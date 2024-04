Į Neries regioninį parką grįžta Plukių žydėjimo šventė

Gegužės 1 d., trečiadienį, visus gamtos mylėtojus Neries regioninis parkas kviečia į tradicinę Plukių žydėjimo šventę Dūkštų ąžuolyno pašonėje! Renginys kaip visuomet bus gausus įvairiausių veiklų – dalyvių lauks įtraukiantys pranešimai, įdomios edukacinės veiklos ir aktyvūs žygiai, supažindinantys su išskirtiniu Neries regio­ninio parko gamtos pasauliu. Po aktyvių veiklų kviesime atsipūsti ir pasinerti į filmo „Sengirė“ kerus.

RENGINIO PROGRAMA

Gamtininkai ir mokslininkai pa­kvies pažvelgti į retas ir slaptą mūsų akims dažniausiai nematomą gyvenimą gyvenančias rūšis. Apie niūraspalvį auksavabalį ir jo ypatingą ryšį su senaisiais ąžuolais papasakos Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos ekspertė Lina Kučinskaitė. Didžiąsias miegapeles tyrinėjanti Neries regioninio parko ekologė Justyna Barščevska jas pristatys visai nauju kampu – ar žinojote, kad jos stebimos naktį klausantis jų balsų? Nak­tinius skrajūnus šikšnosparnius prisijaukinti ir pamilti padės daugybę metų juos tyrinėjantis ekspertas Remigijus Karpuška. Neries regioniniame parke šie saugomi gyvūnai sutinkami ne atsitiktinai – čia išsaugoti šioms nykstančioms rūšims išlikti būtini senieji galiūnai Dūkštų ąžuolai.

Marius Čepulis – ornitologas, gamtos fotografas, rašytojas, laidų apie gamtą kūrėjas – kvies pažiūrėti į gamtą nusiėmus rožinius akinius. Kodėl vienus gyvūnus mes mylime, o kitų ne, kodėl juos skirstome į gerus ir blogus? Savo pranešime Marius papasakos, kad gamtoje tokia žmogaus sukurta sąvoka, kaip „kenkėjas“ neegzistuoja, iškeliant šiuo metu aktualią problemą dėl santykio tarp visų lietuvių mėgstamos eglės ir visų nemylimo vabalo – kinivarpos. Apie tai, kaip dėl klimato kaitos bei vyk­domos ūkinės veiklos keičiasi šių dviejų rūšių padėtis, apie tikruosius šių laikų kenkėjus, apie tai, koks yra mūsų santykis su gamta ir galbūt, koks jis galėtų būti, ir pakalbėsime!

Mindaugas Lapelė – Sengirės fondo valdybos narys, gamtos mokslų daktaras – papasakos, kuo sengirės ypatingos, kiek tų senųjų miškų su sengirių bruožais turime ir ką daryti, kad mūsų visų pastangomis pasaka taptų realybe. Bent jau mūsų vaikams ir anūkams, nes kaip viename interviu filmo „Sengirė“ kūrėjas Mindaugas Survila yra pasakęs „Sengirė – tai pasaka, kurios tikrovėje nėra“. Tai ir buvo paskata atsirasti Sengirės fondui – sudaryti sąlygas bent daliai mūsų senųjų miškų augti be žmogaus įsikišimo ir tapti tikromis sengirėms.

Aktyvaus laisvalaikio gamtoje mėgėjams siūlomi net 6 pažintiniai žygiai!

Dūkštos slėnio paslaptys – Neries regioninio parko gidas Saulius Pupininkas praves du 4 km ilgio žygius Dūkštos pažintiniu taku. Sužinosite, koks slėnio gyventojas lediniame vandenyje nardo geriau nei olimpiniai čempionai, kur gyvena ir į ūsą pučia miegančioji šio slėnio gražuolė, kieno gimtinės šauksmas toks stiprus, kad priverčia keliauti šimtus kilometrų, ir daug daugiau. Ar mes tikrai skiriamės nuo pūkuotų, sparnuotų ir žvynuotų Dūkštos slėnio gyventojų? Atsakymo ieškosite su gidu Sauliumi! Dalyvių skaičius neribojimas, registruotis nereikia, žygio pradžia prie informacinio Neries regioninio parko stalelio 10 val. ir 14 val

Pasivaikščiojimas po grybų pasaulį su Aurelija Plūke – grybų pasaulio eksperte ir edukatore, tinklaraščio www.grybupasaulis.lt kūrėja ir „Sengirės fondo“ ambasadore. Aurelijos tikslas – praverti duris į stebinantį ir visa apimantį grybų pasaulį. „Nors tų grybų, kuriuos pažįstame visi – baravykų, voveraičių, raudonviršių ir kt. miškuose dar nėra, tačiau šie grybai tik keli iš viso neaprėpiamo grybų pasaulio. Miške visais metų laikais yra grybų. Tad šio pasivaikščiojimo metu artimiau susipažinsime su pačiais įvairiausiais grybais, sužinosime, koks jų gyvenimo būdas, kuo jie svarbūs miškui ir mus supančiam pasauliui, kaip jie daro įtaką kasdieniam mūsų gyvenimui, ir kaip grybai galėtų padėti mums, žmonėms, spręsti opiausias šių dienų problemas. Garantuojame, kad po šio pasivaikščiojimo miško jau niekada nebematysite taip pat“, – atverti grybų pasaulio paslaptis kviečia Aurelija Plūkė. Žygis truks 1,5 val. Grupė jau pilna, registracija sustabdyta.

Ornitostogos – tai paukščių ir kitų gyvūnų stebėjimo turai po Lietuvą ir užsienio šalis, kuriuose į vieną nepamirštamą patirtį susijungia gamtos pažinimas, istorijos apie gyvūnų pasaulį ir buvimo laukinėje gamtoje džiaugsmas. Plukių žy­dėjimo šventėje kviečiame bent trumpam patirti šią ypatingą pramogą! Kartu su ornitologu ir gamtos gidu Antanu Petraška keliausite pasidairyti po renginio apylinkes, sužinosite apie ten gyvenančius paukščius ir pasiklausysite jų pavasarinių giesmių. Gidas papasakos, kaip atskirti skirtingas paukščių rūšis pagal išvaizdą ir giesmes, apie kiekvieną papasakos negirdėtų faktų, o į sparnuotą pasaulį pakvies pažiūrėti ir iš arčiau – pro specialų monoklį. Leiskitės į šį trumpą turą gražiausiu metų laiku. Kai ne tik žydi plukės, bet miškai ir pievos skamba nuo sugrįžusių giesmininkų.

Visos šventės metu vyks įvairios dirbtuvės ir edukacijos:

Kartu su Valstybinių miškų urėdija kviesime pagaminti inkilų Neries regioninio parko simboliui – nuostabiajai didžiajai miegapelei bei apžiūrėti miškininko Mindaugo Ilčiuko surinktą didžiausią Lietuvoje paukščių plunksnų kolekciją! Parke turime per 300 didžiosioms miegapelėms iškeltų inkilų. Juos kasmet tikriname ir valome, tačiau laikui bėgant juos reikia atnaujinti, todėl jaunųjų bičiulių pagalba kalant naujus inkilus mums labai reikalinga.

Mažųjų renginio dalyvių lauks inkilų gamybos dirbtuvėlės ir Kernavės tunto skautiška programa – Skautorama. Dideli ir maži čia galės patirti buvimo gamtoje džiaugsmus ir iššūkius, išmokti skautiškų pradmenų ir gudrybių, dainų ir žaidimų bei išgyvenimo gamtoje paslapčių. Programa subalansuota vaikams ir jaunimui, bet tikime ir suaugusiems bus ko išmokti!

Neries regioninio parko produkto ženklo turėtojai:

Loreta Lichtarovičienė ir jos Liktarynė kvies ne tik susipažinti su senaisiais amatais, bet ir surišti bendrą didelį geriausių minčių ir linkėjimų pripildytą šiaudinį sodą.

Reginos „Džiaugsmo meduoliai“ surengs edukaciją ir pakvies paragauti kvapnių pagal ypatingą receptą kepamų ir savo pačių rankomis nusimargintų tradicinių meduolių.

Viso renginio metu veiks „Food in the Wood“ lauko kavinė, o didžiulė pieva, jei tik oras leis, virs piknikų erdve. Šventės nuostabia erdve dalinasi ilgamečiai parko bičiuliai, vietos šeimos restoranas, kurio šefas Mantas Motiejūnas stebins išskirtiniais patiekalais.

Filmo SENGIRĖ peržiūra:

SENGIRĖ yra vieta, kurioje ne tik ištirpsta laiko ribos, bet ir viskas, kas egzistuoja, stiebiasi į amžinybę. Šis filmas nufilmuotas paskutiniuose išlikusiuose senosios girios plotuose Lietuvoje, dalis ir Neries regioniniame parke! Poetiškas, netipiškas filmas apie gamtą kviečia žiūrovus į begalinę kelionę. Pradedant nuo miško brūzgynų iki vilkų urvų, kylant aukštyn į juodųjų gandrų lizdus ir neriant gilyn į povandeninius miškus, ir sugrįžtant į pakraštį miško, kur gyvena žmogus. Čia nėra jokio užkadrinio balso, tik beveik apčiuopiami, stiprūs girios ir jos gyventojų garsai bei kamera užfiksuotos magiškos akimirkos.

Įėjimas į Plukių žydėjimo šventę – 1 € kainuojantis Neries regioninio parko lankytojo bilietas. Bilietais bus prekiaujama renginio vietoje.

RENGINIO VIETA: Dūkštų ąžuolyno pašonėje (šalia restorano „Food in the Wood“) esanti pieva. Orientavimuisi – keliauti į Bradeliškių kaimą (įvedant navigacijoje) arba į Dūkštos pažintinio tako pradžią ties Bradeliškių piliakalniu. Nusukus nuo asfalto (kelio nr. 108) ir neprivažiavus kaimo ir pažintinio tako, matysite iškabintas nuorodas į renginio vietą.

RENGINIO LAIKAS: 2024 m. gegužės 1 d. pirmieji žygiai vyks nuo 10 val., visos kitos veiklos prasidės 11 val. ir truks iki 16 val.

RENGINIO DRAUGAI: Sengirės fondas, Lietuvos gamtos fondas, Valstybinių miškų urėdija, FOOD in the WOOD, Ornitostogos, Grybų pasaulis, Dūkštų seniūnija, Liktarynė, Džiaugsmo meduoliai, Lietuvos skautijos Kernavės tuntas

Kilus klausimams kreipkitės: egle.sukackiene@saugoma.lt arba tel.nr. +370 618 40 130.

Neries regioninio parko inf. ir nuotr.