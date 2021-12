Kaip šiandien atrodo patraukli darbo vieta?

Jau seniai praėjo laikai, kai žmonės toje pačioje vietoje dirbdavo kelis dešimtmečius ar net visą gyvenimą. Šiandien yra įprasta ieškoti vis geresnių darbo sąlygų ir naujų galimybių, tad ir darbdaviai turi įdėti daugiau pastangų tam, kad išlaikytų savo srities profesionalą komandoje. Kas šiandien svarbiausia darbuotojui? Prie motyvacijos dirbti prisideda ne tik atlyginimas – labai svarbu ir tinkama, draugiška darbo aplinka, ir patogi bei funkcionali erdvė, kurioje gera ne tik dirbti, bet ir ilsėtis.

Geras apšvietimas – tai nereiškia daugybės ryškių, flourescencinių lempų virš galvos, bet tamsios patalpos produktyvumo taip pat nepridės. Geriausia išlaikyti balansą – erdvę kurti taip, kad patektų kuo daugiau natūralios šviesos, o ją papildyti neįkyriu, šiltų spalvų apšvietimu.

Puiki akustika – pernelyg triukšminga aplinka tikrai nepadės susikaupti, o ilgainiui ims ir varginti. Jeigu įmonės pastatas yra triukšmingoje miesto dalyje, kur nuolat cirkuliuoja intensyvus eismas ir juda žmonės, būtinai reikia pasirūpinti garso izoliacija ir garso mažinimo galimybėmis. Tai įgyvendinti gali padėti nauji langai ar pastato apšiltinimas.

Ergonomiški ir patogūs biuro baldai – jeigu darbas yra sėdimas, daug laiko praleidžiama prie kompiuterio, investuoti į baldus yra būtina. Biuro kėdės turi būti plačios, turėti atramą nugarai ir rankoms, kad riešus ir stuburą būtų galima pailsinti. Ant darbo stalų turėtų būti pakankamai vietos, kitaip biure sunku bus palaikyti tvarką, tai irgi turi įtakos darbuotojų koncentracijai.

Tinkamai įrengta poilsio erdvė – kokybiškas poilsis turi tiesioginį ryšį su produktyvumu, todėl be poilsio kambarių šiandien darbo vieta neįsivaizduojama. Vienas iš patrauklių įmonių bruožų – prie darbuotojų poreikių pritaikytos poilsio galimybės. Vieni per pertrauką džiaugsis galėdami ramiai pažaisti kompiuterinius žaidimus, kitiems norisi ilsėtis aktyviai, todėl puiki mintis kartais per pertraukas organizuoti mankštas ar meditacijos praktikas.

Funkcionalios virtuvės – šiuolaikinės įmonės, siekdamos motyvuoti darbuotojus, garantuoja jiems nuolat pilnus šaldytuvus užkandžių, galimybę patogiai pietauti darbo vietoje įrengtoje virtuvėje. Kitas svarbus dalykas – kokybiška kava. Šį gėrimą mėgsta daugelis, todėl padidinti darbo vietos patrauklumą galima investavus į profesionalius kavos aparatus. Platų kavos aparatų pasirinkimą gali pasiūlyti internetinė parduotuvė „Coffee Loft“ – užėję į šią kategoriją rasite įvairaus dydžio ir spalvų aparatų, su kuriais virta kava kokybe nenusileis ir profesionalios baristos paruoštam gėrimui.

Nors patogios darbo ir poilsio erdvės, funkcionalus patalpų išdėstymas tikrai svarbus šiandieniniam darbuotojui, tyrimai rodo, kad įmonės kultūra vaidina didelį, o kartais net ir didžiausią vaidmenį, kai kalbama apie motyvaciją ir norą tobulėti, siekti geresnių rezultatų. Taigi, kas lemia gerą atmosferą darbovietėje?

Atvira komunikacija – šis principas leidžia darbuotojui jaustis pilnaverte organizacijos dalimi. Svarbu reguliariai organizuoti oficialius ir neoficialius susitikimus, atviras diskusijas su darbuotojais, kuriose jie galėtų išsakyti savo nuomonę svarbiais klausimais, pasidalinti idėjomis ir mintimis. Taip pat reikalinga aiškiai išdėstyti įmonės filosofiją, planus ir ateities viziją – tik taip darbuotojas jausis prisidedantis prie bendro tikslo.

Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas – kai darbuotojai jaučia, kad turi laiko ir kitoms gyvenimo sritims, kurios yra svarbesnės nei darbas, natūraliai ateina ir didesnis pasitenkinimas darbu, kurį jie atlieka. Balansas apsaugo žmogų nuo perdegimo, nuolatinio streso ir darboholizmo rizikos – daugelis atliktų tyrimų įrodė, kad darbuotojai, realizuojantys save šeimoje, skiriantys laiko pomėgiams ir kitoms veikloms, turi daugiau pasitikėjimo savo profesinėmis žiniomis ir efektyviau sugeba spręsti problemas, kylančias darbe, ko nepavyktų padaryti patiriant lėtinį stresą.

Investicija į mokymus ir kvalifikacijos kėlimą – šiais laikais kaip niekad greitai besikeičiančiame pasaulyje įmonėms svarbu neatsilikti nuo naujovių ir paruošti joms savo darbuotojus. Tai ypač aktualu kalbant ne tik apie technologijų tobulėjimą, bet ir apie emocinį raštingumą. Darbuotojui patraukli įmonė turėtų būti orientuota į mokymus, ugdančius kvalifikacijas visapusiškai. Vienodai dėmesio reikia skirti ir naujausiai profesinei informacijai, ir mokymams spręsti konfliktus, valdyti krizes, komunikuoti ir pan. Ilgainiui tai atsispindės ir organizacijos darbo rezultatuose.

Įvertinimas už sunkų darbą – atlygis būtinas tam, kad žmonės norėtų siekti dar daugiau. Psichologijos moksle tai vadinama teigiamu paskatinimu. Ne visada įvertinimas turi būti materialus, kartais užtenka ir vadovo pagyrimo, kad darbuotojas jaustųsi gerbiamas ir vertinamas. Jeigu tokia praktika įmonėje yra įprasta, daug mažiau tikėtina, kad darbuotojas žvalgysis kitų pasiūlymų – jis turės motyvacijos stengtis dabartinėje darbo vietoje, nes žinos, kad jo pastangos yra matomos.

Komandinės dvasios stiprinimas – žmonės yra socialios būtybės, todėl natūraliai visada ieško palaikymo ir priėmimo iš savo grupės. Nors komandinę dvasią dideliame sukurti kolektyve nelengva dėl to, kad visi žmonės ir jų darbo stiliai yra skirtingi, vis dėlto bandyti verta – komandoje gerai besijaučiantys žmonės bus labiau patenkinti savo darbu, mieliau sieks bendrų tikslų ir gebės lengviau išspręsti konfliktus. Tam gali padėti tradicijų kolektyve įvedimas, pavyzdžiui, sveikinti kolegas gimtadienių proga arba organizuoti kassavaitinius bendrus pietus.