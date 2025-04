Įžiebta „Draugaukime“ renginio šviesa – ilgai jausis širdyse

Kai draugystės žiburiai užgęsta, išlieka šviesa, kurią ilgai mato širdis.

Olga Rosmanicka

Graži draugystė užsimezgė tarp bendraminčių – Vilniaus tarptautine rašytojų, literatų, dailininkų ir menininkų gildijos „Vingis, sveikatos draugijos „Mes esame“ ir Elektrėnų bibliotekos kolektyvo. Kovo 21 d. kartu organizavome renginį „Draugaukime“. Buvo pristatytas almanachas „Vingis“. Renginį vedžiau aš, šio straipsnio autorė ir abiejų organizacijų vadovė. Man labai svarbu, kad kolektyvuose vyrautų santarvė, vienas kito supratimas, kad nebūtų jokios įtampos ­viduje, jokio puikavimosi prieš narius. O bendravimas su Elektrėnų bibliotekos kolektyvu vyksta nuolatos, už ką organizacijos yra labai dėkingos.

Renginio „Draugaukime“, kuris­ pradžioje susirinkusiems svečiams iš Vilniaus, o jų buvo per 20, buvu­si­ bibliotekos direktorė Genutė Dap­kevičienė išsamiai papasakojo, kiek daug ir kaip atsakingai reikėjo jai dirbti, parenkant naujos bibliotekos statybai vietą ir projektą, kaip teko susidurti su lėšų trūkumu bei staty­bų problemomis. Tačiau ji viską darė su noru ir nuoširdžiai. O nuoširdumas – tokia pati dovana kaip grožis ar protas. Todėl turime labai gražią, jaukią knygų tvirtovę – biblioteką. Po to bibliotekos patalpas svečiams aprodė Albina Kananavičienė. Svečiai labai patenkinti ir bibliotekos suplanavimu, reklama, parodomis, o ypač tuo, kad pamatė sukauptus almanachus „Vingis“, juk čia skelbiama kūryba ir 4 kūrėjų iš Elektrėnų, nes jie gildijos „Vingis“ nariai.

Apie almanachą „Vingis“ kalbėjo viršelio dizaino, iliustracijų ir maketavimo specialistė, draugijos „Vingis“ aktyvi narė, Nepriklausomų rašyto­jų sąjungos narė Loreta Pladienė. Pristatymas buvo išsamus, aiškus, ­nuoširdus ir trumpas. Už tai buvo padėkota audringais plojimais.

Gyvenant prasmingą gyvenimą, reikia pažinti save, savo galimybes, pasaulį ir tas žinias taikyti veikloje. Būtent dėl to su bibliotekos kolektyvu nutarta buvo renginį sirti Pasaulinės poezijos dienai. Ši diena minima visame pasaulyje visomis kalbomis minima kovo 21 dieną.

O juk kovas – pirmas pavasario mėnuo, kai pasirodo pirmieji snieguolių ir krokų žiedai, balti, gelsvi, pūkuoti blindžių kačiukai, pilnu tempu veržiasi sprogimui medžių pumpurai. O kokios gražios­ verkiančių beržų ašarėlės, kurios rieda nuo svyrančių žiedelių. Gerai įsiklausius užgirsti vyturių čiulbesį, padange sklendžia gervių pulkai ir pagaliau sugrįžta gražuoliai gandrai. Įkvėpi sodrų, didelį gurkšnį pavasario gaivos ir dėkoji už dar vieną tau padovanotą pavasarį.

Buvo gera organizuoti poezijos dieną, nes pati gamta ragina atsibusti, judėti, kvėpuoti, jausti ir kurti.

Buvo paskelbti kūrybingoje gildijoje „Vingis“ vykusio poezijos ir prozos konkurso „Apglėbkime žemę širdimi ir žodžiais“ kūrybos rezultatai. Lietuvių kalba buvo pateikti 8 prozos kūriniai, poezijos – 20 kūrinių, o rusų kalba – 10 poezijos ir 3 prozos kūriniai.

Renginio vedėja pradžioje labai nuoširdžiai padėkojo vertinimo komisijos nariams, tai: Jūratei Volungevičienei, Tamarai Paramonovai, Genutei Dapkevičienei, Birutei Gaučienei, Angelei Miknevičienei. Komisijos narėms įteiktos padėkos ir gėlės. Po to pasveikinti pirmųjų vietų laimėtojai, įteiktos padėkos, suvenyrai, gėlės. Visi skaitė konkursui pateiktas eiles. Iš perskaitytų eilėraščių darėsi aišku, kad rašant prasmingą poeziją ar prozą reikia gerai pažinti ne tik save, bet ir pasaulį, gamtą bei žemę, turimas žinias taikyti kūryboje. O juk geras kūrinys – tai plaštakė paširdžiuose ir smūgis jausmuose. O eilėraštį reikia parašyti tokį, kad iš akmens gėlės ne tik išdygtų, bet ir pražystų. Tokius eilėraščius sukūrė: Loreta Pladienė, Danutė Ruseckaja, Birutė Gaučienė, Tatjana Kaziūnienė, Galina Tomkevič, Barisas Lam, Samoilas Lormanas ir kiti.

Ypatingai įdomus prozos kūrinys – Edvardo Žižio „M.K. Čiurlionio žemė“, kurį skaitai ir džiaugiesi.

Savo rankdarbių parodėles suorganizavo Svetlana Kločinskaja – kvilingo būdu padaryti paveikslai ir atvirutės. O Gražina Lukaševičienė, pasikvietus į pagalbą mūzą, sukūrė paveikslus iš įvairių sagų. Rankose laikiau iškeltą paveikslą su pelėda, o pelėda šypsojosi visai salei. Buvo padėkota kūrėjom.

Renginyje koncertavo­ Kaišia­dorių rajono ansamblis „Rugiagėlė“, vadovė Olytė Stakėnienė, Kaugonių kvintetas „Vėtrungė“, vadovė Elvyra Malašauskienė, duetai: Birutės Gaučienės ir Ingos Gučienės bei Edvardo Žižio ir Irenos Sagaitienės. Visiems atlikėjams labai ačiū už gražiai, skambiai ir prasmingai atliktas dainas.

Mano manymu, kūryba – minties laivai, klajojantys laiko bangomis ir nešantys savo minčių krovinį iš kartos į kartą, todėl reikia tuo pasinaudoti ir bandyti kurti.

Šventę organizavo Elektrėnų bibliotekos kolektyvas kartu su Elektrėnų sveikatos draugija „Mes esame“. Nuoširdžiai ačiū renginio organizatoriams ir bibliotekos direktoriui Rokui Gulbinui.

Aš manau, kad kas šiame renginyje „Draugaukime“, skirtame ­Tarptautinei poezijos dienai paminėti, apsilankė, liko patenkinti, o gražių eilių žodžiai ir skambi muzika bei gražiai organizuotas ren­ginys išliks atmintyje ilgam. O kad taip buvo, įrodė ilgai trunkantys plojimai ir tolesnė bendrystė prie suneštinių vaišių stalo. Aš dar kartą dėkoju ­visiems, prie renginio prisidėjusiems ir jame dalyvavusiems, nes pats ­pavasaris tiek žemę, tiek žmogų ragina atgyti, pabusti naujiems darbams, naujoms idėjoms, būti kartu su gamta ir gamtoje, ir, be abejo, kurti, kurti, kurti…

Kūryba, muzika, daina –

prasmingas ginklas!

Einančių doru taikos keliu.

Galingu ginklu naudotis laikas

Čia ir dabar, kol nevėlu…

Vilniaus tarptautinės rašytojų, literatų, dailininkų ir menininkų

gildijos „Vingis“ pirmininkė Onutė Kulbokienė