Popietė su Ž. P. Smalsku ir V. Baranausku

Liepos 9 d. Elektrėnų savi-val­dybės viešojoje bibliotekoje vy­ko poeto Žilvino Prano Smalsko ­knygos „Žodžiai kišenėje“ pristatymas. Anykštietis Ž. P. Smalskas yra kilęs iš Elektrėnų. Kaip jis pats teigia, savo trečdalį gyvenimo yra praleidęs šiame mieste.

Knygoje „Žodžiai kišenėje“ poetas įamžino ne tik savo eiles, bet taip pat ir savo kūrybos dainas. Šias dainas knygos autorius parašė ne vienas. Dainų bendraautoris yra taip pat anykštietis, bardas Vladas Baranauskas. Jo dėka žmonės, susirinkę į Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salę, galėjo išgirsti gyvai atliekamas jo paties ir Ž. P. Smalsko kūrybos dainas.

Be to, knyga yra iliustruota skulptūrų, kurios stovi Anykščių rajone, nuotraukomis. Skulptūras sukūrė pats Ž. P. Smalskas. Pasak knygos autoriaus, nuotraukos yra ypatingos tuo, jog šalia skulptūrų yra įamžinti be galo laisvi žmonės. „Prie skulptūrų vežiausi drąsius, savo vidumi laisvus žmones, kurie nebijojo nusifotografuoti nuogi“, – pristatinėdamas knygos iliustracijas pasakojo Ž. P. Smalskas.

Susitikimo pabaigoje burtų keliu buvo išrinktas žmogus, kuriam ati­teko „Žodžiai kišenėje“ knyga su autoriaus parašu.