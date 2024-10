Seimo rinkimų naujienos: vieną Seimo narę jau turime, bet elektrėniškės Seimo narės nebeturėsime

Adelė Šimkūnaitė balsavo kartu su tėveliais. Vienai juk pirmą kartą nedrąsu…Audriaus Jurgelevičiaus nuotr.

Julija Kirkilienė

Spalio 13-osios rinkimų į Seimą pagrindinė naujiena ta, kad vieną Seimo narę jau turime. Trakiškė Edita Rudelienė, Liberalų sąjūdžio sąraše įrašyta ketvirtu numeriu, Seimo nario mandatą jau turi. Bet antrame ture vienmandatinėje apygardoje ji dar rungsis su socialdemokratu Kęstučiu Vilkausku, pirmame ture surinkusiu 31,72 proc. (5519) rinkėjų balsų nuo dalyvavusių rinkėjų. E. Rudelienė vienmandatėje gavo 20,90 proc. (3637) rinkėjų balsų. Jei antrame ture rinkėjai išsirinktų K. Vilkauską, tai šią 4 metų kadenciją, kaip ir praėjusią, Trakų-Vievio apygardos rinkėjams atstovautų du Seimo nariai. Kaišiadorių-Elektrėnų rinkiminės apygardos rinkėjai taip pat galėtų turėti du Seimo narius. Apie tai antrame ture besirungsiantys du kandidatai – konservatorius Vytenis Tomkus ir socialdemokratas Algimantas Radvila – ginčijasi „Facebook“ paskyroje. Pirmame ture A. Radvila surinko 21,56 proc. (3865), o V. Tomkus – 16,67 proc. (2989) rinkėjų balsų. A. Radvila po reitingavimo bendrame Socialdemokratų sąraše yra 26-tas. Jei 6 sąraše prieš A. Radvilą likę socialdemokratai mandatus laimėtų antrame ture, tai A.Radvila į Seimą patektų pagal sąrašą. V. Tomkus Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąraše liko 54-tas, tad jam į Seimą patekti galimybių neliktų. V. Tomkaus antrame ture sėkmės atveju, Kaišiadorių-Elektrėnų rinkiminės apygardos rinkėjai taip pat galėtų turėti du Seimo narius. Tokiu atveju Elektrėnų savivaldybės gyventojams atstovautų net 4 Seimo nariai, o to per 34 Nepriklausomybės metus nėra buvę. Tiesa, nė vienas iš tų keturių kandidatų nėra elektrė­niš­kiai – E. Rudelienė ir K. Vilkauskas – trakiškiai, o A. Radvila ir V. ­Tomkus – kaišiadoriškiai. V. Tomkus nėra nuolatinis Kaišiadorių gyventojas – jis gyvenamąją vietą turi ir Vilniuje. Elektrėnai savo savivaldybės gyventoją Seime turėjo antrąkart – praėjusioje kadencijoje dirbusią Silvą Lengvinienę ir prieš įkuriant Elektrėnų savivaldybę Seimo nariu buvusį Kęstutį Vaitukaitį. Seimo nariais iki savivaldybės įkūrimo išrinkti yra buvę Juozas Janonis ir Danutė Aleksiūnienė. Antrai kadencijai S. Lengvinienė išrinkta nebuvo – taip nusprendė Kaišiadorių rinkėjai, o Elektrėnų rinkėjų balsų nepakako. Jei būtų elektrėniškių valia, antrame ture dėl mandato Seime demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė S. Lengvinienė būtų kovojusi su A. Rad­vila. Deja, rinkėjai nusprendė taip, kad S. Lengvinienė vienmandatėje ­apygardoje liko ketvirta – po A. Radvilos, V. Tomkaus ir Liberalų sąjūdžio atstovo Karolio Petkevičiaus.

O kaip sekėsi elektrėniškiams, Seimo rinkimuose dalyvavusiems par­tijų sąrašuose? Rinkimuose dalyvavo Liberalų sąjūdžio nariai Vaidas Ratkevičius ir Dovydas Bliujus, socialdemokratas Rimantas Baravykas, trys demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariai Marius Urvakis, Gintaras Jančiauskas ir Modestas Važnevičius bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys Raimondas Ivaškevičius. Geriausiai sekėsi R. Baravykui – jis iš 131 vietos išreitinguotas buvo į 81 vietą. G. Jančiauskas iš 83 vietos išreitinguotas buvo į 52 vietą. Kiti kandidatai sąrašuose per 4–9 vietas nustumti buvo žemyn.

Abiejose rinkimų apygardose, kaip ir visoje Lietuvoje, daugiausia balsų gavo socialdemo­kratai. Trakų-Vievio rinkiminėje apygardoje Liberalų sąjūdis, surinkęs 13,61 proc. (2369 rinkėjų), liko antras. Nors abiejų apygardų trijų savivaldybių valdančioji dauguma ir merai yra liberalai, bet už juos rinkėjų balsavo mažiau, nei partija norėjo. Kaišiadorių–Elektrėnų apygardoje Liberalų sąjūdis, surinkęs 10,75 proc. (1927 rinkėjai), liko ketvirtas. Elektrėnų rinkėjai, pagal rinkimų apylinkių duomenis, taip pat daugiausia balsų atidavė socialdemokratams. Partijos „Vardan Lietuvos“, „Nemuno Aušra“ dalijosi antra–trečia vietomis, ketvirti liko konservatoriai ir tik penktas Liberalų sąjūdis. Nė vienoje Elek­trėnų rinkimų apylinkėje pirmų trijų vietų liberalai negavo. Elektrėnų savivaldybės rinkėjai balsų daugiau atidavė sąjungai „Vardan Lietuvos“ nei Liberalų sąjūdžiui. O „Nemuno Aušra“, nors savivaldybėje ir neturi skyriaus, bet rinkimuose užėmė aukštesnę vietą nei savo skyrius turinčios ir savivaldybės taryboje dirbančios partijos, išskyrus socialdemokratus. Rinkėjų aktyvumas Elektrėnų savivaldybės rinkimų apylinkėse atitiko Lietuvos aktyvumą – per 52 proc. Savivaldybės rinkimų sąrašuose įrašyta buvo per 50 pirmą kartą balsuojančių rinkėjų.