Žmogus privalo žinoti, kaip padėti sau susirgus, turint galvoje, kad sveikata yra didžiausias žmogaus turtas.

Elektrėnų savivaldybės bibliotekos didžiojoje salėje šių metų rugsėjo mėnesio 11 d. 12 val. vyko paskaita „Jausmų ir emocijų valdymas“.

Gyventojus ir draugijų narius į paskaitą sukvietė sveikatos draugijos „Mes esame“ vadovė Onutė Kulbokienė ir pagyvenusių moterų veiklos centro „Puriena“ vadovė Genutė Dapkevičienė. Žingeidžių žmonių prisirinko pilna salė. Paskaitą skaitė psichologė-psichoterapeutė Irena Danielienė iš Kauno.

Kartais pastangos išsivaduoti iš blogos nuotaikos, bandymas išsiaiškinti, kodėl esate nelaimingas ir ką galite dėl to padaryti, tik blogina situaciją. Dažnai girdim patarimus, kad emocinę būklę, mintis ir pan. galima ir reikia valdyti. Tai gali būti „transliuojama“ tokiais sakiniais kaip: „Tiesiog negalvok apie tai“, „Pamiršk tai“, „Nebijok“ ir panašiai.

Nesėkmingai bandantys taikyti vidinių potyrių kontrolės strategijas, žmonės dažnai būna tarsi patekę į užburtą ratą, kuomet mano, kad blogai jaučiasi todėl, jog nepakankamai kontroliuoja savo vidinius potyrius. Todėl jie stengiasi tai daryti dar atkakliau, pavyzdžiui, slopinti tam tikras mintis arba vengti tam tikrų emocijų, tačiau toks vengimas tik ­suteikia neigiamų ilgalaikių rezultatų, nes žmogus jaučia, kad jo gyvenimas nesiklosto taip, kaip jis norėtų, be to, slopinamos mintys pradeda kilti vis dažniau. Visa tai gerokai apriboja gyvenimo kokybę ir užkerta kelią siekti prasmingų tiks­lų bei norų.

Ką daryti?

Jausmų ir emocijų valdymui rekomenduojama vietoj kaltinančio, smerkiančio ir save kritikuojančio požiūrio į save, sukurti vidine atjauta pagrįstus santykius su savimi.

Žmogus skatinamas priimti savo vidines reakcijas (šis priėmimas yra kaip priešprieša minėtam patirčių vengimui), nes šios reakcijos yra jo praeities, tam tikrų susiformavusių refleksų pasekmė ir jas kontroliuoti labai sunku.

Kai asmuo nustoja kritikuoti,­ kaltinti ar smerkti save už savo ­simptomus, jausmus ar mintis, jis tampa laisvesnis ir gali prisiimti ­daugiau atsakomybės bei išmokti geriau tvarkytis su šiomis negerovėmis.

Dėmesingumo praktika yra svar­bus atjautos lavinimo instrumentas, nes padeda geriau pastebėti, kas ­vyksta mūsų galvose, kaip po truputėlį išsivaduoti nuo blogos ­nuotaikos.

Užsiėmimo metu buvo atlikti pratimai skirti jausmų ir emocijų valdymui bei dėmesingumo įgūdžių lavinimui. Ir tikrai suprantama, kad jokia liga negali iš žmogaus atimti teisės džiaugtis gyvenimu.

Lektorė Irena Danielienė pasidalijo faktais apie geras ir skaudžias patirtis, apie jausmų ir emocijų valdymą. Visam tam būtinos gyvenimo sąlygos įveikiant ligas ir pajaučiant laimę.

Sveikatos draugija „Mes esame“ (tel. 0 652 72960) ir pagyvenusios­ moters veiklos centras „Puriena“ (tel. 0 686 05211) laukia naujų narių ir labai dėkoja Irenai Danielienei už paskaitą, o bibliotekos vadovams už suteiktas patalpas ir pagalbą orga­nizuojant renginį.

Onutė Kulbokienė