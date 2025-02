Laisvės vėjas meno mokykloje

Virginija Jacinavičiūtė

Pučiamųjų instrumentų orkestro ir solistės Augustės Daniūnaitės atliktu Lietuvos valstybės himnu pasidėjo iškilmingas Vasario 16-o­sios minėjimas Elektrėnų meno mokykloje. Kaip vasario 13-osios popietę kalbėjo renginio vedėjas Medas Gvazdaitis, šią Lietuvos istorijai reikšmingą dieną švenčia visi, kurie džiaugiasi, kad gyvena valstybėje, kvepiančioje ­šviežia rugių duona, kurioje laisvai gali siekti mokslo ir žinių.

Lankantys meno mokyklą vaikai valstybines šventes mini pasitelkdami talentus: vieni groja, kiti dai­nuoja, treti išlieja meilę Lietuvai spal­vo­mis piešimo lape ar molio gabalėlyje. Pasak Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Džeraldo Dagio, valstybė be kultūros ir žmonių, kultūra be muzikos, o muzika be meno mokyklų negalėtų egzistuoti. „Tuo jūs ir esate svarbūs, savo kūryba ir talentu prisidedate prie mūsų šalies ateities kūrimo“, – sveikinimo kalboje akcentavo Dž. Dagys. O mokyklos direktorė Ieva Tijūnėlienė mokyklos bendruomenę sveikino himno ­žodžiais „Semkimės stiprybės ir išminties iš praeities, tegu mažus ir didelius mūsų darbus lydi meilė ir šviesa, ir tiesa“.

Gaivos Židonytės ir Aurimo Medzikausko organizuotame šventiniame koncerte mokiniai ir moky­tojai Lietuvai skyrė gražiausią muziką ir dainas. Renginio pabaigoje mokyklos direktorė visus žiūrovus bei dalyvius pakvietė išeiti į lauką ir prisidėti prie šventinės akcijos „Laisvės vėjas“, kuriai apie 300 trispalvių vėjo malūnėlių paruošė Dailės skyriaus mokiniai bei jų mokytojai Rasa Rakauskienė, Edvinas Vasiliauskas ir laborantė Asta Veiknienė.

O vasario 14-ąją Elektrėnų meno mokyklos atstovai šventinę nuotaiką kūrė „Ignitis gamyba“ minėjime, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo ir energetinės nepriklausomybės dienoms paminėti. Įmonės kolektyvui koncertavo Elektrėnų meno mokyk­los mokinė Augustė Daniūnaitė (mokyt. V. Bartušytė) ir mokytojai Virginija Bartušytė, Emilis Šarinskas, Davit Avetisyan, Tomas Aliubavičius, Mindaugas Venclovas.