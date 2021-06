Gaisras privertė susimąstyti

Virginija Jacinavičiūtė

Birželio 2 d. Taikos gatvėje siautę ugnies liežuviai kaip reikiant išgąsdino aplinkinių namų gyventojus. Gaisre dūmais apsinuodijo jaunas vyriškis, kurį ugniagesiai iškėlė ištraukiamomis kopėčiomis. ­Kaimynai gelbėjimo operaciją stebėjo su siaubu, ir tik emocijoms nurimus susimąstė, kokią didelę reikšmę žmogaus gyvybei gali turėti ne vietoje pasodintas krūmas, medis, ar ne vietoje pastatytas automobilis.

Kliūtys

Apie košmarišką įvykį redakcijai papasakojo ir savo pastebėjimais pasidalino Taikos g. 1 name gyvenanti elektrėniškė. Moters pa­vardė redakcijai žinoma, tačiau jos skelbti moteris nepanoro, kad išvengtų nesutarimų su kaimynais. Elektrėniškė sako, kad žmogaus gelbėjimo operacija galėjo būti dar greitesnė, jei po langais nebūtų augęs didžiulis alyvų krūmas, kuris trukdė pastatyti kopėčias. Moteris sako, kad kaimynų ne kartą buvo prašyta krūmą apgenėti, tačiau į prašymą niekas nereagavo. Visgi kaimynai, matyt, suprato, kad ne vietoje augantis krūmas gali kai­nuoti gyvybę, nes po gaisro alyva buvo apgenėta.

„Kai gaisrą matai per televiziją, tai priimi gana ramiai, bet kai dega tavo namas, tuomet sunku apsakyti tą išgąstį. Ypač sunku stebėti vaizdą, kai žmogaus gyvybei gresia pavojus, o ugniagesiai negali greitai pastatyti kopėčių dėl krūmo, kuris auga po langais. Ugniagesiai galėjo žmogų iškelti per balkoną, bet teko daužti virtuvės langą, kad patektų vidun“,- pasakojo Taikos g. gyventoja. Šis įvykis privertė atidžiau įvertinti gyvenamąją aplinką, tapo akivaizdu, kad ne vietoje pasodinta ar neprižiūrima augmenija gali tapti nelaimės priežastimi. „Taikos gatvėje ir kitose miesto vietose yra krūmų ir medžių, kurie auga tiesiog po langais. Žmonės mašinas stato po langais. Ir gaisro išvakarėse mašina buvo čia pastatyta. Jei taip ir būtų likusi pernakt, ugniagesiams būtų dar sunkiau“, – pasakojo liudininkė. Pasak moters, gaisras atvėrė akis, kaip svarbu užtikrinti patekimą į namus. Tam galėtų pagelbėti geltonos linijos, draudžiančios statyti automo­bilius. Esą Taikos gatvė nuolat užkišta automobiliais, negalima nė prie konteinerių patekti. Moteris taip pat akcentavo, kad įvažiuojant į Taikos gatvę, ties vaistine, stovi draudžiamasis ženklas, tačiau jis vos matomas krūmuose.

Bėdos dėl automobilių

Elektrėnų priešgaisrinės gelbė­jimo tarnybos vadovas Jonas Chveduk informavo, kad pranešimas apie gaisrą trečiame daugiabučio aukšte gautas birželio 2 d. 4 val. 41 min. Atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms matėsi, kad iš trečiame aukšte esančio buto rūko dūmai, pastebėta, kad žmogus šaukiasi pagalbos. Pastačius ištraukiamas kopėčias žmogus nukeltas ir perduotas medikams. Žmogus apsinuodijo dūmais, todėl buvo išvežtas tolimesniam gydymui. Gaisro metu ap­degė sienos, lubos, namų apyvokos daiktai. Apdegusi lova birželio šeštą dieną vis dar gulėjo po daugiabučio langais. Dūmų detektoriaus bute ­nebuvo, nors jis galėjo laiku įspėti apie gaisrą.

Oficiali gaisro priežastis dar nėra nustatyta. „Šiuo metu gaisro aplinkybės bei gaisro priežastys dar tiriamos. Tyrimą sunkina tai, kad nukentėjo pats žmogus, jo dar nepavyksta apklausti. Tiriamos visos gaisro kilimo priežastys, tarp jų ir avarinis darbo režimas elektros instaliacijoje bei gedimas elektros įrenginiuose“, – teigė J. Chveduk.

O kaimynai sako turį informacijos, kad gaisras kilo dėl nekokybiško kroviklio, kuris lizde buvo paliktas nakčiai.

Išklausę liudytojos pasakojimą, Elektrėnų PGT vadovo pasiteiravome, ar gesinant gaisrą Taikos g. 1 name iš tiesų iškilo kliūčių. J. Chveduk teigė, kad šiuo konkrečiu atveju didelių kliūčių nebuvo, bet patvir­tino, kad ne vietoje sto­vintys automobiliai dažnai maišo sklandžiam darbui.

„Dėl pačios gaisrinės technikos privažiavimo šiame daugiabutyje (Taikos g. 1. Red.) daug problemų nebuvo, nes buvo panaudotos pastatomos kopėčios, kurios yra pakankamai mobilios. Tačiau galimų problemų dėl automobilinių kopėčių pastatymo Elektrėnų mieste tikrai yra, nes kiemai pilni automobilių, o ir daugiabučiai namai buvo statomi tais laikais, kai ši problema nebuvo galbūt tokia aktuali dėl automobilių skaičiaus. Su šia problema susidurtume, jeigu reikėtų gaisro metu dirbti aukščiau negu 3 daugiabučio namo aukštas, tuomet tektų naudoti ne pastatomas kopėčias, o automobilines kopėčias. Elektrėnų mieste vyrauja daugiaaukščiai namai ir į visus iškvietimus, net ir pavyzdžiui į maisto pridegimą, reaguojame mažiausiai trimis gaisriniais automobiliais, vienas iš jų būtinai su automobilinėmis kopėčiomis“, – sakė J. Chveduk.

Gelbėja dūmų detektoriai

J. Chveduk informavo, kad nuo metų pradžios iki birželio 8 dienos Elektrėnų savivaldybėje kilo 57 gaisrai, iš kurių 15 kilo gyvenama­jame sektoriuje. Gaisras nusinešė vieno asmens gyvybę, dar vienas asmuo gaisre nukentėjo. Mirčių gaisruose būtų galima išvengti, jei žmonės įsirengtų dūmų detektorius. Deja, dažniausiai užgesinus gaisrą paaiškėja, kad dūmų detektorius ­nebuvo įrengtas.

„Nors gaisrų skaičius yra 25 proc. mažesnis negu praėjusiais metais per tą patį laikotarpį, tačiau skaičiai nėra džiuginantys, nes mūsų tikslas, kad gaisruose nebūtų nei žuvusių, nei nukentėjusių žmonių, todėl raginame gyventojus įsigyti autonominius dūmų detektorius ir juos įsirengti gyvenamuosiuose būstuose“, – ragino J. Chveduk.

Elektrėnų priešgaisrinė gelbė­jimo tarnyba kiekvienais metais ­vykdo gaisrų prevencijos akciją ­„Gyvenkime saugiai“, kurios metu yra lankomi gyvenamieji būstai, ­tačiau dėl pandeminės situacijos akcija kol kas vykdoma nepilnu pajėgumu. Dažniausiai ugniagesiai gelbėtojai lankosi kaimiškų vietovių individualiuose namuose, tačiau pa­stebi, kad akciją reikia vykdyti ir daugiabučiuose namuose. Karantino­ metu gyventojai daugiau laiko praleidžia namuose, todėl tikėtina, kad ir gaisrų skaičius dėl šios priežasties gyvenamajame sektoriuje didesnis.