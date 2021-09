Savaitė su naujais pasais

Virginija Jacinavičiūtė

Šių metų rugsėjo 13-oji į istoriją įeis kaip diena, kuomet galimybių pasas tapo aktualesniu dokumentu nei piliečio pasas. Galimybių paso neturintys nuo pirmadienio negali gauti kasdie­nių paslaugų – jiems užtrenktos prekybos centrų, kavinių, kirpyklų, renginių durys. Dalinamės informacija, kaip naują tvarką priėmė elektrėniškiai.

Pirma diena prekybos centruose

Prekybos centre „Norfa“­ pir­ma­dienį pirkėjus pasitiko par­duotuvės kasininkė. Ji maloniai paprašė parodyti galimybių pasą telefone ar atspausdintą ant lapo. Daugumai žmonių nauja tvarka nekėlė jokio nepatogumo ar susierzinimo, jau žengdami pro duris, klientai tiesė rankas su galimybių pasais. Viena senjorė tikino, kad galimybių pasą turi, tačiau šiandien jo nepasiėmė. Jai parduotuvės darbuotoja pasiūlė galimybių pasą atsispausdinti greta esančioje vaistinėje.

„Iki“ prekybos centre par­duotuvės prieigas saugojo apsaugos įmonės darbuotojas. Eilės prie parduotuvės nebuvo, kol į ją patekti nepanoro garbaus amžiaus moteris su vaikštyne. Ji nebuvo atsispausdinusi galimybių paso, todėl nebuvo įleista į vidų. Kol susirinkusieji senjorei aiškino apie naują tvarką, prie parduotuvės susispietė būrys žmonių, vyko garsios diskusijos. Galiausiai susierzinusi senjorė paliko parduotuvę taip ir neapsipirkusi.

Prie prekybos centro „Maxima“ pirmiausiai sutikome vyriškį, kuris rankoje gniaužė du taromato čekius. Jis skundėsi, kad be galimybių paso negali išsigryninti pinigų ir maloniai paprašė jam pagelbėti. Paėmusi čekius, įžengiau į prekybos centrą, kur pasitiko dvi ryškiom liemenėm apsirengusios darbuotojos, rankose laikydamos skenerius. Patikros vietą žymėjo ant grindų užklijuotas ryškus lipdukas „Dokumentų patikra“. Nuskenavus QR kodą pasigirdo pyptelėjimas ir buvau praleista vidun. Pinigus padavusi kasininkė tarstelėjo, kad anksčiausi ryto klientai su galimybių pasais buvo taurelės nevengiantys asmenys ir senjorai. Išgryninusi taromato čekius, grįžau nešina pinigais, tuo pradžiugindama kantriai laukusį pilietį be galimy­bių paso.

Diena be paso

Mažajame prekybos centre „Iki“ klientai diskriminacijos nepajuto. Šio prekybos centro prekybinis ­plotas mažesnis nei 1500 kvadratinių metrų, todėl lankytis jame gali tiek turintys, tiek neturintys naujojo paso.

Dėl tos pačios priežasties joks apsauginis nepasitiko ir prekybos centre „Lidl“. Taigi, po rugsėjo 13-osios Elektrėnuose liko du didesni prekybos centrai, kurie nepaliks žmonių be maisto ir kitų būtiniausių prekių. Mieste taip pat veikia mažos privačios maisto prekių parduotuvės, kurioms nauji reikalavimai, tikėtina, išeis tik į naudą. Ne veltui sakoma, nėra to blogo, kas neišeitų į gera – galimybių paso ribojimai paskatins žmones paremti smulkiuosius prekybininkus, kurie negali pasidžiaugti dideliais klientų srautais.

Apsilankius prekybos centruo­se tapo akivaizdu, kad nauja tvarka turi trūkumų, kuriuos žmonės netruko pastebėti. Įeinant į parduo­tuves reikalaujama tik galiojančio galimybių paso, tačiau ant to paso nuotraukos nėra, todėl niekada negali būti tikras, kad į parduotuvę įleidi tą asmenį, kurio vardas parašytas lape ar ekrane. Bibliotekoje vykusiame renginyje taip pat reikėjo galimybių pasų. Tik bibliotekos darbuotojos savo nuolatinius skaitytojus gerai žino, todėl paso tikrumu nė nesuabejojo, o lankytojams pasų rodymas buvo tarsi nauja atrakcija.

Patys sužinojome ir Jus informuojame

Antradienį į redakciją paskambino rusakalbė garbaus amžiaus moteris, prašiusi padėti susimokėti mokesčius. Moteris skundėsi nebegalinti prekybos centruose sumokėti komunalinių mokesčių. Galimybių paso ji neturi, nes nenori skiepytis. Sako: esu sena ir taip numirsiu. O be to, ji ir nežinojo, kad norint susimokėti mokesčius, reikia skiepytis. Jeigu ji dabar ir pasiskiepytų, galimybių pasą gautų tik po dviejų skiepų, o už butą ir elektrą jai reikia mokėti dabar. Kaip savivaldybės vadovai galėtų tokiems žmonėms padėti, klausėme administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus. Jis pateikė informaciją, kurios redakcija irgi nežinojo: Už Elektrėnų komunalinio ūkio teikiamas paslaugas galima atsiskaityti Perlo terminalų vietose. Elektrėnų mieste, Sodų g. 9 esančiame IKI prekybos centre, nereikalaujama galimybių paso, tai lei­džia mažesnis prekybos centro plotas. Šiame prekybos centre yra Perlo terminalas, kuriame, neturint galimybių paso, galima atsiskaityti grynais pi­nigais už Elektrėnų komunalinio ūkio teikiamas paslaugas.

Šią savaitę taip pat pastebėjome, kad automobilių stovėjimo aikštelės prie prekybos centrų „Iki“, „Norfa“ ir „Maxima“ buvo apytuštės. Sutikti elektrėniškiai šmaikštavo prisiminę laiką, kai aikštelės buvo aptveriamos, taip bandant prekybos centruose sumažinti lankytojų. Dabar patys lankytojai aplenkia tuos prekybos centrus, kuriuose žmonės rūšiuojami.