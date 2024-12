Festivalis „VIEVIO DŽIAZO KLAVIŠAI“: džiazo atlikėjų ir džiazo fanų fiesta

Charizmatiškoji „The Canarian Local Jazz Band“. Liudmilos Felčinskajos nuotr.

Paskutinį lapkričio šeštadienį su trenksmu nuskambėjo paskutinis šiųmetinio „Vievio džiazo klavišų“ koncertas. Ir šįkart Vievio­ kultūros centro salė nesutalpino vi­sų norinčiųjų pasiklausyti (netilpę salėje muzikos klausėsi hole) džiazo, kurį publikai dovanojo tarptautiniai kolektyvai su lyderiais – pianistais. Pirmiausia – Rahel Talts kvartetas (Rahel Talts, Estija – fortepijonas, Donatas Petreikis, Lietuva – saksofonas, Artūrs Duckis, Latvija – bosinė gitara, Darius Rudis, Lietuva – mušamieji). Tai grupė, grojanti es­tų džiazo pianistės ir kompozitorės Rahel originalią muziką – akustinį, modalinį džiazą, atsiskleidžiantį gražiomis melodijomis su savita harmonija bei įvairiasluoksne ritmika. Anot pačių grupės narių, tai ­linksmas, melodingas džiazas.

„Vyšnaitė ant šių metų „Vievio džiazo klavišų“ torto“ – taip festivalio koncertų vedėjas muzikologas Darius Užkuraitis pristatė Domo Žeromsko kvarteto koncertą. Iš JAV atvykęs kolektyvas, kurio lyderis – JAV Berklio muzikos koledže (Berklee College of Music) žinių besisemiantis ir čia subūręs grupę pianistas Domas Žeromskas, pateikė išties įspūdingą programą: greta paskutiniame albume „Meditations on Providence and Perseverance, Vol. 1“ įrašytų kūrinių skambėjo ir naujos D. Žeromsko kompozicijos. Kūriniai bisui – dovana publikai už ovacijas – žinomų Lietu­vos autorių dainų džiazinės aranžuotės.

Tai, kad visi trys festivalio­ kon­certai sulaukė didžiulio su­si­domėjimo ir pripažinimo – festiva­lio meno vadovo džiazo grando Dai­niaus Pulausko nuopelnas. Tai jo­ tarptautinis autoritetas į Vievį pri­traukia garsiausius Lietuvos džiazo­ muzikus bei pripažintus užsienio­ atlikėjus. Trečius metus iš eilės vyks­tantys „Vievio džiazo klavišai“, akcentuodami pianistą – kūrėją ir at­likėją – solistą ir grupių lyderį, – ne­ginčijamai tapo tarptautiniu renginiu. Džiazo fanai šį lapkritį, be jau minėtų grupių, turėjo galimybę klausytis išskirtinių programų, atliekamų unikaliojo trio „Užribis“ (Richardas Banys – for­tepijonas, Vytis Nivinskas – kontrabosas, Tuomas Räsänen – mušamieji), šiuolaikiško ir subtiliojo Gedimino Strupinsko trio (Gediminas Strupinskas – fortepijonas, Elias Hänninen Pedersen – kontrabosas, Gustav Hagelskjær – mušamieji) bei charizmatiškosios „The Canarian Local Jazz Band“ iš Ispanijos (Miqui Delgado – fortepijonas, Miguel Ramírez – saksofonas, Marco Pulido – trimitas, Marta Bautista – kontrabosas, Suso Vega – mušamieji). Ir, be abejo, specialiai šiam festivaliui sukurtos programos – Dainiaus Pulausko trio (Dainius Pulauskas – fortepijonas, Arman Isojan – kontrabosas, Domantas Razmus – mušamieji) ir Šv. Kristoforo kame­rinio orkestro projekto.

Tarp fesivalio renginių – jau tradiciniu tapęs koncertas-edukacija „Jaunimo džiazas – jaunimui“, kurio atlikėjai ir vedėjai šįkart – Vilniaus kolegijos ritminės muzikos katedros džiazo ansamblis ir pedagogai. O fotomenininko Vytauto Suslavičiaus meninės fotografijos paroda „Vievio džiazo klavišai“ kvietė prisiminti pernykščio festivalio akimirkas.

„Vievio džiazo klavišų“ sėkmė neabejotina. Džiazo fanai, kitų metų projekte numatyti atlikėjai ir festi­valio organizatoriai tikisi susitikti vėl 2025-ųjų lapkritį.

Festivalį „Vievio džiazo klavišai“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė, remia UAB „Finėjas“, UAB „Plastiksė“, UAB „Malsena Plius“, UAB „Usva“.

Audronė Stepankevičiūtė, projekto Festivalis „Vievio džiazo klavišai“ vadovė