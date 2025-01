P. Gražulis: mano misija Europos Parlamente – tradicinių vertybių saugojimas

Virginija Jacinavičiūtė

Po apkaltos Seimo nario mandato netekęs Petras Gražulis kon­traversiškų pasisakymų nevengia ir Europos Parlamente. Iki EP politiką atsivijo ne tik oponentų kritika, bet ir nauji nemalonumai – eu­roparlamentaras Dainius Žalimas sako sieksiantis, kad P. Gražuliui būtų panaikintas europarlamentaro teisinis imunitetas. Pats P. Gražulis neabejoja, kad imunitetas jam bus atimtas, tačiau dėl to nesijaudina, tai nesutrukdys jam ir toliau būti Europos Parlamento nariu. Politikas sako, kad nesigaili nė vieno pasakyto žodžio ir niekada jų neatsiims. Palaikys krikščioniškas vertybes ir sieks, kad Lietuva išlaikytų suverenitetą.

Už krikščioniškas vertybes

Seimo nario mandato Seimo narys P. Gražulis neteko 2023 m. gruodį. Už mandato naikinimą balsavo 86 Seimo nariai. Apkalta inicijuota dėl to, kad jis sąmoningai balsavo už kitą Seimo narį, socialdemokratą Liną Jonauską, plenarinių posėdžių salėje. Šis veiksmas buvo pripažintas šiurkščiu Konstitucijos pažeidimu ir Seimo nario priesaikos sulaužymu.

Dalis visuomenės P. Gražulio poelgio nesureikšmino. 2024 m. su Tautos ir teisingumo sąjunga į Europos Parlamentą kandidatavęs politikas gavo mandatą EP.

P. Gražulis priklauso Suverenių tautų Europos frakcijai, kuri vienija įvairių šalių politikus, siekiančius išsaugoti valstybių narių suverenitetą ir riboti Europos Sąjungos cent­ralizaciją.

Gruodžio 16–19 d. Strasbūre vykusios sesijos metu P. Gražulis atviravo, kad jau perprato darbo sistemą ir struktūrą, susipažino su europarlamentaro ir frakcijos galimybėmis. Dėl anglų kalbos nemokėjimo kritikuotas politikas sako, kad anglų kalbos žinių jam užtenka. Parlamente esamuoju laiku galima girdėti vertimus visomis kalbomis. Ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių politikai nevengia kalbėti gimtąja kalba.

Paklaustas, kokia jo darbo vizija, P. Gražulis priminė, kad į Europos Parlamentą ėjo su siekiu kovoti už krikščioniškas, tradicines vertybes. Pasak politiko, Europos Parlamentas yra pragaras, kuris neša genderizmą, žalojimo ideologiją, prievartauja tautas, taip pat ir Lietuvą, kad priimtų Stambulo konvenciją, vie­nalyčių žmonių santuokas ir kt. P. Gražulis piktinasi, kad jam nuolat klijuojamos įvairios etiketės. „Kiek ant manęs užklijuota konservatorių etikečių, kad aš prorusiškas. O klijuoja tie, kurie patys sovietmečiu buvo komjaunuoliai, tarnavo sovietinei sistemai. Aš lageriuose tuo metu kalėjau. Dabar pasikeitė sistema, jie pakeitė kailiuką. Aš kailiuko niekada nekeičiau“, – kalbėjo P. Gražulis.

Lietuvoje P. Gražulis ne kartą kritiškai pasisakė dėl Stambulo konvencijos. Tautų suverenumą prioritetu laikantis politikas sako išgyvenantis dėl Sakartvelo, kuris norėdamas stoti į ES, turėtų priimti Stambulo konvenciją. „Ne kartą vykau į Sakartvelą. Kartveliečiai sako, kad niekada šalyje nepriims įstatymo, kuris reikalauja išbraukti vyrus ir moteris, o vietoj jų įrašyti lytis. Sakartvelo visuomenė to nesuprastų“, – aiškino politikas. Oponavus, kad stojant į Europos Sąjungą, reikia laikytis bendros teisės, P. Gražulis emocio­naliai pasakojo, kad jei priklausytų nuo jo, niekada nesutiktų su tokio­mis ES sąlygomis. „Geriau mirčiau iš bado. Neišvengiau sovietmečio, ėjau į lagerius, principų neišdaviau ir dabar neišduosiu“, – atkirto jis. Politiko įsitikinimu imperijos pasaulyje sužlugo ne dėl netobulo valdymo ar diktatūros, o dėl to, kad nusigręžė nuo moralinių vertybių.

„Europai tai yra saulėlydis, ji ilgai negyvuos“, – kalbėjo politikas.

Kritika ES

Suverenių tautų Europos frakcija jungia įvairias euroskeptiškas, nacionalistines ir konservatyvias partijas, kurios siekia stiprinti valstybių narių suverenitetą ir apriboti Europos Sąjungos integraciją.

Po 2019 m. rinkimų ši frakcija turėjo 73 europarlamentarus, po 2024 m. rinkimų – 26.

Šios partijos nariai, taip pat ir P. Gražulis, nevengia kritikuoti Europos Sąjungos politikos.

„Šiandien vyko debatai apie Europos ateitį. Išprotėjo Europa su savo žaliu kursu, daugybė biuro­kratizmo, neatlaiko konkurencijos ir negali nė vienoj srity pasididžiuo­ti, kad pirmauja prieš Ameriką ar prieš Kiniją. Visur atsilieka, įmonės užsidarinėja, automobilių pramonė bankrutuoja, metalo pramonė bankrutuoja, ūkininkai streikuoja. Kai Dievas baudžia, atima protą. O šitas žalias kursas! 5 milijardus metų žemė gyvuoja, o dabar karvė užbezdėjo, jau planetą sugriaus“, – Europos politiką kritikavo P. Gražulis.

Paklaustas, ar tiki, jog jo frakcija gali lemti pokyčius, politikas teigė, kad „ir mažas akmenėlis vežimą verčia. Stiprėja tos jėgos Europoje, yra nemažas skaičius europarlamentarų, kurie nepalaiko dabartinio Europos kurso“. P. Gražulis gyrė naujai išrinktą JAV prezidentą. „Žiūrėkit, Amerika, kaip puolė tą Trumpą ir jį vis tiek išrinko. Tik dėl to, kad jo visiškai kitokios vertybės. Jeigu sekėte, jis pasakė, kad nuteis visus gydytojus, kurie darė vaikams lyties keitimo operacijas“.

Kai bendravome su P. Gražuliu, jis žadėjo Europos Parlamente pasisakyti apie Krymą. „Mano pozicija – mažiau kalbų, daugiau darbų. Ukrainai reikia ginklų, narystės ES ir NATO. Kiek galima pliurpti. Man gėda, kad ES ekonomika kelis kartus stipresnė nei Rusijos, bet to škurliaus neįveikia“, – karščiavosi P. Gražulis.

Naikins teisinį imunitetą

Europos Parlamento svetainėje skelbiama, kad šiuo metu P. Gražulis yra Peticijų komiteto narys, bet kai kalbėjomės P. Gražulis buvo EP Teisės reikalų komiteto nariu. Šio komiteto nariu yra ir europarlamentaras Dainius Žalimas. Tai atrodo šiek tiek ironiška, nes politikai yra ryškūs oponentai pagal savo propaguojamas vertybes. D. Žalimas kritikavo P. Gražulį, kad jis retai lankosi komiteto posėdžiuose, taip pat informavo, kad dėl nepagarbių pasisakymų apie LGBTQ+ asmenis P. Gražuliui inicijuos europarlamentaro teisinio imuniteto panaikinimo procedūras.

P. Gražulis aiškino, kad ne visada gali ateiti į komiteto posėdžius, bet juose visada dalyvauja patarėjas, kuris jam perduoda visą informaciją. Pasak politiko, D. Žalimas įvedęs naują tvarką – į posėdžius patarėjai nebepriimami.

Politikas piktinasi demokratija, kuri draudžia cituoti Šv. Raštą. Jo įsitikinimu, geriau klausyti Dievo negu kvailų įstatymų, tą jis ir darąs.

„Man nori naikinti imunitetą, kad aš citavau Šventą Raštą, kuriame 18 kartų smerkiamas homoseksualizmas. Dievas sako, kad jie turi būti išvyti iš žemės. Atėjo tokia demokratinė sistema, kad net Švento Rašto negalima cituoti. Einame diktatūriniu keliu. Bet tautos tai mato, jos atsigręš į tuos dalykus“, – kalbėjo P. Gražulis ir atmintinai citavo Šv. Rašto ištraukas.

P. Gražulis sako, neabejojantis, kad teisinis imunitetas jam bus panaikintas, tačiau tai nesutrukdys jam ir toliau būti Europos Parlamento nariu.

„Neabejoju, kad jie atims imunitetą, bet imuniteto naikinimas nenaikina parlamentaro mandato. Čia nėra nei Etikos komisijos, nei Apkaltos komisijos. Jei Lietuvos teismas panaikins imunitetą, atliksiu jo paskirtą bausmę ir toliau dirbsiu europarlamentaru. O aš kreipsiuos į Žmogaus teisių teismą. Kaip gali bausti už Šv. Rašto citavimą“, – piktinosi P. Gražulis.

P. Gražulis – vienas dažniausiai Lietuvoje kritikuojamų ir išjuokia­mų politikų. Tačiau P. Gražuliui visa ­kritika, rodos, nuteka kaip vanduo nuo žąsies. Nepaisant skanda­lin­gų asmeninio gyvenimo detalių, nuolatinės oponentų kritikos, P. Gražulis nuo 1996 iki 2023 m. buvo renkamas Seimo nariu, panaikinus Seimo nario mandatą rinkėjai vis tiek nuo jo nenusisuko – jis išrinktas į Europos Parlamentą. Vieniems P. Gražulis patinka, kitiems ne, o laikraštis išlieka tiltu tarp politikų ir skaitytojų, kurio misija – nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas (Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas 16 str.).