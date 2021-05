Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Komunikuoju, vadinasi, gyvenu

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,

Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų.

Iš duonos kvapo ir miškų giesmės

Kalba gimtoji lūposna įdėta.

(Janina Degutytė, „Gimtoji kalba“)

Šiais metais Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną švenčiame kitaip… Nors jau galėtume mažais būreliais susirinkti, susitikti, bet gal geriau nerizikuoti… Juolab, kad turime puikių Vievio kultūros centro aktorių, kurie mūsų kalbas įgarsins ir … paliks istorijai…

Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro profesorius Žygintas Pečiulis sako, kad jei komunikuoji, vadinasi, gyveni. Tad ir Elektrėnų savivaldybės gyventojai, laikraščio „Elektrėnų kronika“ skaitytojai gyvena, nes nuolatos komunikuoja… skaitydami, aptarinėdami, dalindamiesi informacija ir ją suteikdami… Gerai, kad mūsų būrys nemažėja, kad jau šešiolikti metai kartu su Vievio kultūros centru vienaip ar kitaip paminime profesinę dieną, kad prie jos prisideda mokyklų žurnalistų būreliai, savivaldybės kūrėjai. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio paminėjimo. O šiais metais ypač dėkojame skaitovams, įgarsinusiems savivaldybės literatų eiles. Transliaciją peržiūrėti kiekvienas gali Vievio kultūros centro ir laikraščio „Elektrėnų kronika“ „Facebook“ paskyrose. Keletą eilėraščių spausdiname:

Meilė…

Meilė neklausia,

Kada ateiti,

Nieko nelaukia –

Sėda į valtį.

Leidžias saulelė…

Išskleidus bures,

Pirmoji meilė

Skrodžia marias.

Jaunas mėnulis

Gano žvaigždes,

Vakaris vėjas

Šiaušia bangas.

Žydroj padangėj

Žuvėdros sklando,

Kažkam valtelėj

Kalbėti bando:

Jausmai – ne žaidimas,

Žiūrėkit rimtai

Ką davė likimas –

Mylėk amžinai.

Meilė liepsnojo

Pučiama vėjo,

Šviesoj mėnesienos

Užgest nenorėjo.

Žuvėdros nutyla,

Vakaras temsta…

Burės plevena

Meilę į krantą.

Steponas Kirkilas

Visas senoles, močiutes

Anūkai skirsto į nindzes ir sraiges.

Garbė man teko būti nindze!

Ne sraige!

Vaikiau aš kamuolį,

Lipau per tvoreles….

Paaugo jau anūkai keturi…

Tik nesakyk, močiute,

Kad sveikatos neturi…

Lipk ant batuto,

Drugį tu sugauk

Ir dar čiuožykloje

Ledo šaltumo „paragauk“…

O Dieve, jau nelengva

Spėt su jais –

Nenuobodžiais,

Greitais,

Labai vikriais…

Juk sąnariai nejudrūs,

Daužosi širdis…

Aš bevaikysi kamuolį išvis?

Vilija Dobrovolskienė

Mano Elektrėnai

Gražus miestelis prie elektrinės,

Kurios vardu ir pavadintas,

Plačiųjų marių prieglobsty

Žaliaisiais medžiais apsodintas.

Toliau važiuojant autostrada

Miestelis Vievis – gražus kaip visada.

Pakrantėj Ivio įsikūręs –

Tai šio miestelio puošmena

Gyvuoja keturis šimtmečius jau čia.

Gyveno čia žymus žmogus –

Tai knygnešys Milančius,

Kurį prisimena ir gerbia

Visi miestelio žmonės.

Čia pat Kazokiškės arti,

Kur bažnyčia jos nebyli

Plačius skliautus į dangų tiesia

Balta it gulbė dieną šviesią.

Ji naktį būna apšviesta

Pati gražiausia bažnyčia.

Šis kaimas tik dėl vardo jos

Išliks žymus jis visados.

Dar daug gražių miestelių ir kaimų

Yra šioje savivaldybėje

Ir daug gyvena čia gerų žmonių

Santarvėje ir ramybėje.

Eligijus Ramanauskas

Tikiu žodžio galia

Per žodį – į širdį,

Per žodį – į tiesą.

Per žodį – į žmogų

Takelį vis tiesiam.

Per žodį – į sielą,

Per žodį – į saulę.

Per žodį – į gėrį

Keliaujam, keliaujam.

Per skaumą – į džiaugsmą,

Per vargą – į laimę.

Per dorą – į šviesą

Mes einam ir einam.

Mūs žodis paguodžia,

Mūs žodis ramina.

Kūrybos upeliai –

Platus vandenynas.

Ona Gražina Maleravičienė

Giedok, volungėle

Giedok, volungėle, giedok, volungėle,

Lai šilas nubunda nuo Tavo giesmės.

Giedok, volungėle, nuraminki sielą,

Sielas sesių, brolių lai giesmė palies.

Guli akmenėlis ant miško kelelio,

Guli akmenėlis, dairosi aplink.

Sklindančią iš miško girdi jis giesmelę

Volungės giesmelę norinčią primint:

„Ieva, Ieva, neganyk po pievą!“

Šie poeto žodžiai josios giesmėje…

Garsiai garsiai skamba, niekad nenutyla,

Niekad nenutylą tėviškės šile.

Elena Vidrinskienė