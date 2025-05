Odontologė Raimonda Stankevičienė: per 30 metų pasikeitė ir žmonės, ir dantų priežiūra…

Vievio odontologijos klinikos penktadienio darbo dienos personalas. Iš kairės: klinikos savininkė, gydytoja Raimonda Stankevičienė, odontologė Gabrielė Barauskaitė, gydytojas chirurgas Tadas Keizeris ir chirurgo asistentė Vaida Grinkevičienė

Julija Kirkilienė

Lietuva šiais metais šven­čia 35-tuosius atkurtos Nepri­klausomybės metus. Su laisve į Lietuvą sugrįžo privatus verslas. Viena iš pirmųjų verslo įs­taigų Elektrėnuose buvo priva­tus ondotologijos kabinetas. Kas prisimena tuos pirmuosius ne­priklausomybės metus, prisi­mena ir tai, kiek daug žmonių turėjo problemų dėl dantų: pas poliklinikose dirbančius dantistus ir eilės buvo didelės, ir paslaugos nekokybiškos, nes odontologai ne­turėjo sąlygų nei semtis gydymo naujovių, nei įsigyti įrangos ar kokybiškų odontologijai reikalingų medžia­gų. Tokiu 1994 metų laikmečiu jaunai stomatologei Raimondai Stankevičienei ir buvo pasiūlytos patalpos Elektrėnuose privačiam kabinetui įkurti. Tos patalpos buvo Draugystės g.20, ten, kur baseinas. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, vietoj sovietmečiu vartoto žodžio stomatologija atkurtas buvo ir žodis odontologija.

Pradžia

Dabar gydytoja prisimena, kaip jaunystėje nebijojo rizikos. Nusipirko pirmąją odontologinę įrangą, kokią tuo metu buvo galima nusipirkti, ir pradėjo darbą. Tuo metu gydytoja turėjo apie 10 metų darbo stažo ir žinių, kurių gavo ne tik studijuodama Kauno medicinos institute, bet ir dirbdama su gera gydytoja – odontologe Irena Andrejaitiene. Raimonda prisimena žmonių lūkesčius ir pasitikėjimą, todėl darbo ėmėsi neskaičiuodama laiko. Bet jaunoji odontologė laiko ir lėšų visada surasdavo mokymams, kurie vykdavo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, į kurias okupuotoje Lietuvoje nebuvo galima išvykti. Žinia apie šiuolaikiškai dirbančią dantų gydytoją, atsivežusią žinių ir įsigijusią pasaulyje naudojamų odontologijai skirtų priemonių, paplito ir už Elektrėnų. Daug dirbdama ir tobulėdama R. Stankevičienė odontologijos kabinetą perkėlė į nuosavą butą, kur vienoje vietoje buvo medicinos kabinetui reikalinga komunikacija: vanduo, tualetas, telefono linija ir kt., gydytoja įvedė naują, neįprastą tvarką – atliktam darbui suteikdavo garantiją. Naujose patalpose atsirado ir nauja įranga. R. Stankevičienė individualią įmonę perregistravo į uždarąją akcinę bendrovę „Avukas“, kurioje vieni medikai specializavosi dantų protezavime, kiti – gydyme.

Odontologų nerimas

Peržvelgdama savo beveik 40 metų darbo ypatumus gydytoja sako nerimaujanti dėl vaikų ir paauglių dantų būsenos. Dažnas paauglys jau neturi krūminių dantų. Negi ateinanti karta, gerėjant odontologijos paslaugų kokybei, gyvens be savo dantų? Juk žandikaulio kaului sunykus, nebėra galimybės nei protezuoti ar net implantuoti. „Situacija nėra gera, ji tikrai nepagerėjo tuo to laiko, kai aš pradėjau darbą savo pirmajame kabinete, nors odontologija pažengė į priekį“, – kalba gydytoja. Ji pastebėjusi, kad per tuos 30 metų, pagerėjus paslaugų kokybei, žmonių požiūris į dantų priežiūrą suprastėjo. Pirmiausia, nors dantų priežiūros priemonių labai daug, bet dantų priežiūrai žmonės, atrodo, vis mažiau skiria dėmesio. Anks­čiau žmonės stengdavosi iš anksto užsirašyti gydymui ir buvo kantresni, o dabar dažnai reikalauja priimti bei gydyti čia ir dabar. Kartais ne pacientai, bet gydytojai pasijunta kalti dėl žmonių dantų problemų. Bet ne visi pacientai nekantrūs. Padėkų sulaukiama daugiau. „Visokių pa­cientų yra, ir mūsų nuotaikos ne visada būna geros. Bet manau, reikia kalbėtis, stengtis paaiškinti, labai svarbu išklausyti, pripažinti, jei suklydai“, – patirtimi dalinasi pirmoji savivaldybės privačios klinikos įkūrėja. Sėkmės priežastimi gydytoja vardina meilę darbui, nuolatinį galvojimą apie pacientą, o ne uždarbį ir, žinoma, reikia negailėti laiko darbui ir tobulėjimui.

Po 30 metų

Bendrovėje „Avukas“ įdarbinama buvo vis daugiau žmonių. R. Stankevičienė dantis jau ne tik gydė, šalino, bet ir ėmėsi protezavimo, bendradarbiaudama su Kauno odontologijos klinikomis, iš ten į Elektrėnus pritraukdama specialistų. Plėsdama pacientų ratą, odontologė suprato, kad Elektrėnų kabinete jos darbui vietos tikrai per mažai. 2018 metais pasitaikė geros sąlygos Vievyje įkurti odontologijos kliniką. Dabar klinikoje Vievyje dirba visas medikų kolektyvas: trys profesionalūs gydytojai, trys dantų protezuotojai, dantų technikai, veido žandikaulių chirurgas ir kt. Klinikoje teikiamos dantų gydymo, periodonto (apydančio uždegimas) gydymo, vaikų dantų gydymo, burnos patologijos, ortodontijos paslaugos, odontologinė veikla operacinėje ir kt. Teikiamos nemokamos gydytojų konsultacijos, taip pat atliekamas dantų protezavimas vaikams, pensininkams, kuriems paslaugas kompensuoja Valstybinės ligonių kasos. Pacientai pasitiki Vievyje gimusia ir užaugusia, mokslus įgijusia ir į Vievį sugrįžusia odontologe Gabriele Barauskaite. Iš Kauno veido ir žandikaulių chirurgijos klinikų kiekvieną savaitę vieną dieną dirbti į Vievį atvažiuoja aukštos kvalifikacijos veido ir žandikaulių chirurgas Tadas Keizeris. Greitai 40 metų stažą skaičiuosianti klinikos savininkė R. Stankevičienė specializuojasi dantų protezavimo srityje.

Klinikos savininkė didžiuojasi, kad per trisdešimtmetį jos kabinetas išaugo į kliniką, kurioje darbuotojai turi ilgametę dantų gydymo, dantų protezavimo ir dantų implantacijos patirtį bei pacientų pasitikėjimą. „Mūsų specialistų patirtis ir kompetencija bei darbe naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos ir inovatyvios technologijos leidžia išspręsti ir sudėtingiausias pacientų burnos problemas. Mūsų profesionali komanda orientuota į kokybiškus sudėtingų atvejų sprendimus. Kviečiame Jus savo burnos ertmės ir dantų sveikatą patikėti mums, o mes pasistengsime rasti Jums palankų gydymo būdą ir grąžinti sveiką ir gražią šypseną“, – kalba gydytoja.

Pasak R. Stankevičienės, pacientams svarbiausia, kad darbas atliktas būtų gerai ir sąžiningai, nes ilgametę patirtį turintys medikai užtikrina paslaugų kokybę. O jeigu kartais medikams kas nors nepasisektų, pacientai visada žino, kur bus galima sugrįžti ir nesklandumus išspręsti. UAB „Avukas“ medikai brangina ne tik savo reputaciją, bet prisiima visą atsakomybę prieš tuos, kas jiems patiki savo sveikatą ir gražią šypseną.