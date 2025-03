Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė pasidabino aukso medaliais

Darius Kasparaitis visai neseniai interviu „Elektrėnų kronikai“ (2025 m. vasario 28–kovo 6 d. Nr. 9 (1335)) išreiškė tikėjimą gražia ­Lietuvos moterų ledo ritulio atei­timi. Tačiau buvo labai sunku tikėtis, kad ši graži ateitis yra tokia artima ir mes jos sulauksime nepraėjus nei mėnesiui… Kovo 2–8 d. Serbijoje vykusiame pasaulio III A grupės čempionate Lietuvos rinktinė tapo nugalėtoja! Čempionėmis tapo ir keturios Elektrėnų HC „Amber“ ledo ritulininkės: Daiva Jatkevi­čie­nė (atliko rezultatyvų perdavimą), Sabina Zakharchenko, Eglė Rastenytė (pelnė įvartį), Aušrinė Rakauskaitė (atliko rezultatyvų perdavimą) bei trenerė Ramunė Maleckienė.

Reikia pripažinti, kad turnyras mūsų rinktinei susiklostė labai dramatiškai. Pirmose rungtynėse buvo užfiksuotas rinktinės įmuštų įvarčių rekordas ir Pietų Afrikos Respublika nugalėta įtikinamu rezultatu 10–3. Antrosios rungtynės prieš Rumuniją taip pat prasidėjo gerai, po pirmojo kėlinio pirmavome 1–0, tačiau persvaros išlaikyti nepavyko, buvo praleisti du įvarčiai ir galiausiai teko pripažinti varžovių pranašumą 1–2. Vis dėlto šis apmaudus pralaimėjimas neišmušė mūsų komandos iš vėžių ir trečiose rungtynėse šeimininkių Serbijos rinktinė buvo nugalėta net 3–0, o ketvirtame ture Kroatija įveikta 4–2. Tokiu būdu susiklostė situacija, kad prieš paskutinį lemiamą turą trys rinktinės – Lietuva, Tailandas ir Serbija – turėjo po 9 taškus bei kiekviena iš jų galėjo tapti čempionato nugalėtoja. Paskutines rungtynes žaidėme būtent prieš Tailandą. Deja, bet jau pirmame kėlinyje praleidome įvartį. Praėjo ir antras kėlinys, tačiau rezultato išlyginti niekaip nepavyko. Trečiojo kėlinio viduryje pagaliau pelnėme išlyginamąjį įvartį. Bet po to išgyvenome tikrą dramą, kai kėlinio pabaigoje dėl dviejų žaidėjų pašalinimo teko gintis trise prieš penkias. Šį kartą pavyko atsilaikyti, tačiau prasidėjus pratęsimui, mūsų komandos žaidėja vėl buvo pašalinta ir vėl teko žaisti mažumoje. Bet čia nutiko vienas iš tų nuostabių momentų, kai rinktinės lyderė klaipėdietė Klara Miuller, gavusi ritulį ir atsidūrusi viena prieš tris varžoves, fantastiniu klaidinančiu judesiu jas visas paliko už savo nugaros ir tiksliu smūgiu pelnė lemiamą įvartį. Nuostabi pergalė rezultatu 2–1.

Turnyro reglamentas yra toks, kad už pergalę po pratęsimo yra skiriami ne trys, o du taškai, todėl aukso likimas turėjo paaiškėti tik po paskutinių Serbijos–Kroatijos rinktinių rungtynių. Serbijai pakako pergalės per pagrindinį rungtynių laiką, tačiau praėjus dviem kėliniams rezultatas vis dar buvo 0–0. Trečiame kėlinyje dominavusios kroatės pelnė įvartį ir laimėjo rungtynes 1–0. To pakako ne tik jų pergalei, bet ir mūsų rinktinės čempionių titului. Reikėjo matyti, kaip džiaugėsi kroatės. Galėjo atrodyti, kad ne lietuvės, o jos tapo čempionėmis. Nepaisant to, kad šios rungtynės joms nieko nelėmė ir Kroatija užėmė tik 5 vietą. Bet jos neleido laimėti Serbijai. Ar po to vis dar galima tvirtinti, kad politika ir karai neturi jokios įtakos sportui? Na, bet mes galime dar kartą kartu su Dariumi Kasparaičiu pasidžiaugti gražia mūsų rinktinės pergale, gera Lietuvos moterų ledo ritulio ateitimi, o taip pat kartu su juo palinkėti toliau puoselėti ledo ritulį, gerbti merginas ir rengti jas naujoms pergalėms.

Lietuvos moterų ledo ritulio čempionatas tęsis kovo 23 d. turu Vilniuje, kur Elektrėnų HC „Amber“ susitiks su „HC Klaipėda Girls“ ir „Hockey Stars Vilnius“ komandomis.

Elektrėnų ledo arenoje kovo 15 d. 15.00 val. bus galima stebėti paskutines Baltijos ledo ritulio čem­pionato rungtynes „Energija“ žais prieš Rygos „Prizma“ komandą.

Linas Baublys