Išsisėmęs karantinas

Julija Kirkilienė

Prieš pusantrų metų netikėtai užklupęs klastingas virusas į pasaulį, šalį ir Elektrėnus įnešė daug naujovių. Per pirmąjį karantiną mūsų laikraštyje vedamo dienoraščio naujienos liete liejosi. Antrasis karantinas taip ilgai užsitęsė, kad nebėra nė apie ką rašyti. Juolab kad ir karantino ribojimai vis siaurėja, o dėl įvestų taisyklių laikymosi daug kyla ir neaiškumų, ir abejonių, ir net nepaklusnumo. Be to, tas virusas, atrodo, pamažu traukiasi ir iš Lietuvos, ir iš Elektrėnų. Kaip sakė Elektrėnų ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius, ligoninėje pacientų, sergančių COVID-19, mažėja, tik reanimacijos palatoje visos lovos užimtos.

O mieste ir seniūnijose gyvenimas atkunta. Pradedami organizuoti renginiai ne tik lauke, bet ir salėse. Žmonės jau įprato vaikščioti be kaukių, bet padėti nugriuvusiam žmogui be apsauginių priemonių vis dar nerizikuoja. Taip atsitiko, kad stebėjau įvykį, kai visai šalia medicinos įstaigų nugriuvęs žmogus bandė keltis, bet nepajėgė. Nelaimėlis iš pat ryto buvo išgėręs ir griūdamas prasiskėlė smilkinį. Susirinkusi grupelė žmonių nutarė, kad pagalbos reikia ir išgėrusiam, todėl kvietėme greitąją pagalbą. Kol laukėme greitosios pagalbos, prie nugriuvusiojo pristojo draugelis, ragino keltis ir eiti su juo. Žmogus atsisakė. Medikams suteikiant pirmąją pagalbą atrodė, kad žmogus nugriuvo ir atsikelti negalėjo ne dėl girtumo. Apie tolimesnę sveikatos būklę medikai, ­žinoma, informacijos neteikia, todėl ir neklausinėjome. Tikime, kad jis pasveiko ir nei sergančiųjų, nei mirusiųjų nuo COVID-19 sąrašo nepapildys.

Per savaitę iš ištirtų 469 atvejų, koronavirusas užregistruotas bu­vo dar 17 žmonių, o Elektrėnų savivaldybė žemėlapyje iš juodosios zonos buvo patraukta. Vienas žmogus užregistruotas sirgęs COVID 19, bet miręs nuo kitos ligos. Elektrėnai statistikos lentelėje tarp 60 savivaldybių ketvirtadienį rikiavosi 24 numeriu. Vilniaus apskrityje didžiausias 14 d. sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų registruojamas Švenčionių r. – 866,9, mažiausias Elektrėnų sav. – 417,9, Lietuvos sergamumo rodiklis – 546,9.

Elektrėnų savivaldybėje iš viso paskiepyti 7 649 asmenys, arba 31,7 % savivaldybės gyventojų, iš jų:

viena vakcinos doze paskiepytas 3321 asmuo, arba 13,8 %;

dviem vakcinos dozėmis paskiepyti 4 328 asmenys, arba 18 %.

Elektrėnų savivaldybėje galimai imunizuotų gyventojų dalis sudaro 39,7 %, arba imunitetą galimai turi 9 598 Elektrėnų savivaldybės gyventojai. Daugiausia galimai imunizuotų asmenų Elektrėnų sav. yra tarp 70–74 m. gyventojų – 78,1 % (Lietuvoje – 71,3%).