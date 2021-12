PR Kalėdinės „Pildyk“ dovanos – kasdien! Nuo neriboto plano metams iki „Samsung“ išmaniųjų

Gausių kalėdinių dovanų metas išankstinio mokėjimo „Pildyk“ paslaugos vartotojams jau prasidėjo. Iki pat šių metų pabaigos kiekvienas, pasipildęs savo sąskaitą per e-ban­kininkystę ar mokėjimo kortele bent 7 Eur, dalyvauja žaidime, kurio metu gali laimėti neribotų gigabaitų ir minučių planą metams, „Samsung“ laikrodį „Galaxy Watch 4“ arba flagmaną „Z Flip3 5G“.

„Metų pabaigos šventės simbolizuoja ryšį su artimaisiais ir dosnumą vieni kitiems. Todėl paruošėme ypatingų dovanų, kurios padės bendrauti savęs nevaržant, o joms laimėti nereikia atlikti jokių sudėtingų veiksmų“, – sakė Dominyka Jonu­šienė, „Pildyk“ ženklo vadovė.

Kiekvienas, savo „Pildyk“ sąskaitą papildęs per e-bankininkystę ar mo­kėjimo kortele 7 Eur ar didesne suma, automatiškai dalyvauja žaidime – papildomai daryti nieko nereikia. Su laimėtojais dėl prizų pristatymo ar atsiėmimo susisiekiama asmeniškai.

Neriboti gigabaitai ir pokal­biai iki pat 2023-ųjų: laimėti galima kasdien

O laimėtojų, sulauksiančų svei­kinančio skambučio, bus itin daug. Iki pat metų galo kiekvieną savaitę burtų keliu bus išrenkami 7 sėkmingi ­numeriai. Jų savininkai dovanų gaus neribotų gigabaitų, pokalbių minučių ir SMS žinučių planą visiems metams.

Įprastai toks neribotų duomenų, minučių ir SMS planas, galiojantis Lietuvos teritorijoje, ne akcijų metu „Pildyk“ savitarnos svetainėje kainuo­ja 14,99 Eur/mėn. Tačiau visiems vartotojams, šį planą laimėjusiems kalėdiniame žaidime, jis bus aktyvuotas nemokamai ir automatiškai, taip pat nemokamai prasitęs, kas mėnesį iki pat 2023-ųjų.

Kas savaitę – po tris laikrodžio „Galaxy Watch 4“ laimėtojus

Tai dar ne viskas. Iki pat šių metų pabaigos kiekvieną savaitę net 3 „Pildyk“ žaidime dalyvaujantys vartotojai laimės po „Samsung“ išmanųjį laikrodį „Galaxy Watch 4“. Dovanos vertė – 319 Eur.

Šis juodos spalvos laikrodis pasižymi ne tik moderniu dizainu, bet ir išmaniu ekranu, kurio skersmuo siekia net 40 mm. Jame galima patogiai matyti visus skambučių ir žinučių pranešimus. Be to, su „Galaxy Watch 4“ galima ir atsiskaityti – jame įdiegta „Google Pay“ funkcija.

Išmaniojo laikrodžio laimėtojai galės ir paprasčiau įgyvendinti naujametinius pažadus gyventi sveikiau bei aktyviau. Specialūs įrenginio jutikliai matuoja pulsą, miego kokybę ir kraujyje esančio deguonies kiekį – visus šiuo duomenis galima stebėti tiesiog ant rankos riešo. Be to, šis laikrodis fiksuoja net 90 skirtingų sporto šakų aktyvumą bei pasivaikščiojimo ir bėgimo maršrutus.

Didysis savaitės prizas – te­lefonas „Samsung Z Flip3 5G“

Ypač pasiseks tiems žaidimo dalyviams, kurie laimės didžiuosius savaitės prizus – išmaniuosius telefonus „Samsung Flip Z3 5G“ (128 GB). Šių smėlio spalvos flagmanų vertė yra 1059 Eur.

Akį traukiančio dizaino telefonas labiausiai išsiskiria analogų ne­turinčiu besilankstančiu ekranu. Nors jo įstrižainė siekia net 6,7 colių, tačiau išmanusis gali būti perlenkiamas pusiau ir patogiai įtilpti į kišenę. Maža to, su „Samsung Flip Z3 5G“ galima užfiksuoti ypač aukštos kokybės nuotraukas. Tai užtikrina dviguba galinė ir 10 MP asmenukių kamera. Beje, asmenukes galima daryti net ir su užverstu telefonu.

Vienas žaidimo dalyvis jame laimėti gali tik vieną kartą. Išsami informacija apie žaidimo taisykles bei sąlygas skelbiama internetinėje svetainėje: www.pildyk.lt/akcijos/zaidimo-taisykles arba suteikiama pa­skambinus trumpuoju numeriu 1577 (0,09 eur/ skamb.) ar „Tele2“ salone.