Muaitai Vievyje: sportas, ugdantis ne tik jėgą, bet ir vertybes

Elektrėnai pelnytai vadinami sporto miestu. Pradėjus skaičiuo­ti sporto šakas, tiesiog neužtenka visų pirštų. Ir nors pasirinkimas atrodo toks platus, naujos sporto šakos taip pat turi paklausą. Antradieniais ir ketvirtadieniais Vievio pradinės mokyklos salę užpil­do beveik šimtas jaunuolių, atradusių save tailandietiško bokso muaitai (Muay Thai) sporte.

O viskas prasidėjo nuo to, kai treneris Kostas Krupa kelis veiklos neturinčius jaunuolius supažindino su muaitai pagrindais. Kitą dieną susirinkus kelis kartus daugiau jaunuolių, tapo aišku, kad vieviškiams tailandietiškas boksas yra įdomus ir reikalingas. Per pusantrų metų muaitai Vievyje įgavo pagreitį: sportininkų bendruomenė išaugo, įrenginėjama profesionali sporto salė, vyresni vaikinai spėjo pasiruošti Lietuvos čempionatui, kuris vyko kovo 22 d. Marijampolėje. Apie ­muaitai sporto šakos vystymą, draugišką ryšį su sportininkais, gyvenimo ir sporto filosofiją kalbėjomės su ­treneriu K. Krupa.

Pažiūrėkit, ką parodysiu

Po Vievio seniūnės ataskaitos skubu į Vievio pradinę mokyklą. Čia laukia susitikimas su Kovinio sporto asociacijos vadovu, treneriu K. Krupa. Salė pilna jaunuolių. Jų amžius įvairus, bet visi veikia tiksliai žinodami, ką reikia daryti. Niekas nestoviniuoja ir nesimuliuoja. Akivaizdu, čia susirinkę motyvuoti jaunuoliai, kurie turi tikslą ir jo siekia. Stebina ir žavi tai, kad vienas treneris suvaldo tokį gausų būrį jaunimo. O treneriui atsitraukus, treniruotė ­sklandžiai vyksta toliau – kiekvienam aiški užsiėmimo eiga. Pradedame pokalbį ir pamažu paaiškėja, ­kokia šio darnaus darbo paslaptis.

Į Vievį K. Krupa persikėlė gyventi iš Vilniaus ir nė dienos nesuabejojo pasirinkimu. Vievyje galima pasimėgauti lėtu gyvenimu, trims jo vaikams čia pilna veiklos, sunku prisišaukti namo, o Vilniuje džiugino tik krepšinis telefono ekrane. 38-erių metų vyriškis sportuoja nuo mažens. Tai tėčio – dabar jau futbolo veterano – įtaka. „Sportas neatsiejama mano gyvenimo dalis. Nuo mažens man buvo skiepyta, kad sportas tai disciplina, kad kiekvienas vyras privalo sportuoti. Tėtis sakydavo, kiek investuosi į save šiandien, taip funk­cionuosi senatvėje.“ Tailandietiškas boksas pašnekovo gyvenime atsirado sulaukus pilnametystės. Iš Tailando grįžęs treneris pasakė „pažiūrėkit, ką parodysiu“, tąkart pamačius tailandietišką boksą, jis gyvenime pasiliko lig šiol. K. Krupa dalyvavo keliose profesionaliose kovose, tačiau savo patirtį nutarė paskirti trenerio darbui. Jis treniruoja sportininkus Vilniaus „Muay thai hooked“ klube, taip pat dirba statybų sektoriuje. Kadaise trenerio ištartą frazę K. Krupa ­pakartojo Vievyje ir tai tapo tramplinu į naują veiklą, kuri suteikia gyvenimui prasmės ir džiaugsmo.

„Persikėlus gyventi į Vievį, reguliariai sportuoju, bėgu krosą. Bėgiodamas pastebėjau, kad Vievyje daug jaunimo, kuris neturi ką veikti. Kartą nepasidrovėjau ir užkalbinau juos, pakviečiau į futbolo stadioną ir parodžiau tailandietiško sporto epizodų. Pakviečiau ateiti į treniruotę. Nustebino, kad kitą dieną atėjo kelis kartus daugiau jaunuolių. Pradėjome reguliarias treniruotes. Sportavome lauke, kol lei­do oro sąlygos, vėliau teko ieškoti vietos treniruotėms. Džiaugiuosi, kad mokyklos direktorė mielai sutiko leisti treniruotis mokyklos sporto salėje“, – apie sporto pradžią pasa­kojo K. Krupa.

Ne muštynės, o menas

Jautriems žmonėms stebėti ­muaitai kovas nebūtų lengva. Kovoje naudojami rankų, kelių ir alkūnių smūgiai bei kojų spyriai. Dėl to šis sportas vadinamas „aštuonių galūnių menu“. Profesionaliose kovose nuo smūgių neretai trykšta kraujas. Nepaisant to, kad ši bokso rūšis reikalauja daug fizinės ištvermės ir valios, jaunuoliai noriai eina į treniruotes. Kuo šis sportas taip traukia?

K. Krupa pasakoja, kad muaitai kovos pirmiausia yra apie pagarbą, judesį ir tradicijas. Šiame sporte nėra kalbos nei apie agresiją, nei apie sumušimą. Gyvenime vadovaujamasi principu „kovotojas yra tas, kuris laimėjo kovą be smūgio“, todėl visi jaunuoliai žino: jei savo jėgą panaudos gatvėje ar mokykloje, su šiuo sportu teks atsisveikinti. Nuolat akcentuojama, kad jėgą galima naudoti tik savo ar šeimos apsaugai, o ją panaudojus netinkamai, gali sugriauti kito ir savo gyvenimą.

Muaitai tėvynėje Tailande 20 me­tų vaikinai jau yra turėję 200 pro­fesionalių kovų. Kovotojai jaučia dėkingumą vien už tai, kad gali kovoti, nes šis gebėjimas puiki proga ištrūkti iš skurdo, siekti sportininko karjeros, tapti treneriu. Dėkingumas išreiškiamas prieš kovą atliekant tradicinį šokį Wai Kru Ram Muay, skirtą parodyti pagarbą treneriui, ­šeimai ir sportui.

Nauji prioritetai

Ilgaamžių tradicijų ir žmogiškųjų vertybių perdavimas jaunuoliams toks pats svarbus kaip ir kovos technika, todėl treneris džiaugiasi su jaunimu turėdamas gražų ryšį. Stebint trenerio ir sportininkų bendravimą, akivaizdu, kad jaunuoliams treneris svarbus autoritetas. Kartais treneriui išsipasakoti lengviau nei tėvams. „Paauglystė atneša įvairių išgyvenimų, jaunimui tenka kovoti su savo ego, yra visokių pagundų, o šis sportas padeda su viskuo susi­tvarkyti, ugdo valią ir discipliną, formuoja sveiko gyvenimo įgūdžius. Keli jaunuoliai nenorėdavo lankyti pamokų, parūkydavo elektronines cigaretes, bet grįžę iš kovos pakeitė požiūrį, suprato, kad kova yra tai, kas kieta, o ne rūkymas. Jų pasirinkimas užkrečiantis pavyzdys ir kitiems. Treneris visada akcentuoja, kad būtina mokytis, primena, kad galima siekti mokslo Lietuvos sporto universitete. Treniruotės padeda jaunimui įveikti kompleksus, nepasitikėjimą savimi.

K. Krupa sako daug dėmesio skiriantis bendravimui. Jam svarbu, kuo jaunuoliai gyvena, kaip sekasi valdyti emocijas. „Kaip treneris turiu žinoti jų psichologinę būklę“,- sako treneris ir akcentuoja, kad intensyvus sportas itin prisideda prie emocijų valdymo. Po treniruočių kūnas būna pavargęs, todėl nebelieka jėgų pykčiui.

Treneris džiaugiasi, kad sportuo­jantis jaunimas, nepaisant amžiaus ir skirtingų interesų, randa bendrą kalbą. „Dabar jie yra brolija, didelė ­šeima. Vis dažniau matau juos kažkur kartu stovinčius.

Į pirmąsias varžybas palaikyti draugų atvyko tiek daug vieviškių, kad visą tribūną užėmė. Tai šio miestelio jėga“, – džiugiai pasakojo treneris.

Ruošėsi čempionatui

Pokalbio dieną penki iš klubo senbuvių ruošėsi Lietuvos pir­menybių čempionatui, kuris kovo 22 dieną vyko Marijampolėje. Ruoš­damiesi svarbioms varžyboms jau­nuoliai treniravosi ne tik Vievyje, bet ir Vilniuje. Treneris didžiuojasi, kad per pusantrų metų, neturint tinka­mų sąlygų, pavyko pasiruošti tokio aukš­to lygio varžyboms. „Čempionate pralaimėtojų nėra. Iš ten grįžus esi jau 2-3 kartus aukš­čiau, nei buvai iki to. Dauguma vaikinų jaudinasi, galvoja, kas bus varžovas, kiek turėjęs kovų. Bet ringas, kaip ir gyvenimas, gali mesti įvairių iššūkių. Čempionate perlipi per save, eini ir darai, ką moki. Laimėtojas čia tas, kuris kažką išmoks ir pasitemps savo žiniom“, – sako treneris.

Čempionate priešininkai buvo išrinkti burtų būdu. Vieviškiams teko kovoti su gerokai daugiau kovų turėjusiais sportininkais, pergalių iškovoti šį kartą nepavyko. „Gavome didžiulę patirtį, vyrai sukovojo su savo baime. Tai tik mūsų varžybinė pradžia. Palinkėjau jiems daugiau optimizmo ir dėti visas pastangas iki kitu metų čempionato“.

K. Krupa mėgsta kartoti posakį, kad geros mintys sukuria gerus dalykus. Šio posakio veikimą patvirtino jo patirtis.

„Kai esi jaunesnis, turi tikslą užsidirbti, bet gyvenimiška patirtis atneša supratimą, kad tikrą laimę gali patirti tik dalindamasis, kažką duodamas kitiems. Pradėjęs treniruotes Vievyje, nuo pat pradžių tikėjau, kad bus norinčių sportuoti, tikėjau, kad sukursime geras sąlygas. Visa tai virsta realybe, todėl ir toliau tikėsiu gerais dalykais“. K. Krupos svajonė, kad kažkas iš Vievio jaunimo iškovotų taurę. Tai treneriui būtų didžiausias apdovanojimas.

Treneris sako, kad pradėjęs dirbti su Vievio jaunimu patyrė didelę laimę, pradėjo jausti, kažką darantis ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų.

Jis sako, kad plėtojant sporto veiklą Vievyje pelnas nėra svarbiausia dalis. Daug daugiau motyvacijos suteikia mintis, kad bus sudarytos sąlygos jaunimo ir senjorų įveiklinimui.

Tikslas

Netrukus Vievyje pradės veikti treniruočių ir sporto salė Chang gym Vievis, kurią treneris įrenginėja vieno iš Semeliškių gatvėje esančių namų rūsyje. Šio projekto įgyvendinimui K. Krupa skiria visą iš treniruočių gaunamą uždarbį. Moderniai, stilingai įrengta sporto salė šiandien nė iš tolo neprimena to šiukšlyno, kurį K. Krupa pamatė pirmą sykį apsilankęs apleistame rūsyje. Konkrečius tikslus gyvenime mėgstantis kelti K. Krupa planuoja renovacijos darbus užbaigti iki balandžio 1-osios. Salė bus pritaikyta ne tik profesionaliam sportui, bet ir Vievio bendruomenei. 260 kv. m salėje bus standartus atitinkantys ringai, bokso kriaušės, svarmenys bei funkciniam judėjimui skirti įrengimai. K. Krupa sako, kad salė tiks ir vyresnio amžiaus vieviškiams, norintiems pasinaudoti funkcinį judėjimą gerinančiais įrengimais. Planuojama organizuoti kvėpavimo ir jogos užsiėmimus.

K. Krupa dėl paramos salės įrengimui kreipėsi į Elektrėnų sa­vivaldybės administraciją. Treneris dėkingas savivaldybei, kuri padėjo išvežti po remonto susidariusias atliekas.

Kol kas K. Krupa viską daro savo jėgomis, džiaugiasi, kad atsirado tėvelių, kurie finansiškai bent šiek tiek prisidėjo prie renovacijos darbų. Treneris neslepia, kad kartais tenka ir pasiskolinti, tačiau tiki, kad visas skolas pavyks grąžinti, o muaitai sportininkai turės savo namus.

K. Krupa pastebi, kad muaitai sportas sparčiai populiarėja visoje Europoje. Lietuvoje pastaraisiais metais šio sporto bendruomenė nuo 200 išaugo iki 700 sportininkų. Didelė motyvacija sportininkams yra Lietuvos kovos menų organizacija (UTMA – Unique & Talented Martial Artists), rengianti muaitai ir kikbokso turnyrus. Ši organizacija siekia skatinti kovos menus šalyje, suteikdama platformą talentingiems sportininkams parodyti savo įgūdžius ir populiarinti šias sporto šakas. Treneris dėkingas Lietuvos muay thai federacijos prezidentui Robertui Šiuškai, kuris stengiasi šalyje plėtoti šią sporto šaką, organizuodamas varžybas Lietuvoje, padeda sportininkams tobulėti.