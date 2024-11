Moterų ledo ritulio naujausio sezono apžvalga

Moterų ledo ritulio sezonas įgauna pagreitį – klubai treniruo­jasi individualiai, tačiau jau visai netrukus startuos ketvirtasis Lietuvos moterų ledo ritulio čempionatas, kuriame šį kartą rekordinis komandų skaičius – net 5 moterų/merginų ledo ritulio klubai kovos dėl čempionių titulo. Prie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Elektrėnų komandų šiemet pri­sijungia rimtai nusiteikusios, jaunos ir labai kovingos „Sostinės Hockey“ merginos, kurios neabejotinai yra Lietuvos rinktinės atei­tis. Čempionatas vyks turų sistema – iš viso 5 turai.

Pirmas turas vyks Elek­trėnuose, lapkričio 10 dieną. Bū­simų rungtynių tvarkaraštis:

15:00 Hockey Stars Vilnius – HC Klaipėda Girls

16:15 Elektrėnų HC Amber – Sostinė Hockey

17:30 Elektrėnų HC Amber – Kauno HC Rebel girls

18:45 Hockey Stars Vilnius – Sostinė Hockey

Antrasis turas – 2025 m. vasario 9 d. Kaune, trečiasis – 2025 m. kovo 23 d. Klaipėdoje, o ketvirtasis 2025 m. kovo 23 d. ir penktasis – 2025 m. balandžio 12 d. Vilniuje.

Kaip ir daug metų, ne išimtis ir šiemet – rinktinės kandidačių pa­grindu suformuota Lietuvos komanda dalyvauja Baltijos moterų ledo ritulio čempionato A grupėje, ku­rioje varžosi 7 komandos, tarp kurių be Lietuvos komandos grumiasi ir „Sostinės Hockey“ U18 merginos. Lietuvos komandos sudėtyje yra net 11 Elektrėnų „HC Amber“ ledo ritulininkių – gynėjų gretose – Miglė Jakavičienė, Aušrinė Rakauskaitė (HC Amber/DKLRM), Daiva Jatkevičienė, o puolėjų – Sabina Zakharchenko, Viktorija Aleinikovai­tė, Miglė Bazevičiūtė, Ramunė Maleckienė, Agnė Račkauskaitė, Eglė Rastenytė, Vaiva Rastenytė (HC Amber/DKLRM) ir Živilė Surblienė. „Sostinės Hockey“ U18 komandoje Elektrėnų „HC Amber“ klubui atstovauja vartininkė Augus­tė Voskrasenskytė.

Baltijos čempionato grafikas gana įtemptas, todėl džiugu, kad ledo ritulininkės įgauna vis daugiau žaidybinės patirties, susižaidžia, treneriai turi galimybę pates­tuoti įvairius žaidėjų derinius, keičiant pozicijas – visa tai labai prisideda prie Lietuvos rinktinės pasiruošimo IIHF Pasaulio ledo ritulio čempio­natui, kuris vyks 2025 m. kovo 2–8 dienomis Belgrade, Serbijoje (IIHF Pasaulio ledo ritulio čempionato III diviziono A grupė).

Be to, šį sezoną pirmą kartą istorijoje Lietuvos U18 rinktinė debiutuos IIHF Pasaulio ledo ritulio čempionate – 2025 m. sausio 23–26 dienomis Zagrebe, Kroatijoje. Tarp kandidačių į U18 rinktinę išvysime tikrai ne vieną Elektrėnų „HC Amber“ ledo ritulininkę, ku­rios net neabejojame, kad ne tik pateks į rinktinę, bet ir muš įvarčius arba sėkmingai saugos vartus.

Elektrėnų „HC Amber“ komandos vardu dėkojame Elektrėnų savivaldybei už ilgametę paramą ir palaikymą, stengiamės atstovauti miestui ir regionui geriausiai, kaip tik galime – kovojame iš visų jėgų, siekiame pergalių, mokomės iš pralaimėjimų.

Kviečiame visus palaikyti Elektrėnų „HC Amber“ komandą Lietuvos čempionate bei Lietuvos ir Lietuvos U18 rinktines tiek Baltijos, tiek Pasaulio ledo ritulio čempionatuose.

Laukiame atvykstant į varžybas!

Jei norite ir galite paremti Elektrėnų „HC Amber“ klubą – prašome susisiekti telefonu/el. paštu. Jei norite išbandyti ledo ritulį ir tapti komandos dalimi, susisiekite su Elektrėnų „HC Amber“ klubu – telefonu +370 673 84050/el. paštu: amber.hockeyclub@gmail.com

Ramunė Maleckienė,

HC Amber klubo direktorė