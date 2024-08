Išskirtinė patirtis: 8 paros be elektros

Zabakos gyventoja Rima Orlova sako, kad komunikacija su ESO pareikalavo daugiau kantrybės nei pats gyvenimas be elektros

Virginija Jacinavičiūtė

Daliai Elektrėnų savivaldybės gyventojų liepos 28 dieną praūžusi audra įsimins ilgam. Elektrėnų savivaldybėje be elektros liko 863 vartotojai. Daugiau kaip 24 val. elektros neturėjo 771 vartotojas. Audra ypač įsiminė tiems, kuriems be elektros teko gyventi beveik 9 paras. Tokią nemalonią patirtį turėjo Zabakos kaimo gyventojos Rimos Orlovos šeima, kurios namuose šviesa sužibo tik rugpjūčio 6 d. popietę. Nuoširdžiai papasakojusi, ką reiškia tiek dienų gyventi tarsi gūdžiais laikais, moteris ­labiausiai stebėjosi atsainiu ESO požiūriu į problemą bei chaotiška bendrovės komunikacija.

Gyvenimas be elektros

Internete pasirodžius informacijai, jog einant 9 parai po audros dalis savivaldybės gyventojų dar neturi elektros, nutarėme šią informaciją patikrinti. Skelbta, kad daugiausiai gyventojų elektros neturi Zabakos kaime, tad ten ir pasukome pašnekovų ieškoti. Kelyje Vievis–Trakai pravažiavus Pylimų kaimą, prasideda Zabaka. Sukame į beržų alėją. Seno namo kieme sėdinti moteris kieme rankomis skalbia drabužius. Suprantu, kad esu ten, kur reikia. Pasiteiravus, ar yra elektra, moteris purto galvą ir priduria, kad taip jau nuo praėjusio sekmadienio. Susipažįstame. Zabakoje su dukra ir anūku gyvenanti Rima Orlova pasakoja, kad audra buvusi baisi, kieme medžius išvarčiusi, pakėlusi šiltnamį, tik prasidėjusius agurkus suplakusi ir nutraukusi elektros laidus. Viena laimė, kad dar šimtametis namas liko sveikas.

Pensinio amžiaus moteris sako, kad gyvenimas be elektros sukėlė daug nepatogumų. Jai dingus, moteris paskambino ESO ir vylėsi, kad elektros tiekimas greitai bus atsta­tytas, tačiau labai laukta akimirka taip greit neatėjo. Einant trečiai dienai teko išmesti visą maistą, kurio dukra pripirko važiuodama atostogauti – prapuolė trys stalčiai šaldytos mėsos, daržovių ir uogų. Moteris džiaugiasi, kad yra nors pomidorų ir agurkų. Daugiausia jais ir sūdytu sviestu malšina alkį. Kasdien nuvykti į parduotuvę sąlygų nėra, o pagamintas maistas net rūsyje grei­tai surūgsta. Rima pasakoja, kad dėl pakitusios mitybos buvo sustreikavęs skrandis. Be elektros iš gręžinio vandens paimti šeima negali, todėl vartoja vandenį iš šulinio, kuris po liūties kone sklidinas. Moteris supranta, kad rizikuoja sveikata vartodama vandenį su lietaus nuotekomis, bet kito pasirinkimo neturi.

Drabužius moteris skalbia rankomis, nors sveikatos, sako, jau neturi. Moters telefonas jau senas, greitai išsikrauna, todėl niekam negalėdama paskambinti namuose prabuvo, kol grįžo dukra. Laimė, kad neprireikė medikų pagalbos.

Komunikacija su ESO

O dukrai grįžus, laukė nemaloni staigmena – dar kartą paskambinus ESO, išgirdo, kad gedimas nebuvo užregistruotas. Moteris pasakojo apie bendravimą su ESO ir stebėjosi, kaip bendrovė gali taip atmestinai dirbti. Rima Orlova: „Telefonų pasikrauti nėra kur, o paskambinus ESO pusę valandos reikia klausyti muzikėlės. Užregistruoji gedimą, kitą dieną išgirsti, kad jis neužregistruotas. Kalbant su vienu konsultantu, sako skambinti kitam konsultantui. Vienas sako, kad ryt gedimą sutvarkys, kitas atsiprašo­ už kolegą, kuris pasakė, kad gedimas bus sutvarkytas, nes jie nežino, ar bus sutvarkytas. Kartoja, kad atsiprašo už nepatogumus, siūlo įsigyti generatorių. Tai tegu aprūpina generatoriais, kaip aš jį nusipirksiu, jei neturiu iš ko. Sakykite, kas čia per elektrikai, jei neranda, kur yra gedi­mas. Nuo kelio aiškiai matosi, kur yra nutrūkę laidai, o atvykęs elektrikas klausia, gal vaikštinėjote laukais ir matėte kur nutrūkusius laidus. Kur aš vaikštinėsiu per tokią audrą, jei iš namų baisu išeiti. Lig šiol ten guli atviri laidai, gal ten pavojinga vaikš­čioti, nežinau. Dabar žmonės raiste grybauja, uogauja, baisu, kad elektra nenutrenktų kokio žmogaus. Katinas kelias dienas namo neparėjo, tai išgyvenau, kad gal jau bus nutrenktas elektros. Jei tiek dienų ESO nieko netvarkė, tai gal reikėjo tą teritoriją bent Stop juosta aptverti, įspėti kad pavojinga“.

R. Orlova stebisi, kad ESO, uždirbdama tokį didelį pelną, taip atsainiai sprendžia žmonėms kilusias problemas. Per visą gyvenimą be elektros ilgiausiai teko pabūti dvi dienas, tad aštuonios paros išsunkė visus kantrybės likučius. Moteris ti­ki, kad viešumas gali atnešti teigia­mų pokyčių bendrovės veikloje.

Mickūniškėse gyvenantis ir ūki­ninkaujantis Ernestas Virvičius be elektros taip pat gyveno aštuonias paras. Be visų minėtų nepatogumų ūkininkui dar teko ganyti karves, kurias įprastai gano elektrinis piemuo. Vyriškis antrina, kad ESO bendrovė dirbo itin neprofesionaliai: „Susidarė įspūdis, kad bendrovėje kairė nežino, ką daro dešinė. Pranešėme, kad nėra elektros, vėliau paskambino, klausė, ar jau atsirado, nors net niekas nebuvo atvažiavęs tvarkyti. Vėliau gavome žinutę su klausimu, ar jau sutvarkyta. Atsakėme, kad NE. Po 7 parų pradėjome ESO atakuoti skambučiais ir piktais laiškais. Jei būtų žiema, turbūt pats važiuočiau į ESO. Skambučių centras neturėjo jokios informacijos. Bendrovė dirba visiškai neprofesionaliai ir nekoordinuotai, neturi jokio plano, kaip valdyti krizes. Kyla kausimas, kas būtų, jei audra paveiktų dar didesnę dalį šalies, kaip panaši krizė būtų valdoma karo atveju“. Ūkininkas sako, kad atvykusi brigada remonto darbus atliko žaibiškai greitai.

Pasak E. Virvičiaus, nebūna audros, kad medžiai nevirstų ant laidų, todėl planuoja prisidėti savo lėšomis, kad laidai būtų pravesti po žeme.

Gelbėjo generatorius

Kiek pavažiavus Trakų link, prasideda Vilūniškių kaimas. Ant kalnelio gyvena Leonoros ir Doniaus Antano Tatarūnų šeima. Senjorai be elektros gyveno tris paras ir stebisi, jog kaimynystėje žmonės tamsoje gyvena jau devinta para, žmonės nepamena, kad anksčiau taip būtų buvę. Sutuoktiniai džiaugiasi, kad sūnus jiems atvežė generatorių, kurio pakako namų apšvietimui, šaldytuvui, vandens paėmimui iš gręžinio. Sutuoktiniai pasakoja, kad ge­neratorius jiems puikiai pasitarnavo, todėl įsigys ir nuosavą, kad kitą kartą dingus elektrai nebūtų jokių nepatogumų. Tatarūnai pasidomėjo, kad šeimos reikmėms generatorių galima įsigyti už 200 Eur. Pasak D. A. Tatarūno, kaimynas jam pasakojęs, kad pati ESO jį aprūpino generatoriumi. Kaimynas paskambinęs ESO skundėsi, kad yra pensininkas, vienas gyvenąs miške, neturįs ko valgyti. ESO generatorių senoliui atvežė, o elektros sistemą atnaujinus, išsivežė.

Kad daliai žmonių ESO suteikė generatorius, patvirtino ESO ryšių su visuomene projektų vadovas Justinas Petkus:

„Šiuo metu Lietuvoje pastatyti keli didieji ir 50 mažųjų generatorių tam, kad būtų bent jau laikinai ­atkuriamas elektros tiekimas gy­ventojams. Didieji, daugiau kaip 15 kW galingumo generatoriai, stovėjo ten, kur tik įmanoma, o šiuo metu fiziškai nebėra jų kur pastatyti, nes atstatomas nuolatinis elektros tiekimas. Kuomet pašalinamas tinklo pažeidimas ir elektros energija atstatoma gyventojams, generatoriai pervežami į kitas vietas.“

Kaip informavo J. Petkus, nėra jokių išskirtinių sąlygų vartotojams, kad generatorius būtų pastatytas. „Generatoriai statomi ten, kur yra įmanoma, tai priklauso nuo to, kuri tinklo vieta pažeista, kiek užtruks laiko pašalinti sutrikimą. Jei matome, jog pažeidimas yra didelis ir jo pašalinimas užtruks ilgiau, jei tik yra įmanoma, pastatomi generatoriai“,– informavo ESO atstovas.

Kodėl generatoriaus paslauga nebuvo pasiūlyta aštuonias paras be elektros gyvenusiai R. Orlovos ­šeimai, lieka neaišku.

„Elektrėnų kronika“ paprašė ESO pakomentuoti, kas lėmė, kad Orlovų šeima taip ilgai gyveno be elektros, kodėl šeimai ESO dar­buotojai nesuteikė konkrečios ­informacijos.

Justinas Petkus atsakė: „Skirtingai nuo ankstesnių audrų, kuomet daugiausiai išmušdavo saugiklius, per šią gamtos stichiją masiškai lūžo medžiai ir jų šakos, kurie nutraukė elektros laidus. Apie visus atvejus, kuomet buvo nutraukti laidai, žinome, stengiamės kaip tik įmanoma greičiau pažeidimus pašalinti. Nuo pirmųjų akimirkų iki dabar ESO darbuotojų ir rangovų brigados dirba bei remontuoja pažeidimus: šalina nuvirtusius medžius, atstato išverstas atramas, sujungia laidus. Visus pažeidimus registravome ir fiksavome savo sistemoje, atsiprašome už klaidinantį klientų aptarna­vimo centro darbą.“

Justinas Petkus antradienį in­formavo, kad Zabakos kaime jau ­darbuojasi operatyvinė brigada bei baigia šalinti pažeidimus, tad elektros tiekimas vartotojams bus atstatytas netrukus. Vakare ESO svetainėje skelbiamas atjungimų žemėlapis rodė, kad elektros tiekimas atstatytas jau visuose kaimuo­se. Ilgiausiai be elektros gyveno Medžiolų, Mackūniškių, Zabakos ir Būriškių dalis namų ūkių.

Kompensuos nuostolius

Rugpjūčio 2 d. ESO paskelbė, kad gyventojams, kuriems elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per ilgiau nei 72 val., bendrovė išmokės kompensacijas.

„Gyventojai per šias visiems ­sunkias paras patyrė ne tik nepatogumų, bet ir nuostolių. Tai suprasdami priėmėme sprendimą kompensuoti tiesioginius patirtus nuostolius. Ir dabar aš kalbu ne apie stichijos kompensacijas, kurios mokamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) sprendimu, o apie papildomą kompensacijų mechanizmą. Jį paruošime per 10 darbo dienų. Kompensacijos bus mokamos iš pelno, todėl įtakos tarifui ir tinklo modernizavimui neturės“, – sako ESO vadovas Renaldas Radvila.

Anot jo, forma kompensacijai gauti bus paprasta, o kompensacijų mechanizmas – lengvai suprantamas. ESO vadovas pabrėžė, kad bendro­vės siekis – išmokėti kompensacijas kuo greičiau, o teistis su vartotojais ESO neketina. Kompensacijų tvar­ka apims būtent tiesioginių nuostolių kompensavimą.

„Kviečiu gyventojus, jei tik yra galimybė, užfiksuoti dėl elektros sutrikimo patirtus nuostolius. Tokiu būdu kompensavimas bus sklandesnis. Pabrėžiu, jog kompensuosime ir tiems, kurie neturės visų reikalingų dokumentų ar nuotraukų. Mūsų tikslas – kuo paprasčiau ir greičiau kompensuoti klientų nuostolius“, – pabrėžia R. Radvila.