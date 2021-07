„Muzika garsiau“ – jaunų muzikantų laiptai į aukštumas

Karolina Navakauskaitė,

VU Komunikacijos fakulteto studentė, praktikantė

Liepos 6-ąją, minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Elektrėnuose aidėjo muzikos garsai. Jie sklido ne iš kur kitur, o iš jau vienuoliktą kartą vykstančio jaunų grupių ir atlikėjų kon­kurso „Muzika garsiau“.

Pagrindinis pokytis – nauja renginio vieta

„Muzika garsiau“ renginys elek­trėniškiams jau tapęs tradicija. Tačiau šiais metais muzikos konkurse įvy­ko nedidelių pokyčių. Renginys vyko jau nebe Elektrėnų pliaže, o buvusiame atrakcionų parke „Vaikų pasaulis“, ­kuris dar visai neseniai „atvėrė duris“ po rekonstrukcijos. „Šių metų konkurso pagrindinis išskirtinumas – nauja jo lokacija“, – ­­sakė pagrindinė konkurso organizatorė Liuda Baslykienė. Pasak jos, nauja vieta sunkumų renginio organizavimui tikrai nesukėlė. „Čia esantis amfiteatras puikiai tinka įvairiems renginiams, koncertams. Taip pat aplink yra kompaktiška laisvalaikio zona, kur gali labai patogiai išsidėstyti ir vykti edukacinės veiklos“, – kalbėjo ji.

Taip pat L. Baslykienė pridūrė, jog prie sklandaus organizavimo prisidėjo renginio rėmėjai. „Be rėmėjų mes niekas. Pagrindinė mūsų rėmėja – Elektrėnų savivaldybė. Iš jos gauname didelę ir finansinę, ir moralinę paramą. Taip pat ir Elektrėnų kultūros centras suteikia mums be galo didelę pagalbą. Be jų neturėtume nei scenos, nei aparatūros, nei šios srities darbuotojų. Esame jiems dėkingi“, – jausdama nuoširdų dėkingumą sakė­ L. Baslykienė.

Renginio metu nuobodžiauti nebuvo kada

Viso renginio metu vyko daugybė veiklų: „Putų šou“, „Pataikyk ir išmaudyk“, saldainių gamybos edukacija, batutai vaikams, „Elektrėnų jaunimo centro pramogos“, gigantiški „M2kartu“ lauko žaidimai bei erdvinis kinas. Konkurso dalyviai ir žiūrovai galėjo nemokamai mėgautis pramogomis. „Nemokamos pramogos renginio metu yra mūsų tikslas. Mes norime, jog bendruomenėje įvyktų tarsi susiliejimas ir kiekvienas galėtų mėgautis veiklomis, nepaisant skir­tingos finansinės padėties“, – kalbėjo L. Baslykienė.

Jau ne pirmus metus prie renginio prisidedančius Elektrėnų jaunimo centro savanorius buvo galima sutikti už amfiteatro, visai netoli pagrindinės scenos. Jaunosios savanorės mielai visus norinčius atsigaivinti vaišino kokteiliais. Merginos neslėpė, jog džiaugiasi galimybe šiandien savanoriauti „Muzika garsiau“ renginyje.

Kitoje pusėje, kupolo formos palapinėje, vykstantis „Kinas kitaip“ taip pat susilaukė daug dėmesio. Žmonės galėjo įsitaisyti kupolo vi­duje ir žiūrėdami į palapinės lubas stebėti filmą. „Šioje šventėje dalyvaujame jau antrą kartą. Labai ačiū organiza­toriams, kad turime gali­mybę prisidėti prie šio nuostabaus renginio“, – sakė „Kinas kitaip“ pardavimų vadovas Ernestas Stelmachas.

Taip pat renginyje elektrėniškiai ir miesto svečiai galėjo klausytis žymių Lietuvos atlikėjų. Po pirmojo konkurso etapo scenoje pasirodė hiphopo muzikos stiliaus atlikėjas „Omerta“. Be to, scenoje galima buvo išvysti ir energija pulsuojančius praeitų metų „Muzika garsiau“ nugalėtojus – grupę „MOOD“.

Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, į sceną lipo roko grupė „Rebelheart“, kuri šiais metais konkurse atliko komisijos pareigas. Iškart po jų pasirodė visų labai laukta, pastaruoju metu itin išpopuliarėjusi grupė „Sisters On Wire“. O renginį tradiciškai vai­nikavo fejerverkų šou ant vandens.

Konkurso dalyvių nuotaikos tik pačios geriausios

Šiemet konkurse varžėsi 9 jaunimo grupės ir atlikėjai. Pirmieji­ pasirodė grupė „Dark Light“. „Tik už­lipus ant scenos buvo daug jaudulio. Tačiau stengėmės nuraminti jaudulį. Manau, jog gerai pasirodėme“, – po pasirodymo kalbėjo grupės vokalistė Medeina. Mergina neslėpė savo simpatijų aplinkai, kurioje vyko konkursas ir teigė, jog tai buvo pati gražiausia vieta ir scena iš visų, kuriose jiems yra tekę groti.

Pirmą kartą scenoje pasirodęs iš Mažeikių kilęs vaikinas Mindaugas Liegaudas „Maidal“, nulipęs nuo scenos, irgi neslėpė džiaugsmo savo pasirodymu. „Jaučiuosi puikiai ir tikrai žinau, jog kitais metais sugrįšiu čia vėl“, – sakė M. Liegaudas. Nors į finalą vaikinas nepateko, tačiau jis dėl to nebuvo nusiminęs. Pasak M. Liegaudo, galimybė pasirodyti žiūrovams ir atlikti savo kūrybos dainas jau yra laimėjimas.

Savo išskirtiniu pasirodymu, muzikos stiliumi ir kūryba dalyvis Thomas Tumosa, pseudonimu Thomukas1, konkurso dalyviams ir publikai suteikė linksmų ir puikių emocijų. „Nors ant scenos esu jau buvęs daug kartų, tačiau savo kūrybos dainas atlikau pirmą kartą“, – kalbėjo gera ­nuotaika trykštantis T. Tumosa. Paklaustas, iš kur semiasi įkvėpimo kūrybai, T. Tumosa net nedvejodamas atsakė, jog pagrindinis jo kūrybos ­šaltinis yra gyvenimo įvykiai. „Iš tikrųjų mano pagrindinė veikla yra susijusi su virtualia realybe, programavimu. Tačiau kartais ­visai netikėtai mane aplanko įkvėpimas. Tuomet metu visus savo darbus ir kelias dienas skiriu tos dainos kūrybai ir įrašymui. Tos kelios dienos man tampa tarsi atostogomis“, – šnekėjo T. Tumosa.

Galimybė būti įvertintiems pačių žymiausių Lietuvos atlikėjų

Viso konkurso metu dalyvius stebėjo ir vertino viena žymiausių Lietuvos roko grupių „Rebelheart“. Grupės vokalistą Darių Mickų viso renginio metu žmonės galėjo matyti dažniausiai su šypsena veide. „Labai gerai, jog toks konkursas yra. Jaunoms grupėms ir atlikėjams, ypač šiuo sunkiu Lietuvai laikotarpiu, labai reikia finansinio paskatinimo“, – kalbėjo D. Mickus. Taip pat D. Mickus pridūrė, jog džiaugiasi matydamas aplink tiek daug entuziazmo ir turėdamas galimybę dalyvauti renginyje ne tik kaip atlikėjas, bet kaip ir komisijos narys. Paklaustas, ko palinkėtų visoms jaunoms grupėms ir atlikėjams, D. Mickus atsakė, jog linki daug dirbti. „Svarbiausia yra darbas, noras, užsidegimas ir pagarba vienas kitam kolektyve. Ir tada bus galima eiti į priekį“, – kalbėjo jis.

Netikėta pergalė

Keliauti į finalą ir siekti nugalėtojo vardo galimybę gavo 4 dalyviai. Finale kovojo grupė „Dark Light“, grupė „Pack of Nails“, Aistė Lukoševičiūtė ir Thomukas1. Visi finalistai buvo be galo stiprūs, dėl to komisijai reikėjo priimti sunkų sprendimą.

Po svarstymų ir pasitarimų komisijos nariai – grupė „Rebelheart“ – laimėtojais paskelbė konkursą atidariusią grupę „Dark Light“. Dar pradžioje kalbinta grupės vokalistė Medeina nedrąsiai svajojo apie laimėjimą, o po laimėjimo kartu su savo grupe neatsigynė naujų fanų, kurie norėjo nusifotografuoti. „Emocijos pačios geriausios. Baisu, labai dreba kojos, tačiau tuo pat metu taip gera“, – sunkiai tramdydama emocijas kalbėjo grupės vokalistė Medeina.

„Labai ačiū! Linkim Elektrėnams ir toliau būti tokiems išradingiems, kviesti grupes ir leisti joms pasiro­dyti tokiai didelei auditorijai“, – pridūrė, džiaugsmingai prie kalbinamos vokalistės pribėgusi, grupėje grojanti ritmine gitara Greta.

Konkurso organizatoriai laimė­tojams įteikė 500 eurų prizą ir pasivažinėjimą renginio rėmėjų „Speedway“ kartodrome.

Grupės nariai atskleidė, jog piniginį prizą skirs naujai aparatūrai, dainų įrašams.