Prekymetis darbu, darbdaviais ir darbuotojais

Julija Kirkilienė

Užimtumo tarnyba Elektrė­nuose organizavo tikrą turgų. Pavadino renginį darbo muge: kone pilnoje žiūrovų Kultūros centro salėje darbdaviai prekiavo geriausiais darbo pasiūlymais, bet pirkėjai – Užimtumo tarnybos ­klientai – darbo pirkti neskubėjo.

Keičiasi laikai

Sausio 27 dieną nuo pat ryto į Kultūros centrą skubėjo darbdaviai ne tik iš Elektrėnų savivaldybės, bet ir iš Vilniaus, Kauno, Trakų, Kaišia­dorių rajonų. Darbdaviai pasiruošė gražiausių skaidrių, profesionalių kalbėtojų, lankstinukų, dovanų ir kitokių viliojimų. Atsisėdau tarp kelių šimtų darbo ieškančių ir prisiminiau tuos laikus, kai darbdavys, numetęs keletą litų, išdidžiai darbuo­tojui pareikšdavo: nenori – nedirbk, už tvoros eilė laukia. Bet keičiasi laikai, keičiasi žmonės ir žmonių gyvenimai. Darbo mugėje 13 darbdavių siūlė gerus atlyginimus, pavėžėjimus į darbą, geras darbo sąlygas ir atlyginimus. Darbuotojams reikalavimų jokių – ko nemokės, išmokys.

Tarptautinėse įmonėse

Tarp tų 13 įmonių keletas buvo tarptautinės, planuojančios plėsti ga­mybą. Kaune įkurta elektronikos­ gamykla „Continental“ gamina au­tomobilių elektronikos komponentus ir sensorius, kuriuos parduoda didžiausiems automobilių gamintojams visame pasaulyje. Šiuo metu joje dirba 350 žmonių, o plėtrą planuoja iki 1500 žmonių. Darbas dviem pamainomis, darbuotojus į darbą veža savo transportu. Vidutinis atlyginimas, pagal „Verslo žinių“ informaciją, apie 2700 eurų. Darbą siūlo technikams, gamybos linijų prižiūrėtojams ir pan.

Kita tarptautinė įmonė – UAB DS Smith – gofruotojo kartono pakuočių tiekimo lyderė Baltijos šalyse, įkurta Vilniuje Savanorių prospekte, nuo Elektrėnų apie 40 km. Darbuotojus taip pat atsiveža. Labai trūksta operatorių, mechanikų, krautuvų vairuotojų ir t.t. Vidutinį atlyginimą nurodo per 2500 eurų. Dar viena tarptautinė įmonė „Vingės transsphere logistika“, įkurta Trakų rajone, bet prie pat autostrados Vilnius–Kaunas. Įmonei trūksta prekių ženklintojų-markiruotojų-klijuotojų, krautuvų vairuotojų, san­dėlio darbuotojų. Įdarbina žmones ir su nustatytu riboto darbingumo lygiu. Atsiveža. Vidutinį atlyginimą taip pat skelbia apie 2500 eurų. Tokius atlyginimus gauna retas mū­sų emigrantų. Bet minima įmonė sandėlio darbuotojams pradėti siūlo tik nuo 850 eurų darbo užmokesčio.

Vietinės įmonės

Labai darbuotojų trūksta ir vie­tinėms įmonėms. Vietinės įmonės gerai tuo, kad nereikia toli važinėti, bet blogai, kad atlyginimų didelių pasiūlyti negali. Vievyje įkurta įmonė „Finėjas grupė“ darbą siūlo ekspedicijos, pardavimų vadybininkams, finansų, personalo, technikos ir kitų sričių specialistams. Vidutinius atlyginimus įmonė deklaruo­ja per 4 tūkst. eurų, bet, kaip žinome, ten dirbantys vieviškiai uždirba kelis kartus mažiau. Zabakos kaime Vievio seniūnijoje įkurta įmonė „Apvalūs medžio gaminiai“ irgi ieško darbuotojų, o juos vilioja ne tik neblogu atlyginimu, bet ir sveikatos draudimo kortelėmis bei auksiniais žiedais. Įmonė ieško norinčių dirbti žmonių, juos apmoko ir siūlo atlyginimą nuo 1000 iki 2400 eurų. Darbuotojų ieško ir Elektrėnuose veikiančios bendrovės „Ignitis gamyba“, „Izola“, draudimo bendrovė „PZU Lietuva“ ir Kaišiadorių r. Dovainonių kaime veikianti mėsos perdirbimo įmonė „Nematekas“, vidutinį atlyginimą nurodanti per 1000 eurų, ir internetinė parduotuvė „Barbora“, kuri net siūlo apgyvendinimą Vilniuje. Atrodo, gausiai susirinkusiems į Kultūros centrą bedarbiams ar norintiems keisti darbą, belieka tik rinktis, kuris darbdavys labiau patinka.

Darbo vietas užpildo

kitataučiai

Deja, pasibaigus įmonių pristatymui, prie darbdavių staliukų ieškančių darbo daug nebuvo. Gal daugiau domėjosi darbu „Nemateke“. Kalbinti bedarbiai atviravo, kad jie dirbti neturintys sveikatos, negalintys dirbti pamainomis. Daugelis sakė ne patys ieškantys darbo, o atėję pasidomėti, kur galėtų dirbti jų artimieji.

Užimtumo tarnybos duomenimis, Elektrėnų savivaldybėje registruoti 1438 bedarbiai ir tai sudaro 9,4 proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų. Pernai, 2021 m. sausio 1 d., savivaldybėje registruoti buvo 2225 bedarbiai, iš jų 117 moterų ir 1108 vyrai. Iš jų 523 16–29 metų amžiaus, 835 – nuo 50 metų amžiaus, 616 ilgalaikiai bedarbiai ir 96 darbingo amžiaus neįgalieji. Per 2021 metus savivaldybėje naujai įregistruoti 1773 bedarbiai, o įdarbinta – 1889. Pernai savivaldybėje per 50 darbdavių įregistravo 150 laisvų darbo vietų. Iš viso Užimtumo tarnybos Trakų skyriuje registruota per 3 tūkst. laisvų darbo vietų. Pagal Užimtumo tarnybos informaciją, kol tautiečiai svarsto galimybes ir skeptiškai vertina darbo pasiūlymus, šalies darbo rinką pernai papildė keturis kartus didesnis darbuotojų skaičius iš trečiųjų šalių. Užimtumo tarnyba iš viso išdavė 31 tūkst. trečiųjų šalių piliečių atitinkamų dokumentų, leidžiančių dirbti Lietuvoje. Nuo šių metų sausio 1 d. pradedama taikyti nauja nustatyta kvota užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis. Žodžiu, kaip sako išminčiai, ne visada taip bus: ne visada bus tokie geri pasiūlymai, kaip ne visada buvo, kai su darbuotojais ­darbdaviai nesiskaitydavo.

