Jagėlonių bibliotekai – 70

Jagėlonių bibliotekos istorija prasideda 1951 metais. Tai daug ar mažai? Retorinis klausimas, nes pirmosios bibliotekos atsirado III tūkstantmetyje prieš mūsų erą Šumero ir Egipto valstybėse. Lietuvoje XVI a. pirmąją didesnę biblioteką turėjo Žygimantas Augustas. Pasauliniame kontekste esame mažas lašelis, bet iš lašelių ir susidaro jūra.

Kiek pamena vietos gyventojai, pirmoji biblioteka Jagėlonyse buvo įsikūrusi Sinkevičių name, paskui perkelta į kultūros namus­ (pastatas­ neišlikęs), dar vėliau persikėlė į buvusį Jagėlonių vaikų darželį. O jau 2002 m. biblioteka perkelta į dabartines patalpas, buvusią Jagė­lonių mokyklą. Biblioteka iki 2000 m. gegužės mėnesio priklausė Kaišiadorių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, o įsteigus Elektrėnų savivaldybę, tapo naujos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Jagėlonių filialas aptarnauja 13 kaimų: Bajorų, Dainavos, Dainiškių, Gilūšio, Jagėlonių, Kloninių Jagėlonių, Krokšlių, Lin­gių, Petrošiškių, Šilonių, Šuolių, Vindžiulių ir Žikaronių, kurie išsi­dėstę pakankamai plačioje teritorijoje.

Pirmoji bibliotekininkė buvo Emilija Makarevičiūtė. Vėliau dirbo Juozas Sėjavičius, Onutė Sinkevičiūtė. Ilgėliau, nuo 1956 m. iki 1971 m., dirbo Onutė Čer­niauskaitė-Bekešienė. Vėliau dar­buotojai dažnai keitėsi: dirbo Dalia Medekšienė, Marytė Arlauskaitė. 1994 m. buvo priimta dirbti Angelė Korsakienė, kuri aktyviai dirbo iki 2016 m. ir darbus perdavė Rimvydui Naudžiūnui. O nuo 2018 m. rugpjūčio mėnesio bibliotekininkės pareigas eina Rita Vaišnorienė.

Biblioteka (gr. bibliotheke – biblio (knyga) + theke (saugykla)) pagal apibrėžimą yra kultūros įstaiga komplektuojanti, propaguojanti ir teikianti skaitytojams knygas bei kitus literatūros dokumentus. Bet šiuo metu šį apibrėžimą galima pagrįstai praplėsti, kad biblioteka ne tik tai, bet kartu tai ir kultūros įstaiga, kurioje organizuojami renginiai, parodos, susitikimai, edukacijos, teikiamos interneto paslaugos, vyksta mokymai, kursai… Tai įstaiga, kurioje galima rasti įvairiapusiškos veiklos – nuo skaitymo iki puodelių lipdymo, veiklos yra visiems: nuo mažiausių iki senjorų.

Jagėlonių bibliotekoje yra apie 7000 knygų. Nuolat prenumeruo­jami spaudos leidiniai: laikraščiai ir žurnalai. Kiekvienas čia gali rasti pačios įvairiausios literatūros pagal savo skonį ir pomėgius. Taip pat gali pasinaudoti interneto, spausdinimo paslaugomis, nes biblioteka aprūpinta modernia kompiuterine technika, kuri 2020 m. atnaujinta. Nuolat yra ruošiamos parodos, kurias visi norintys gali pamatyti ne tik užėję, bet ir bibliotekos feisbuko paskyroje internete. Taip pat vyks­ta įvairūs renginiai. Aišku, jau metai, kai renginių buvo atsisakyta dėl išplitusios pasaulinės COVID-19 pandemijos. Bet ateityje, manau, tikrai ruošime, ypač labai pamėgtus, tai Advento vakarones ir Užgavėnių šventes ir kt. Visiems labai patiko intelektualus, kultūrinis mototuristinis ralis Vilnius–Kaunas. Šio renginio organizatoriai buvo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir „BMW Motorrad“. Kiekviena komanda individualiai pasirinko savo maršrutą per 25 kultūros paveldo ir istorinius objektus. Ralis apėmė Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Jonavos, Širvintų ir Kauno savivaldybes. Daug dalyvių pasirinko ir Jagėlonių krašte esantį punktą, pažymėtą Nr. 28. Atvykę dalyviai galėjo susipažinti su Jagėlonių krašto istorija, aplankyti kaimo biblioteką. Labai aktyviai skaitytojai dalyvauja ir kasmetinėje Nacionalinėje bibliotekos savaitėje. Sulaukėme šūsnio skaitytojų nuotraukų, kuriose įamžintos jų skaitymo akimirkos. Noriai vaikai pasidalino ir savo piešinukais, skirtais Tarptautinei vaikų knygos dienai.

Tad darbas bibliotekoje vyksta ir durys atviros visiems: padėsime Jums pasirinkti literatūrą, padiskutuosime, patarsime, nes kalbant „dabartine“ kalba – „Bibliotekininkai galingesni už Google paiešką, draugiškesni už Ask Jeeves, geriausi natūralios kalbos varikliai rinkoje“ (Erica Olsen, Librarianavengers.org).

Rita Vaišnorienė,

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Jagėlonių filialo bibliotekininkė