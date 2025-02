Kokie Kauno „Žalgirio“ šansai patekti į 2024-25 m. Eurolygos atkrintamąsias?

2024-25 m. Eurolygos reguliarusis sezonas artėja prie pabaigos. Komandoms liko sužaisti dešimt rungtynių, o tai reiškia, kad kiekvienas artėjantis susitikimas gali nulemti sezono baigtį. Prieš kelerius metus pasikeitęs Eurolygos formatas suteikė galimybę komandoms per įkrintamąsias įšokti į TOP 8 traukinį. Tai reiškia, kad pasibaigus reguliariajam sezonui, kovą dėl titulo tęsia ne aštuonios, bet dešimt ekipų. Tiesa, įkrintamosios labai trumpos, o pralaimėjus pirmąsias rungtynes, sezonas yra baigtas.

Konkurencija turnyrinėje lentelėje yra milžiniška. 15-ą vietą užimanti Vitorijos „Baskonia“, kurioje rungtyniauja lietuvis Tadas Sedekerskis, turi 10 pergalių ir 14 pralaimėjimų rezultatą, tačiau nuo penktos vietos ir tiesioginio kelialapio į TOP 8 skiria keturios pergalės. Tai reiškia, kad sužaidus sėkmingą 4 – 5 rungtynių atkarpą, viskas gali stipriai pasikeisti.

Vienintelė Lietuvos komanda žaidžianti Eurolygoje yra Kauno „Žalgiris“. Po 24 rungtynių, „Žalgiris“ turi 11 pergalių ir 13 pralaimėjimų rezultatą. Tokius pačius skaičius turi „Asvel“ ir „Anadolu Efes“, o šios komandos dalinasi 12 – 14 vietas. Jeigu sezonas pasibaigtų dabar, nei viena iš šių ekipų nežaistų net įkrintamosiose. Norint būti įsisprausti į pirmąjį dešimtuką, reikia pasivyti bent vieną iš čia esančių komandų. „Real“, „FC Barcelona“ ir „EA7 Emporio Armani“ turi po 13 pergalių ir 11 pralaimėjimų bei dalinasi 8 – 10 vietas.

„Žalgiris“ per paskutines septynerias Eurolygos rungtynes patyrė šešis pralaimėjimus, tačiau net ir žaidžiant tokią prastą atkarpą, dar yra išsaugotos galimybės varžytis atkrintamosiose. Pasižiūrėkime iš arčiau, kokia laukia „Žalgirio“ sezono pabaiga ir ar galima tikėtis žalgiriečius pamatyti pirmajame dešimtuke.

Kauno „Žalgirio“ Eurolygos tvarkaraštis

Kauno „Žalgiris“ kurį laiką galėjo džiaugtis gana palankiu tvarkaraščiu, kadangi didžioji dauguma rungtynių vyko bei vyksta Kaune. Deja, bet pilnai išnaudoti šios atkarpos kol kas nepavyko. Nuo sausio 2 d. „Žalgiris“ namuose 85:92 nusileido „Olympiacos“, 64:83 pralaimėjo prieš „Real“, 77:68 įveikė „Virtus“, tuomet patyrė du pralaimėjimus išvykoje prieš „Fenerbahce“ ir „Panathinaikos“, o praėjusią savaitę grįžus namo, teko pripažinti svečių iš Miuncheno pranašumą. Per paskutines ketverias rungtynes namuose iškovota vos viena pergalė.

Pasiekus svarbiausią reguliaraus sezono atkarpą, komandos įjungia aukštesnę pavarą, kas stipriai apsunkina gyvenimą silpnesnėms lygos komandoms. Favoritai yra kur kas mažiau pažeidžiami nei sezono pradžioje, tačiau tai nereiškia, kad krepšinio lažybos tampa labiau nuspėjamos – staigmenų Eurolygoje galima sulaukti kiekviename ture. Pavyzdžiui, „Fenerbahce“ pergalė išvykoje prieš „Olympiacos“, Berlyno „Alba“ pergalė prieš „Maccabi“, kur buvo nutraukta 10 pralaimėjimų serija.

Kaune „Žalgiriui“ dar liko sužaisti dvejas rungtynes – prieš Berlyno „Alba“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“. Laimėti abu susitikimus yra tiesiog būtina, ypač po pralaimėjimo prieš „Bayern“, kuris yra tiesioginis varžovas dėl vietos atkrintamosiose. Prieš „Alba“ žalgiriečius galima laikyti ryškiais favoritais, tuo tarpu susitikimas prieš Milano komandą gali nulemti sezono baigtį.

Laimėti Kaune abu kartus svarbu dėl to, kad sezono pabaigoje „Žalgirio“ laukia labai sudėtingas tvarkaraštis. Per likusias aštuonerias rungtynes Kaune bus žaidžiama vos du kartus – prieš solidžiai išvykose atrodančią „Paris Basketball“ komandą bei prieš paskutiniame ture prieš tiesioginį varžovą iš Belgrado – „Partizan“. Tuo tarpu išvykoje bus žaidžiama prieš „Crvena Zvezda“, „Baskonia“, „FC Barcelona“, „AS Monaco“, „Asvel“ ir „Anadolu Efes“.

Pagrindiniai „Žalgirio“ konkurentai dėl vietos įkrintamosiose

Kad ir kaip norėtųsi sezoną užbaigti pirmajame šešete bei tiesioginiu keliu patekti į TOP 8, panašu, kad pagrindiniai varžovai jau yra nuvažiavę per toli. Dėl to, belieka žvalgytis į komandas, kurias galima aplenkti įkrintamųjų ribose bei taip išsaugoti šansus patekti į atkrintamąsias.

Šiuo metu 7 – 10 vietas užima „Bayern“, „Real“, „FC Barcelona“ ir „EA7 Emporio Armani“. Iš šių komandų geriausią žaidimą demonstruoja „Real“, kuris dar ir pasistiprino dvejais žaidėjais – Dennis Smith Jr. bei Bruno Fernando. Prieš „Bayern“ buvo pralaimėta Kaune, tai reiškia, kad nėra susikurtas tarpusavio pranašumas ir norint aplenkti Vokietijos ekipą, reikia iškovoti daugiau pergalių, kas yra sunkiai tikėtina, nes per likusias dešimt rungtynių reikia iškovoti keturiomis pergalėmis daugiau nei „Bayern“.

Iš šios ketveriukės lieka „FC Barcelona“ ir „EA7 Emporio Armani“. Su abejomis komandomis „Žalgiris“ dar žais – su Milano ekipa namuose, o su Barselonos išvykoje. Laimėjus prieš „EA7 Emporio Armani“, būtų ne tik priartėta prie tiesioginio varžovo, bet ir susikurtas tarpusavio pranašumas. Būtent Italijos ekipa ir atrodo kaip pagrindinis varžovas, kurį būtų galima aplenkti. „EA7 Emporio Armani“ vis dar turi problemų su traumomis, o ir komandos tvarkaraštis atrodo kaip vienas sunkiausių tarp komandų, kurios siekia vietos įkrintamosiose.

Žinoma, be šių keturių komandų, nereikia pamiršti „Partizan“ ir „Anadolu Efes“, kurios taip pat siekia įšokti į įkrintamąsias. Tiek su „Partizan“, tiek su „Anadolu Efes“ dar bus žaidžiama, todėl „Žalgirio“ šansai dar yra jų pačių rankose.

Apibendrinimas

Praėjusiais metais dešimtą vietą su 17 pergalių ir tiek pat pralaimėjimų užėmė „Virtus“, kas leido patekti į įkrintamąsias. „Anadolu Efes“ su tokiu pačiu rezultatu užėmė 9-ą vietą. 2022-23 m. sezone 17-17 rezultatas būtų lėmęs 10 – 11 vietas. Tai reiškia, kad ir šiemet įkrintamųjų riba yra mažiausiai 17 pergalių. „Žalgiris“ šiuo metu turi 11 pergalių ir lieka sužaisti 10 rungtynių. Matematika paprasta – reikia laimėti mažiausiai šešis kartus, tačiau ir tai dar negarantuoja vietos įkrintamosiose.

Jeigu „Žalgiris“ laimi abi rungtynes namuose prieš „Alba“ ir „EA7 Emporio Armani“, per likusias aštuonerias rungtynes reikia laimėti keturis kartus. Du kartus bus žaidžiama namuose – prieš „Partizan“ ir „Paris Basketball“, laimėjus abu kartus, reikia iškovoti bent dvi pergales išvykoje. Teorinių šansų yra, tačiau matant dabartinį „Žalgirio“ žaidimą ir rezultatus – įšokti bent į įkrintamąsias bus be galo sunku ir didesnė tikimybė, kad to nepavyks padaryti.

