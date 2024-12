Europos Aktualijos

Komisija stiprina nulinės taršos technologijų plėtrą

ES Komisija per pirmąją naujosios kadencijos savaitę paskelbė apie 3,4 mlrd. eurų biudžetą inovatyvioms dekarbonizacijos technologijoms, įskaitant elektrinių transporto priemonių baterijas, spartinti. Skelbiami du kvietimai teikti pasiūlymus ir antrasis Europos vandenilio banko aukcionas su 1,2 mlrd. eurų ES lėšų bei daugiau nei 700 mln. eurų iš trijų valstybių narių. Šios iniciatyvos finansuojamos iš Inovacijos fondo, naudojant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos pajamas.

Pagrindinės priemonės:

• Kvietimas dėl bendrų nulinės taršos technologijų projektų – 2,4 mlrd. eurų.

• Specialus kvietimas elektrinių baterijų gamybai – 1 mlrd. eurų.

• Antrasis aukcionas dėl atsinaujinančio vandenilio gamybos – 1,2 mlrd. eurų.

Taip pat stiprinama Europos baterijų sektoriaus gamyba, įskaitant naują partnerystę su Europos investicijų banku, skiriama 200 mln. eurų papildomų garantijų.

Tolesni žingsniai:

Paraiškos kvietimams priimamos iki 2025 m. balandžio 24 d., o vandenilio aukcionui – iki 2025 m. vasario 20 d. Projekte dalyvaujančios valstybės narės galės pasinaudoti mechanizmais pasirengimui finansuoti neatrinktus projektus naudojant nacionalines lėšas.

Inovacijos fondas jau skyrė 7,2 mlrd. eurų daugiau nei 120 projektų ir toliau siekia skatinti Europos ekonomiką pereiti prie klimato neutralumo.

Komisija sveikina Tarybos rekomendaciją dėl griežtesnių priemonių rūkantiesiems viešose vietose

Komisija šiandien sveikina Tarybos patvirtintą peržiūrėtą rekomendaciją dėl aplinkų be dūmų. Atnaujinta rekomendacija siekia geriau apsaugoti žmones, ypač vaikus, nuo pasyvaus rūkymo ir aerozolių poveikio. Ji taip pat siekia sumažinti įprastas nuostatas apie tabako ir naujųjų produktų vartojimą, atgrasyti jaunus žmones nuo jų naudojimo ir kovoti su nikotino priklausomybe.

Tabako ir nikotino vartojimas yra didžiausia išvengiama sveikatos rizika ir reikšmingiausia priešlaikinių mirčių priežastis ES. Peržiūrėta rekomendacija ragina valstybes nares išplėsti politiką dėl aplinkų be dūmų apimdama svarbias viešąsias lauko vietas, tokias kaip vaikų žaidimų aikštelės, gydymo ir švietimo įstaigų kiemai, viešieji pastatai ir transporto stotelės.

Pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo apsaugai nuo pasyvaus rūkymo žalos. Valstybės narės taip pat palaikė kvietimą įtraukti naujuosius produktus (pvz., elektronines cigaretes ir kaitinamojo tabako gaminius) į politiką dėl aplinkų be dūmų, nes jie vis labiau vilioja labai jaunus vartotojus.

Rekomendacija remiasi esamais nacionalinio lygmens veiksmais, kuriuos kai kurios valstybės narės jau įgyvendino, pavyzdžiui, taiko draudimus švietimo įstaigose ir naujųjų produktų įtraukimą į esamus draudimus rūkyti.

Pasaulio sveikatos organizacija aiškiai nurodo, kad nėra saugios ribos pasyviam rūkymui ir pabrėžia, kad pasyvus aerozolių, sklindančių iš elektroninių cigarečių ar kaitinamojo tabako gaminių, poveikis gali sukelti reikšmingų kvėpavimo ar širdies ir kraujagyslių sveikatos problemų.

Komisija rems valstybes nares įgyvendinant šią rekomendaciją, įskaitant ES finansavimą iš „EU4Health“ programos. Rekomendacijos įgyvendinimas priklauso nuo kiekvienos valstybės narės, atsižvelgiant į jų nacionalinį kontekstą.

Informacija fone

ES kasmet dėl tabako vartojimo prarandama beveik 700 000 gyvybių. Tabakas yra pagrindinė vėžio priežastis, ir 27 proc. visų vėžio atvejų priskiriami rūkymo pasekmėms. 2023 m. maždaug 24 proc. europiečių buvo rūkaliai. Europos kovos su vėžiu plane siekiama, kad iki 2040 m. ES tabako produktus vartotų mažiau nei 5 proc. gyventojų, taip sukuriant kartą, kuri būtų kone visiškai išvengusi tabako vartojimo.

Klausimai ir atsakymai apie palaipsnį Europos naujosios skaitmeninės sienų sistemos įgyvendinimo startą

Kas yra įvažiavimo/išvažiavimo sistema (Entry/Exit System, EES)?

EES – tai svarbus žingsnis link skaitmenizuotos Europos sienų kontrolės, kuris stiprina ES integruoto sienų valdymo koncepciją. Ši sistema sudaro ES informacinių sistemų tarpusavio sąveikos pagrindą, leidžiant visoms sienų ir saugumo informacinėms sistemoms bendrauti tarpusavyje.

EES – tai automatizuota IT sistema, registruojanti ne ES šalių piliečius, vykstančius trumpam laikui, kiekvieną kartą kertant išorines ES valstybių narių ir Šengeno šalių sienas. Sistema skaitmeniniu būdu registruos keliautojo vardą, kelionės dokumentą, biometrinius duomenis (pvz., pirštų atspaudus, veido nuotraukas), įvažiavimo ir išvažiavimo datą bei vietą, taip pat atsisakymo leisti įvažiuoti atvejus.

Ši sistema pakeis dabartinį pasų antspaudavimo metodą, teiks tikslesnius duomenis apie sienos kirtimus ir leis sistemingai nustatyti viršytos buvimo trukmės atvejus. Ji modernizuos sienų valdymą, padidins Šengeno zonos saugumą, sumažindama tapatybės klastojimo atvejus, ir pagreitins išorinių sienų patikras, taip palengvindama keliones ir gerindama keliautojų patirtį.

Kokie yra pagrindiniai palaipsnio įgyvendinimo etapai?

Pasiūlyme numatyta, kad EES sistema bus įgyvendinta palaipsniui per šešis mėnesius. Pradžioje visos šalys narės pradės ją naudoti bent viename pasienio kontrolės punkte, o trečiųjų šalių piliečių duomenų registracija prasidės nuo bent 10 proc. sienos kirtimų ir palaipsniui bus pasiekta 100 poc. per šešių mėnesių laikotarpį.

Per šį laiką EES veiksiančiuose pasienio postuose keliautojų duomenys bus registruojami elektroniniu būdu, tačiau pasų antspaudavimas tęsis prie visų sienų. Valstybės narės ir eu-LISA parengs EES įgyvendinimo planus tiek centriniu, tiek nacionaliniu lygiu bei kiekvieną mėnesį informuos Komisiją apie pažangą.

Kokie yra palaipsnio įgyvendinimo pranašumai?

Valstybės narės jau nuo pirmos dienos gali naudotis sistemos privalumais ir pritaikyti savo procedūras. Tai padeda joms geriau pasiruošti pasienio valdymui ir keliautojų srautų reguliavimui. Keliautojai palaipsniui pajus skaitmeninių sienų patikrų naudą, įskaitant sumažintas eiles ir greitesnes procedūras.

Kodėl pasiūlyta pradėti sistemos veiklą palaipsniui?

Kadangi tokios didelio masto IT sistemos kaip EES diegimas yra sudėtingas procesas, visos valstybės narės dar nebuvo pasiruošusios pradėti veikti iki 2024 metų pabaigos. Todėl palaipsnį EES startą buvo nuspręsta pasirinkti kaip tinkamiausią būdą siekti pažangos, išsaugant investicijas ir užtikrinant programos lankstumą.

Kaip pasiūlymas sprendžia išskirtines situacijas, pvz., technines problemas ar užtęstą laukimą eilėse?

Siūloma galimybė laikinai sustabdyti EES veikimą techninių gedimų ar kitų nesklandumų atvejais. Tokiu atveju keliautojų biometriniai duomenys arba jų duomenys apskritai nebūtų registruojami sistemoje. Taip siekiama sumažinti eiles, nesumažinant saugumo lygio.

Kokios yra ES biudžeto išlaidos įgyvendinant EES?

Įvertinta, kad per ketverius metus EES sistemai įgyvendinti reikės 480,2 mln. eurų.

Kiti žingsniai

Po to, kai pasiūlymas bus priimtas, numatoma nustatyti sistemos palaipsnio starto datą. Nuo to momento per šešis mėnesius sistema pradės veikti visu pajėgumu.

Koks ryšys tarp EES ir ETIAS?

EES diegimas bus suderintas su būsima Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), kurios planavimas bus toliau aptariamas atsižvelgiant į EES veiklos pradžią.

Europos Komisijos prezidentė Ursula von der Leyen pabrėžia naujos ES ir Mercosur partnerystės reikšmę konkurencingumui stiprinti.

Susitarimas su „Mercosur“ (Brazilija, Argentina, Urugvajus, Paragvajus) sukurs 700 milijonų gyventojų rinką, leis panaikinti beveik visus tarifus bei leis ES eksportuotojams sutaupyti iki 4 mlrd. eurų kasmet. Tai pagerins galimybes mažoms ir vidutinėms įmonėms, apsaugos Europos produktus, tokius kaip vynas ar sūris, ir užtikrins aukštus standartus.

Žemės ūkiui buvo numatyti apsauginiai mechanizmai, pavyzdžiui, importo ribos jautriems produktams. „Mercosur“ eksportuotojai turės laikytis ES standartų, o neigiamų pasekmių atveju Europos ūkininkams bus aktyvuotas 1 mlrd. eurų fondas.

Susitarimas padės užtikrinti kritinių mineralų tiekimą švarioms ir skaitmeninėms technologijoms bei mažins priklausomybę nuo monopolijų. Be ekonominės naudos, partnerystė stiprins bendras vertybes, tokias kaip kova su klimato kaita ir deforestacija, bei skatins sąžiningą prekybą.

U. von der Leyen pabrėžia, kad šis susitarimas yra ekonominė ir geopolitinė būtinybė, kuri sustiprins Europos ir Lotynų Amerikos ryšius, skatins bendradarbiavimą ir pažangą.

Daugiau informacijos https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en