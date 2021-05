Pamąstymai apie pasodintas pušaites mūsų aikštėje

Puošiami mūsų Elektrėnai, niekas to negali paneigti, bet puošiami be jokio plano, be vizijos, be pasitarimo su gyventojais. Neseniai miesto centre – prie naujosios Valstybės atkūrimo šimtmečio aikštės ir Skulptūrų parko – pasodintos pušaitės. Pasodintos bet kur ir bet kaip. Visos pušaitės yra pasodintos per arti takų. Augdamos, jos šakomis uždengs taką, o šaknys pakels trinkeles. Pušaitė, kuri pasodinta prie šv. Agotos koplytstulpio, pasodinta taip, kad augdama uždengs skulptūros fasadą, be to, vėlgi pasodinta arti kelio. Viskas Elektrėnuose daroma taip, kad atrodo, mes gyvename tik vieną dieną. Miesto prižiūrėtojai negalvoja, kaip atrodys ta aplinka po kelerių metų. Nežinau, kas planavo apželdinimą, bet žinau, kad taip pasodintus medelius neišvengiamai po kelerių metų turėsime nupjauti.

Pagarbiai, Liuda

Pakomentuoti apie Elektrėnų apželdinimo reikalus paprašėme administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus:

Savivaldybė neturi apželdintojo pareigybės, todėl apželdinimo klausimai sprendžiami individualiai pagal projektus, tariantis „ne su kažkuo“, o su projektuotojais ir ekspertais. Aikštėje pušelės pasodintos pagal UAB „Atamis“ parengtą Kelių (gatvės) paskirties statinių tarp Rungos ir Draugystės gatvių Elektrėnuose, rekonstravimo projektą (centrinės Elektrėnų miesto dalies sutvarkymas). Projekto ekspertizę atliko UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“. Pasodintos pušelės yra kalninės, jos auga tik iki 2 m aukščio, todėl skulptūrų ir aikštės neužstos. Sodinimo vietos ir augalų rūšis suderinta su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Projekto ekspertizės akte pastabų dėl apželdinimo nebuvo.