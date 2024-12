Jaunuoliai apie savanorystę

Per 2024-uosius metus, Elektrėnų sav. net 35 jaunuoliai laisvą laiką leido išties produktyviai – savanoriavo pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, trunkančią net 6 mėnesius. Jaunimo savanoriškos tarnybos programa – tai galimybė jaunimui visą savanorystės laikotarpį savo pasirinktoje organizacijoje tobulėti ir neformaliu būdu įgauti kompe­tencijas, išmokti atlikti pavestas užduotis bei tapti puikiai pasi­ruošusiems darbo rinkai.

VšĮ Iniciatyvų biuras savanorių mentorė ir organizatorė Aurelija Kuzmičienė teigia, kad savanorystės populiarumas bei noras padėti ir gauti abipusę naudą tiek savanoriui, tiek jį priimančiai įstaigai kasmet vis labiau auga. Dėl tokio didelio susidomėjimo, o svarbiausia, priimančių organizacijų pastangų ir meilės savanoriams, esame trejetuke savivaldybių Lietuvoje, skatinančių savanorystę ir jaunimo politikos ­vystymąsi. A.Kuzmičienė nusprendė paklausti pačių savanorių, ką jie ma­no apie pasirinktą savanorystės kelią ir kokie jų įspūdžiai bei nuomonė:

„Savanorystė Elektrėnų jaunimo centre man suteikė nepaprastą galimybę tobulėti ir augti kaip asmenybei. Kiekviena diena čia – pilna naujų iššūkių ir patirčių, tai leidžia ne tik ugdyti savo gebėjimus, bet ir kurti prasmingus ryšius su kitais. Būdama savanore jaučiu, kad mano indėlis padeda formuoti pozityvią aplinką ir skatina kitus jaunuolius aktyviau dalyvauti bendruomenės veikloje. Ši patirtis man ne tik padėjo atrasti savo pomėgius, bet ir leido būti dalimi kažko didelio ir svarbaus“, – Skaistė Česonytė,15 metų.

„Esu savanorė jau 4 mėnesius, atėjusi savanoriauti į Elektrėnų jau­nimo centrą, nenutuokiau, kas manęs laukia. Tapusi komandos dalimi, daug ko išmokau ir patyriau. Man tai padėjo patobulinti žinias ir įgavau patirties įvairiose srity­se.­ Savanorystė ne tik prisideda prie problemų sprendimo, bet ir suteikia galimybę įgyti neįkainojamos profesinės patirties, plėsti akiratį bei kurti prasmingus ryšius su žmonėmis iš skirtingų pasaulio šalių. Tai yra šansas tapti pokyčių dalimi ir padėti kurti teisingesnį bei darnesnį pasaulį“, – Kamilė Smilgytė, 16 me­tų.

„Mano manymu, savanorystė yra geras išbandymas ir savęs pažinimo būdas. Po beveik 3 mėnesių savanorystės supratau, kad iš tikrųjų nemoku naudotis elektronikos prietaisais, nelabai sugebu susiplanuoti laiką, tad per šiuos mėnesius ėmiau tobulėti ir atradau daug naujo apie save. Taip pat supratau, kad mėgstu bendrauti su nepažįstamais jau­nuoliais“, – Austėja Kaškelevičiūtė, 15 metų.

„Savanorystė skatina bendruo­meniškumą, solidarumą ir empatiją, leidžia prisidėti prie teigiamų pokyčių ir gerinti gyvenimo kokybę aplink mus. Be to, savanorystė padeda ugdyti svarbias vertybes, tokias kaip atsakomybė, pagarba ir bendradarbiavimas“, – Emilija Finogenovaitė, 15 metų.

„Apibendrinant savanorystę – tai tikrai unikali galimybė pažinti save, sužinoti savo galimybes, kiek turi drąsos bendrauti su kitais ir susidurti su įvairiais iššūkiais, kurie iškyla veiklose. Tačiau savanorystė man svarbi ir tuo, kad ne tik išmoko kažko naujo, bet ir lavina tai, ką jau moki padaryti. Tuo ji ir yra svarbi saviugdoje, nes gali išryškinti pačias geriausias tavo savybes“,– Evita Naujalytė, 15 metų.

Šiuo metu registracija į Jaunimo savanoriškos tarnybos 2025 metų vietas yra atvira jaunuoliams iki 2024 m. gruodžio 15 d. 12 val. Primename, jog programos vietų skaičius yra ribotas, o dalyviai į programą yra pakviečiami pagal registracijos datą ir laiką. Registracijos anketą ir daugiau informacijos apie programą rasite feisbuko paskyroje „Jaunimo savanoriškos tarnybos Elektrėnų skyrius“. Vis dar neapsisprendėte? Turite klausimų? Rašykite, skambinkite JST organizatorei Elektrėnų sav. Aurelijai Kuzmičienei tel. Nr. +370 648 23732, el.paštu aurelija@iniciatyvubiuras.com.

Parengė: Aurelija Kuzmičienė