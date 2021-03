Nei skiepai, nei statistika karantino neatlaisvina tiek, kiek žmonėms reikia

Julija Kirkilienė

Pavasaris atnešė daugiau sau­lės ne tik į gamtą, bet ir į Elektrėnų savivaldybės koronastop.lt statistikos suvestinę: Elektrėnų savivaldybė pagal sergamumą buvusi penkta nuo galo, šią savaitę pakilo į 19 vietą. Per savaitę užregistruoti tik 8 susirgimai, mirčių atvejų neužregistruota. Bet gera koronaviruso statistika nieko gero neatnešė nei verslui, nei mokslui.

Gresia bankrotai

Ketvirtą mėnesį besitęsiantis karantinas ir nuo jo kenčiantis maitinimo įmonių verslas tarsi akmuo sniego gniūžtėje atsirito iki mūsų savivaldybės. Viešojoje erdvėje prakalbus apie Kaišiadorių paukštyno bankrotą, kalbama ir apie tris Vievio seniūnijoje veikiančius paukštynus: UAB „Alesninkų paukštyną“, UAB „Vievio paukščiai“ ir AB „Zelva“.

UAB „Alesninkų paukštynas“, kur dirba per 20 darbuotojų, direktorius Remigijus Krasauskas sako, kad paukštininkystės verslui Lietuvoje pandemijos laikotarpiu išsilaikyti sunku dėl dviejų priežasčių: uždarytas maitinimo paslaugų verslas, kuris buvo pagrindinis bendro­vės klientas, ir produkcijos eksportas iš Lenkijos. Lietuvos valstybė pagalbos teikti paukštininkystei neskuba, o štai Europos šalys, tarp jų Lietuvos kaimynė Lenkija, suteikė savo paukštininkystės įmonėms didelę paramą. Net milijardo zlotų valstybės pagalbą gavo Lenkijos paukštininkystės įmonės, kurios­ pradėjo dempinguoti kainas Lietuvoje, parduodamos savo gaminius mažesnėmis už savikainą kainomis. Paukštininkystės profesinių sąjungų atstovai skelbia pavojų, kad paukštynai, norėdami išlikti rinkoje, turėjo sumažinti savo gaminių kainas prekybos tinkluose pigiau už savikainą, nes negavo tokios valstybės pagalbos kaip konkurentai Lenkijoje ir Latvijoje, kuriems šiais metais paramai skirta per 11 mln. eurų. R. Krasauskas sako, kad bendrovė prastovų skelbti negali, nes paukščių priežiūra nuo paukščių skaičiaus nepriklauso: ar 100 ar keliems tūkstančiams viščiukų priežiūrai išlaidos vienodos. Visi Lietuvos paukštynai, tarp jų ir mūsų savivaldybėje, baiminasi, kad laiku negavus finansinės pagalbos gali tekti paukštynus uždaryti. Viso savivaldybės paukštynuose dirba per 150 žmonių.

Paaiškino

Nors ir pavėluotai, bet Sveikatos apsaugos ministerijos Spaudos tarnybos patarėja Neringa Mikėnaitė atsiuntė atsakymą, kodėl po trijų mėnesių karantino buvo nutarta dėl tolimųjų reisų vairuotojų izoliacijos:

Sprendimas, kad ekipažų ir įgulų nariai privalo izoliuotis grįžę iš rei­so priimtas atsižvelgiant į pasaulyje plintančias COVID-19 atmainas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) informavo, kad vasario 11 d. pasaulyje 83 šalys pranešė apie atvejus, kuriems nustatyta B.1.1.7 (Jungtinės Karalystės mutacija), 40 šalių pranešė apie atvejus, kuriems nustatyta B.1.351 mutacija (Pietų Afrikos Respublikos mutacija) ir 17 šalių pranešė apie atvejus, kuriems nustatyta P.1 mutacija (Brazilijos mutacija). Visose Europos Sąjungos šalyse patvirtinti atvejai, kuriems nustatyta B.1.1.7 (Jungtinės Karalystės) mutacija. Didžiausią nerimą kelia tai, kad naujos viruso atmainos pasižymi lengvesniu plitimu, t. y. naujo viruso variantas yra 40-80 proc. labiau užkrečiamas. Šis faktas lėmė sprendimą atsakingai įvertinti ir užkardinti visas įmanomas galimybes koronaviruso atmainoms patekti į Lietuvą. Vienas iš potencialių kelių – per asmenis, kurie lankėsi svetur. Svarbu pažymėti, kad priimant sprendimus, atsižvelgta į vežėjų darbo specifiką ir svarbą, tad numatyti tam tikri specifiniai aspektai. Izoliacija ekipažų ir įgulų nariams privaloma nuo atvykimo į Lietuvą iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą dienos. Izoliacija netaikoma tais atvejais, kuomet vežėjai pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti, nelikdami Lietuvoje ar vyksta tranzitu per mūsų šalį. Taip pat svarbu paminėti, kad vežėjams atvykstant į Lietuvą nereikia turėti atlikto tyrimo dėl COVID-19 ligos ar atlikti jį atvykus. Be to, vežėjų šeimos nariams izoliacijos reikalavimas netaikomas, t. y. jiems nereikia izoliuotis kartu nurodytam laikui.

Izoliavimo terminas vežėjams gali būti trumpinamas ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus PGR tyrimą COVID-19 nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų, t. y. staiga prasidėjęs bent vienas iš tokių simptomų kaip karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. Šis tyrimas atliekamas asmens lėšomis.

Saugumo priemonių imamasi, įtraukiant ir tarptautinius komercinius vežimus Lietuvoje vykdančių įmonių vadovus. Jie įpareigoti patikrinti, ar iš tarptautinių reisų grįžusių ar atvykusių ekipažų ir įgulų nariai užpildė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) puslapyje esančią elektroninę anketą, o NVSC pareikalavus, pateikti tarptautinių reisų vežėjų sąrašus teisingo elektroninės anketos užpildymo patikrinimui ir izoliacijos kontrolei atlikti. Darbdaviai taip pat įpareigoti užtikrinti tinkamą darbuotojų informavimą apie Lietuvoje nustatytus registracijos, izoliacijos ir izoliacijos kontrolės reikalavimus ekipažams ir įgulų nariams. Be to, tarptautinius komercinius vežimus Lietuvoje vykdančioms įmonėms rekomenduojama darbdavio lėšomis organizuoti darbuotojų testavimą dėl koronaviruso infekcijos.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, pastarųjų 14 dienų laikotarpiu Lietuvoje užfiksuota 20 atvejų, kai tolimųjų reisų vairuotojai užsikrėtė koronavirusu. Šiuo metu yra nustatyti 3 protrūkiai, susiję su logistikos įmonėmis Kauno ir Utenos apskrityse.

Priverstinis ar tik privalomas testavimas

Verslui leidžiant pradėti dirbti, Vyriausybėje verda diskusijos dėl privalomo ar net priverstinio testavimo verslininkams, turintiems kontaktą su paslaugų gavėjais. Kaip tes­tavimas vyksta mūsų savivaldybėje, klausėme administracijos direktoriaus ir Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininko Gedimino Ratkevičiaus.

Administracijos direktorius sako, kad privalomo testavimo nėra. Nuo vasario 26 d. reguliariai registruotis tyrimui dėl koronaviruso gali visi socialines paslaugas teikiantys darbuo­tojai: visi pedagogai ir dėstytojai, turintys kontaktą su mokiniais ar studentais, vaistinių darbuotojai, muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojai, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojai, valstybei svarbias funk­cijas vykdantys darbuotojai, dirbantys nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, vidaus reikalų sistemoje dirbantys specialistai, muitinės, policijos pareigūnai, ugniagesiai gelbėtojai ir kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojai bei savanoriai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę. Be šių valstybės nustatytų grupių kiekvienos savivaldybės administracija profilaktiniam tyrimui gali kviesti ir papildomas gyventojų grupes. Šia galimybe pasinaudojo ir Elektrėnų savivaldybė, pakviesdama asmenis, dirbančius paslaugų ir (ar) prekybos vietose, kurių veikla buvo draudžiama, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, prieš jiems pradedant dirbti ir asmenis, kurių veikla nedraudžiama, kai šie asmenys vykdo darbinę veiklą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, ir vykdydami darbo funkcijas jie turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, gaunančiais jų paslaugas. Profilaktiniai tyrimai atliekami Elektrėnų COVID-19 punkte, adresu: Taikos g. 8, Elektrėnai. Užsiregistruoti galima www.1808.lt. Elektrėnuose per savaitę atlikti 323 testai, 6,2 proc. jų teigiamų (šalies vidurkis – 6,0 proc.). Naujų atvejų 100 tūks.gyvent. per 14 d. Elektrėnų savivaldybėje yra 220 (šalies vidurkis – 237). Tai padėjo Elektrėnų savivaldybei išbristi iš juodosios zonos ir per pastarąją savaitę iš 8 vietos pakilti į 19. „Kad dar pagerintume situaciją, turime padidinti testavimo apimtis ir, nustačius atvejus, valdyti rizikas. Aš asmeniškai užsiregistravau jau ketvirtam patikrinimui, kurį planuoju atlikti 2021 m. kovo 12 d. Raginu ir kitus tai padaryti“,- sako G. Ratkevičius.

Be reikalo skiepijo?

Trečiadienį Vyriausybėje priimtose naujose karantino atlaisvinimo srityse pradinukų grąžinimas į mo­kyklas nepakeistas, nors pradinių klasių pedagogai ir buvo skiepijami prioritetine tvarka. Atrodo, kad be reikalo juos skiepijo. Galimybes pradinių klasių moksleivius grąžinti į mokyklas komentavo G. Ratkevičius:

„Primename, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose vykdomas kasdieniu būdu ir šiuo metu. Įstaigas lanko daugiau kaip pusė ugdytinių, kurie ugdomi užtikrinant Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Šiuo metu ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ specialiosiose klasėse ugdomus mokinius.

Taip pat užtikrinamas vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuo­tolinis ugdymas, priežiūra ir maitinimas įstaigose, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose ir/ar vaikai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu.

Elektrėnų savivaldybės administracija yra už vaikų sugrąžinimą į ugdymo įstaigas. Deja, sugrąžinimo planai tiesiogiai priklauso nuo Vyriausybės sprendimų, kurie remia­si tam tikrais sergamumo rodikliais.

Kalbant apie artimiausius planus, svarbu paminėti, kad Laipsniškame taikomų karantino režimo ribojimų keitimo plane numatyta, kad pradinis ugdymas organizuojamas kontaktiniu arba mišriu būdu, kai naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, yra 150–200, o teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. – 4–10 proc. Pirmadienį gautais duomenimis, šie rodikliai­ Lietuvoje yra 238,7 ir 6,1 proc. (Elektrėnų savivaldybėje 2021-03-09 duomenimis – 220 ir 6,2 proc.) Taigi, matome, kad antrasis rodiklis jau leistų tai daryti, o pirmasis dar ne.

Manome, kad apie sugrįžimą būtų galima galvoti pasiekus abu numatytus rodiklius. O vaikų testavimo klausimas priklausys nuo sąlygų, kurias nustato sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas.

Šiuo metu dviem dozėmis paskiepyta apie du trečdaliai pedagogų, dirbančių su vaikais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose. Tikimės, kad iki pradinukų grįžimo į mokyklas, šis rodiklis bus didesnis.

Savivaldybė kalbasi su ministerija ir Vyriausybe kiekvieną savaitę po kelis kartus. Atsakyti, kada mokslei­viams į mokyklas leis grįžti, tolygu atsakyti į klausimą, kada pandemija baigsis. Aiškiaregystės nepraktikuojame, rizikas valdome pasikliaudami medicinos mokslu, nustatytais faktais ir teisės aktais. Tikimės geriausio, ruošiamės blogiausiam“.