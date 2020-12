Naujas koronaviruso židinys

Julija Kirkilienė

Dabar toks laikas, kad tai vienoje, tai kitoje savivaldybės daugiabučių laiptinėje randame skelbimą: tada ir tada jūsų laiptinėje buvo atlikta dezinfekcija. O tai yra informacija gyventojams, kad laiptinėje kažkas užsikrėtė šių laikų naujuoju koronavirusu, nuo kurio žmonės suserga nauja liga, pavadinta COVID-19. Pagal ketvirtadienio, gruodžio 3 dienos, ryte paskelbtus duomenis, sirgo 224 savivaldybės gyventojai, pasveikusių buvo 145, viso nuo pandemijos pradžios ligos atvejų užregistruota 369, per savaitę patvirtinta 70 atvejų.

Naujas židinys Abromiškėse

Abromiškių reabilitacijos ligo­ninėje susirgus ligoniui, įstaiga tapo nauju užsikrėtimų židiniu. Viso tei­giami testai patvirtinti 20 asmenų, o izoliacijoje užsidaryti teko vieno skyriaus visiems medikams. Teigiami tyrimų atsakymai nustatyti 4 medikams. Kaip redakcijai sakė ligoninės direktorius Vitalijus Glamba, vieni koronavirusu susirgę planinėje reabilitacijoje besigydantys pacientai izoliuotis palikti skyriuje, kiti saviizoliuojasi reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriuje, dar kiti gydomi ligoninėse, turinčiose specialias COVID-19 lovas. Direktorius sako, kad gruodžio 7 d. baigsis darbuotojų saviizoliacijos laikas, patalpos buvo dezinfekuotos, todėl ligoninė šią savaitę planuoja tęsti reabilitacinį ligonių gydymą.

Greitoji pagalba namuose

Vievio sveikatos priežiūros cent­ro direktorė Danutė Baliūnienė sako, kad Vievio slaugos ir palaikymo gydymo ligoninėje iki šiol ligoniams COVID-19 nustatyta nebuvo, nors tikrina juos kiekvieną savaitę. Bet praėjusią savaitę besimptome forma susirgo du darbuotojai. Jie su ligoniais kontaktų neturėjo. Pasak direktorės, šiuo metu padaugėjo Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų. GMP automobiliu į koronavirusui gydyti skirtas lovas turinčias ligonines vis daugiau tenka vežti savivaldybės gyventojų. Be to, greitąją medicininę pagalbą kviečiasi ir ligoniai, sergantys COVID-19 lengva forma, besigydantys namuose. GMP visada su savim turi portatyvinių deguonies aparatų, todėl pasunkėjus ligonio kvėpavimui, gali jiems padėti.

Ligoninėje – nuotaikos šventinės

Elektrėnų ligoninės direktorius, palaikydamas optimistines nuotaikas, sako, kad ligoninės personalo ir pacientų nuotaikos yra šventinės, nes Kalėdos vis tiek ateis. Ligoninėje šiuo metu uždaromas Chirurginis skyrius ir vietoj jo įrengiamos lovos slaugos ir palaikomo gydymo pacientams. 20 ligonių bus atvežti iš Santaros klinikų, o ten slaugos ir palaikomo gydymo lovos bus pakeistos į koronavirusui gydyti skirtas lovas. Direktorius sako, kad viduje COVID-19 židinio nėra ir nė vienas ligonis neserga, bet tarp personalo pavieniai užsikrėtimai neišvengiami. Direktorius tiki apsaugoti ligonius ir naujai atidarytame skyriuje. Pirmiausiai ligoniai bus guldomi į izoliatorių, padaromi testai, nors jie ne visada būna teisingi, o po to ligoniai bus guldomi į palatas. Medikų darbas dabar primena darbą karo metu, bet jie, pasak direktoriaus, pasirinko tokią profesiją. Nuo ketvirtadienio ligoninės patalpose pradėjo veikti ir COVID-19 mėginių paėmimo punktas. Kartu su spūstelėjusiu šaltuku, medikai persikėlė į šiltas patalpas ir mėginiams paimti užtenka mūvėti tik gumines pirštines. Ligoninės administracija kartu su savivaldybės vadovais naują punktą esą įrengė taip, kad patogu būtų ir mėginius priduoti, ir juos paimti.

Mirčiai į akis

Nors savivaldybėje per visą pandemijos laikotarpį mirties atvejų nenustatyta, bet žiūrinčių mirčiai į akis yra ne vienas. Tiesa, dažnai žmonės apie savo susirgimus nėra linkę kalbėti, todėl redakcija, kaip ir kiekvienas žmogus, tenkintis privalo tik tokia informacija, kurią gauna oficialiuose šaltiniuose. Lietuvoje dėl koronaviruso iš viso jau mirė 564 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 282 užsikrėtusieji. Virusas, žinoma, jiems gyvenimą tikrai patrumpino. Kaimyniniame Kaišiadorių rajone nuo COVID-19 mirė 4 žmonės, Trakų r. mirė 3.