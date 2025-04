Patyrusi Kaišiadorių medikų komanda laukia pacientų ir iš kitų savivaldybių

Saulius Tvirbutas

Viešųjų ryšių specialistas

Kaišiadorių rajono savivaldy­bės sveikatos centras (Sveikatos centras) per pastaruosius metus išplėtė savo paslaugas: atgaivinta dienos chirurgija, pradėti kolonoskopijos su nejautra tyrimai, darbuojasi patyrę įvairių specializuo­tų sričių gydytojai, mažiesiems pacientams suteikiama pagalba Vai­kų dienos stacionare. Pacientai džiaugiasi, galėdami patekti pas šiuos medikus be ilgų eilių ir būtinybės vykti į didmiesčius. Iš Elektrėnų savivaldybės į Sveikatos centrą per metus atvyksta keli tūkstančiai pacientų.

LOR specialistai gydo ir operuoja

Otorinolaringologė (LOR) gydytoja Viktorija Ašmonė įsitikinusi, kad ilgiau nei savaitę trunkanti sloga ar kitos peršalimo ligos neturėtų būti nurašomos kaip lengvas negalavimas. Jos teigimu, regionuose gyvenantiems pacientams nebūtina vykti į dideles gydymo įstaigas didmiesčiuose. „Pavyzdžiui, Kaišiado­rių rajono savivaldybės sveikatos centre LOR specialistai gali tiksliai ištirti ausų, nosies ir gerklės būklę lanksčiu fibroskopu, kai šie organai aiškiai matomi dideliame ekrane. Taip pat mūsų medikai, esant reikalui, atlieka operacijas, taiko kitas modernias medicinos metodikas ir technologijas“, – tikina otorinolaringologė.

LOR gydytojas Mantas Varslauskas, be konsultacijų ir gydymo medikamentais, atlieka ir operacijas. „Visada buvau kruopštus, ramus ir gebantis susitvarkyti su stresu – šios savybės labai svarbios chirurgijoje ir otorinolaringologo specialybei“, – sako gydytojas.

Be konsultacijų, medikas atlieka šias ausų, nosies ir gerklės (LOR) operacijas: tonzilių ir adenoidų šalinimą, nosies pertvaros ir kriauklių korekciją, burnos, ryklės, nosies ertmės darinių šalinimą, ausų, nosies, veido ir kaklo odos darinių šalinimą, biopsijas. Taip pat atlieka endoskopinius ausų, nosies ertmės, sinusų, balso klosčių ir gerklų tyrimus, tikrina klausą, diagnozuoja jos problemas.

Plėtojama dienos chirurgija

Kaišiadoryse darbuojasi stiprus chirurgų kolektyvas. „Būdamas traumatologas ortopedas, pradėjau operuoti bei gaivinti dienos chirurgiją Kaišiadoryse“, – kalba Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro direktorius doc. dr. Linas Vitkus.

Čia teikiamas platus dienos chirurgijos paslaugų spektras: traumatologai ortopedai atlieka menisko, raiščių, alkūnės patologijų, riešo ir čiurnos operacijas. Taip pat atliekamos pilvo ir kirkšnies išvaržų operacijos, šalinami odos bei poodžio dariniai. Angiochirurgas prof. Edgaras Stankevičius kraujagyslių operacijas atlieka naudodamas modernias technologijas – lazerį ir mikrobangas.

Pernai gydymo įstaiga atliko apie 260 operacijų, o šiemet per pirmus mėnesius jų jau atlikta per 100.

Garsūs specialistai

Vienas iš chirurgų, Linas Martinaitis, be minėtų operacijų taip pat konsultuoja ir diagnozuoja tulžies pūslės, latakų, kasos, kirmėlinės ataugos, storosios ir tiesiosios žarnos, pilvo ertmės sąaugų ligas, odos ligas ir poodžio gerybinius navikus. Jis patirties sėmėsi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dalyvavo kvali­fikacijos tobulinimo mokymuose. Dar studijuodamas trečiame kurse dirbo Slovėnijoje, o būdamas rezidentu – Ispanijos privačioje Navaros universiteto klinikoje.

Viena diagnostikos naujovių Kaišiadoryse – kolonoskopijos ty­rimai. Juos su kolegomis atlieka vienas geriausių šios srities specialistų – gydytojas, radiologas endoskopuo­tojas Mindaugas Gajauskas. Ši iki tol nemaloni, bet reikalinga žarnyno vėžio prevencijai ir kitoms patologijoms nustatyti diagnostika atliekama ­taikant nejautrą.

Atkreipdamas dėmesį į cukrinio diabeto paplitimą, į savo komandą Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras pakvietė prof. habil. dr. Antaną Norkų. Jis turi ilgametę patirtį ne tik gydymo, bet ir mokslinių tyrimų srityse, yra cukrinio diabeto epidemiologijos pradininkas Lietuvoje.

Sveikatos centro Konsultacijų skyriuje taip pat darbuojasi neurologai, urologai, pulmonologai, reumatologai, radiologai, odos, vidaus ligų gydytojai, teikiamo burnos chirurgijos, odontologijos ir dantų prote­zavimo paslaugos.

Tėveliai vaikus veža ir iš kitų rajonų

Kaišiadoryse teikiama skubi­ pagalba vaikams bei taikomas ste­bėjimas ir gydymas dienos stacio­nare. „Tai reiškia, kad pacientui suteikiamas stacionarinis gydymas su išleidimu į namus“, – sako skyriaus vedėja Kristina Peseckienė.

Jos kolegė, Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui neseniai pradėjusi vadovauti Daiva Leskova, sako nebijanti iššūkių ir išradingai sureguliuojanti pacientų srautus net ir per didžiausius sergamumo pikus. „Skubios pagalbos skyriai užtikrina, kad pacientai rajonuose gautų kokybišką pagalbą be ilgo laukimo ar pervežimų į didmiesčius“, – aiškina medikė.

Taip pat vedėja akcentuoja komandos svarbą. „Pradėjusi dirbti Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centre, įsiliejau į puikų kolektyvą, kuriuo galiu pasitikėti. Džiaugiuosi sutikusi daug savo srities profesionalų, su kuriais galime užtikrinti kokybiškas medicinines paslaugas“, – tvirtina D. Leskova.

