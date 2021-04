Moderni ir naudinga įranga jūsų dirbtuvėms

Nesvarbu, ar norite įsikurti naujas dirbtuves ar tik patobulinti jau esamas, labai svarbu žinoti, kokie prietaisai bus reikalingi jose. Nors įranga, kurią reiktų turėti, gali labai skirtis nuo atliekamų darbų pobūdžio, visgi yra keletas universalių įrankių, kurie tikrai bus vertingi ir naudingi kiekvienose dirbtuvėse. Būtent šiame straipsnyje ir pateiksime būtiniausius prietaisus, padėsiančius užsibrėžtas užduotis atlikti daug lengviau bei efektyviau.

Elektrinė freza

Elektrinės frezos – itin dažnai statybos ar remonto darbuose naudojami prietaisai, kuriais galima atlikti medžio, metalo, betono ar plastiko apdirbimą. Elektrinė freza taip pat padės imantis baldų, durų ar langų gamybos. Šį prietaisą reikėtų rinktis pagal tai, kokį darbą planuojate atlikti. Jei freza bus reikalinga betonui ar metalui apdirbti, tuomet ieškokite didesnės galios prietaiso, kadangi frezos, skirtos medžio apdirbimui, bus per silpnos įveikti šias medžiagas. Taip pat atsižvelkite ir į elektrinės frezos dizainą. Tiek rankenėlė, tiek jos svoris ir dydis turėtų būti patogūs naudoti. Apsilankykite varle.lt , kur rasite didelį šių prietaisų pasirinkimą pačiomis geriausiomis kainomis.

Grąžtas

Vienas iš universaliausių prietaisų bet kuriose dirbtuvėse yra ne kas kita, o elektrinis grąžtas. Šie prietaisai dažnai turi papildomus priedus, kurie leidžia ne tik išgręžti norimo dydžio ar formos skyles, bet ir nušlifuoti šiurkščius medienos kraštus. Taip pat, jei žinote, jog grąžto jums gali prireikti ne tik dirbtuvių viduje, bet ir lauke, apgalvokite galimybę įsigyti belaidį grąžtą, su kuriuo galėsite laisvai, nevaržomai judėti ir darbus atlikti bet kurioje norimoje vietoje. Negana to, žinokite, kam jums bus reikalingas grąžtas, kadangi priklausomai nuo to reiktų rinktis jo galingumą. Paprastai grąžtai yra skirstomi į grąžtus medienai, metalui ir mūrui. Mūrui, akmeniui ar betonui yra naudojami smūginiai gręžtuvai, kurie be didelių pastangų gali įsiskverbti į apdorojamą medžiagą.

Elektrinis galąstuvas

Ne paslaptis, jog norint kokybiškai ir efektyviai atlikti tam tikrus darbus dirbtuvėse, yra būtina, jog visi įrankiai ir prietaisai būtų tinkamo aštrumo. Deja, įprastai galąsti įrankius nėra labai patogu, kadangi tai užima gana daug laiko. Laimei, tam yra išeitis – elektrinis galąstuvas, kuris be didelio vargo pagaląs visus jūsų turimus įrankius. Šie prietaisai paprastai turi kelias galvutes, kurios gali lengvai nupoliruoti įrankius ir nuvalyti susidariusias rūdis. Rinkdamiesi galąstuvą, atsižvelkite, koks yra jo apsisukimų skaičius per minutę bei kokias papildomas funkcijas jis turi. Paprastai itin pasiteisina, jei prietaisas turi apsauginį skydelį ir apšvietimą, kadangi taip dirbti galima daug saugiau ir patogiau. Beje, nepamirškite, jog naudojant šį prietaisą, būtina nešioti apsauginius akinius bei respiratorių, kurie apsaugotų nuo metalo dulkių patekimo į akis ar kvėpavimo takus.

Elektrinis pjūklas