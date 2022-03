Kas ir kur atsodins iškirstus medžius

Redakcijai skaitytojai skundžiasi dėl kertamų, o dabar jau iškirstų medžių Draugystės gatvėje, besiribojančioje su Per­galės gatve. Kartą jau rašėme, kad Pergalės gatvėje sklypai parduoti privatininkams, o šie kerta medžius. Kerta, tikriausiai, suderinę su aplinkosaugininkais. Taip sakė seniūnas. Kadangi medžiai jau ­iškirsti, tai skaitytojai domisi, kada ir kaip tas žalias Elektrėnų rūbas bus atstatytas. Nors jaunuo­lyno plaučiai kelis kartus mažesni nei brandžių medžių, bet tegul augtų nors kitoms kartoms. Kas, kada ir kur atsodins iškirstus medžius, klausėme administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus. Jis atsakė:

„Kai kertami storesni nei 20 cm saugotini medžiai (ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirps­tai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys), reikalingas savivaldybės leidimas. Prieš gaudamas tokį leidimą, savininkas turėtų susimokėti želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos mokesčius. Plonesnių nei 20 cm saugotinų medžių ir bet kokio storio nesaugotinų medžių (pvz. tuopų, drebulių) kirtimui savivaldybės lei­dimo nereikia. Draugystės gatvėje prie 3 dambos yra 2 privatūs sklypai, kurių paskirtis – daugiabučių namų statyba. Šių sklypų savininkas, reikia manyti, savarankiškai įvertinęs galimybę kirsti medžius be savivaldybės leidimo, į savivaldybę dėl leidimo išdavimo nesikreipė. Kirto be leidimo. Aplinkos apsaugos pareigūnai įvertino šiuos savininko veiksmus ir, mūsų turimomis žiniomis, nustatė vieną pažeidimą dėl vieno saugotino medžio neleistino iškirtimo. Savininkas dėl to vieno medžio bus patrauktas administracinėn atsakomybėn ir privalės atlyginti žalą gamtai“.

Red. inf.