apie tai, kad Gilučiuose artimiausiu metu plėtra neplanuo­jama, bet savivaldybė galbūt galėtų padėti žmonėms įsirengiant individualius nuotekų tinklus. Seniūnijoje neasfaltuoti keliai taip pat nėra įtraukti į prioritetinių kelių sąrašą. A. Butrimavičius kalbomis apie projektus ir detaliuosius planus taip pat nedžiugino – visi projektai labai brangūs ir dar brangs. Be to, atšauktas įstatymas, kuriuo galima ­nuosavus namus iki 80 kv.m statyti be projektų – dabar projektai reikalingi bet kuriam pastatui.

Su tokiomis nuotaikomis, kad artimiausiu metu Gilučiuose nieko neplanuojama keisti, susitikimas ir baigėsi. Bet gilutiškių tai nenuliū­di­no – per praėjusius metus savivaldy­bė nemažai investavo į gyvenvietės infrastruktūrą, tad kol kas gyventojai tuo tegul ir pasidžiaugia.