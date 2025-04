Pažintinis vizitas į Suomiją: kaip „Ohjaamo“ centrai keičia jaunų žmonių gyvenimus

Elektrėnų jaunimo centro ir Elektrėnų savivaldybės atstovai nuo 2025 m. kovo 31 d. iki balandžio 4 d. dalyvavo pažintiniame vizite Suomijoje. Šis vizitas buvo ­organizuojamas projekto „Darbas su mažiau galimybių turinčiu jaunimu pagal suomišką Ohjaamo centrų ­metodiką“ rėmuose. Intensyvaus vizito metu aplankėme „Ohjaamo“ centrus šešiuose Suomijos mies­tuose: Hämeenlinna, Lahti, Kotka, Kouvola, Hamina, Porvoo. Teko nukeliauti daugiau kaip 600 km automobiliu.

Pagrindinis vizito tikslas buvo susipažinti su geriausiais Suomijos socialinio darbo su jaunimu praktikos pavyzdžiais, kaip padedama jaunimui per novatoriškus „Ohjaamo“ centrus – jaunimo centrų tinklą, teikiantį prieinamą, integruotą ir jaunimui patrauklią pagalbą. Ohjaamo suomių kalboje reiškia lėktuvo piloto kabiną. Suomių specialistai teigia, kad Ohjaamo centruose padedama jaunam žmogui, nuo 16 iki 30 metų, priimti svarbiausius sprendimus, susijusius su jų profesine veikla ir darbu, taip pat, kaip lėktuvo kabinoje pilotai priima svarbiausius sprendimus, susijusius su skrydžiu. Ohjaamo centrai remiasi filosofija, kad reikia padėti jaunuoliams išspręsti jų asmenines problemas ir dilemas, siekiant, kad jie galėtų įsidarbinti ir taip gyventi visavertį visuomenės nario gyvenimą. Todėl centruose teikiama emocinio palaikymo pagalba, karjeros konsultavimo klausimais, taip pat suteikiamos tokios paslaugos, kaip pagalba mažinant skolas, pagalba gaunant išmo­kas ar nuomojant būstą, mitybos specialisto konsultacijos, dantų higienos paslaugos ir daug kitų.

Kiekvienas centras veikia kitaip, prisitaikydamas prie savivaldybės ­situacijos, tačiau visi dalijasi bendru tikslu: suteikti jaunimui lanks­čią, prieinamą ir palaikančią pagalbą ieškant darbo, grįžtant mokytis, planuojant karjerą, gaunant socialinę paramą ir išmokas, emocinės svei­katos pagalbą ir gyvenimo įgūdžių ­ugdymą.

Lahti mieste, kuris yra Klaipėdos miesto dydžio, „Ohjaamo“ centras, kartu su kitomis socialinėmis ir miesto paslaugomis, yra įsikūręs miesto viduryje esančiame prekybos centre, todėl yra lengvai pasiekiamas, ir visi gyventojai žino, kur rasti šias paslaugas. Erdvė veikia „vieno langelio“ principu: konsultacijos suteikiamos privačiose pokalbių kabinose, yra renginių erdvė, miesto gyventojai gali naudotis įvairia įranga, kaip 3D spausdintuvai, siuvimo mašinos, atviros darbo vietos su prieiga prie kompiuterio ir socializacijos ­zonos, žaidimų erdvė vaikams.

Kouvola „Ohjaamo“ veikia kaip daugiafunkcis centras, kuriame kartu dirba užimtumo ekspertai, jaunimo darbuotojai ir psichologai. Ypatingas dėmesys skiriamas psichikos sveikatai, reguliariai organizuojamos pagalbos grupės – pavyzdžiui, jaunimui, patiriančiam nerimą. Šio centro patalpose veikia ir erdvė darbui su jaunimu, kurioje teikiamos įprastos jaunimo centrų užimtumo paslaugos.

„Ohjaamo“ Hamina specialistai papasakojo apie finansinės pagalbos formą – darbo kuponą, kurio vertė 320 eurų. Tai kuponas, kuris padeda jaunuoliui įgyti pirmąją darbo patirtį, dažnai juos naudoja įsidarbinimui vasaros sezonui. Norint gauti tokio principo rėmimą, jaunuolis turi dirbti ne trumpiau nei 2 savaites. Šis kuponas veikia panašiu principu kaip Elektrėnų savivaldybės „Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinkos programą“. Lietuvoje tokios programos yra įgyvendinamos daugumoje savivaldybių. Be to, jauni žmonės gali dalyvauti mokymuo­se, skirtuose įgyti higienos pasą. Šis pažymėjimas būtinas darbui parduotuvėse ir maitinimo įstaigose. Suomijoje šie mokymai yra brangūs, tačiau dėl partnerystės su vietos ­partneriais, ši paslauga jaunimui siūloma tik už 10 eurų.

„Ohjaamo“ Porvoo daug dėmesio skiria jaunų migrantų integracijai. Komanda aktyviai dirba siekdama sukurti palankią ir įtraukiančią aplinką savivaldybėje, kuri palengvintų prisitaikymą, švietimo ir užimtumo galimybes.

Pažintinis vizitas baigėsi susitikimu Suomijos švietimo ir kultūros ministerijoje, kur vizito dalyviams buvo pristatyta bendra „Ohjaamo“ centrų steigimo idėja, vizija, patirti iššūkiai ir per 10 šių centrų gyvavimo metų pasiekti rezultatai. Ohjaamo modelis yra paremtas ­tarpinstituciniu bendradarbiavimu tarp trijų ministerijų: Švietimo ir kultūros, Ekonomikos ir užimtumo bei Socialinės apsaugos ir sveikatos ministerijos. Prieš 10 metų buvo iškeltas tikslas sukurti vieną prieigos tašką įvairioms paslaugoms jaunimui, panaikinant poreikį jiems lankytis keliuose skirtinguose institu­tuose. Ohjaamo centrai pradėjo veikti naudojantis ES programų lėšomis ir įgyvendinant ES Jaunimo garantijų iniciatyvą. Šiandien centrų veikla finansuojama savivaldybių lėšomis. Šie centrai veikia „žemo slenksčio“ principu – gali ateiti visi, nereikia užsiregistruoti, nereikia pateikti daug duomenų apie save, jaunimas gali tiesiog ateiti ir pasakyti: „Man reikia pagalbos, bet nežinau kokios“. O specialistai, dirbantys centre, padės jaunuoliui gauti visas paslaugas, kurios jam priklauso pagal suomiškus įstatymus.

Šis vizitas mus įkvėpė, suteikė idėjų, kaip galėtume pritaikyti Suo­mijos „Ohjaamo“ veikimo patirtis ir paslaugų elementus kasdieniame darbe su jaunimu. Projektas „Darbas su mažiau galimybių turinčiu jaunimu pagal suomišką Ohjaamo centrų metodiką“ (projekto Nr. 2024-1-LT02-KA220-YOU-000249971) iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos. Projektą įgyvendina Elektrėnų kultūros centro padalinys – Elektrėnų jaunimo centras – kartu su partneriais: Hämeenlinna savivaldybės padaliniu, Hämeenlinna Ohjaamo centru, jaunimo organizacijomis YOU+ iš Latvijos ir YSPDB iš Bulgarijos.

Elektrėnų jaunimo centro inf.