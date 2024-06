Kaip išsirinkti tinkamą vartų automatiką?

Atveriamų vartų pavaros su lenkta svirtimi – tai sprendimas tiems vartams, kurie montuojami ant plačių stulpų. Privalumas tas, kad jį gana paprasta sumontuoti, tačiau jei stulpai per platūs, gali kilti problemų visiškai atidaryti vartus.

Po žeme esanti varstomųjų vartų pavara – po žeme esantis mechanizmas yra atsparus bet kokioms nepalankioms oro sąlygoms. Be to, jis yra labai efektyvus ir dėl savo vietos pasižymi nedideliu gedimų skaičiumi. Trūkumas gali būti sudėtingas montavimas, tačiau gera įmonė tai gali atlikti be jokių problemų.