Parodoje „Metai“ kiekvienas suras sau tinkamą paveikslą

Elektrėnų viešojoje bibliotekoje veikia vieviškės dailininkės Agnės Sedleckės (Matuliūkštytės) piešinių paroda „Metai“. Agnė yra Vievio meno mokyklos auklėtinė, Adelės Kasputienės mokinė. Baigusi Vievio meno mokyklą Agnė lankė dizaino pagrindų programą Justino Vienožinskio dailės mokykloje, vėliau baigė dizaino studijas Vilniaus dailės

akademijos Telšių fakultete. Įgijusi dizainerės specialybę, kurį laiką dirbo vienoje Klaipėdos įmonėje. Ilgainiui vis labiau norėjo atskleisti savo vidinį pasaulį ir kūrybai skirti kiek įmanoma daugiau laiko – grįžti prie piešimo, lipdymo. Šiuo metu Agnė pradeda savo verslą, turi keramikos dirbtuves Klaipėdoje.

„Metai“ – pirmoji Agnės Sedleckės personalinė paroda.­ Eksponuojamos dvylika metų mėnesių istorijų, nupieštų akvarele ir tušu. Metai – laiko tarpas, praeinantis per 365 dienas, per 52 savaites, per 4 sezonus ir 12 mėnesių – ir taip metai iš metų… Tyrinėdama visus 12 mėnesių ir fantazuodama, autorė kiekvieną įasmenino, paver­tė gyva būtybe su savo charakteriu ir pomėgiais… Agnė sako, kad kurti įkvepia gamta. Taškas, linija, dėmė – tai kompozicijos pagrindas, jais remdamasi autorė išreiškia ją supančią aplinką. Aplinkui pilna įvairiausių raštų, kuriuos ne visada pastebime. Agnė žvilgsnį patraukusius motyvus interpretuoja savaip ir stengiasi perteikti piešiniuose. Ji ­žavisi fantastika, mistika, todėl ir savo darbuose nevengia tokių vaizdų ar veikėjų. Dailininkė sako, jog piešia todėl, kad ši veikla atpalaiduoja, leidžia laisvai išreikšti save. Kaip taikomųjų menų at­stovė, dizainerė sten­giasi ją dominančias veiklas sujungti ir piešinius paversti atvirukais, kalendoriumi, ar sukurti kitokios formos tęsinį.

Daugiau apie mūsų kraštietę, menininkę A. Sedleckę rašysime kituose laikraščio numeriuose. Paroda veiks nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. vasa­rio 4 d.

