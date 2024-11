Europos Aktualijos

Komisija sveikina bendrą požiūrį į PVM skaitmeniniame amžiuje

Komisija sveikina bendrą požiūrį, kurį Taryba paskelbė dėl Komisijos pasiūlymų, susijusių su PVM skaitmeniniame amžiuje. Skatindamas ir remdamas skaitmenizaciją, šis paketas daro ES PVM sistemą labiau pritaikytą verslui ir atsparesnę sukčiavimui. Naujos taisyklės taip pat žymi pirmą žingsnį sprendžiant platformų ekonomikos keliamus iššūkius ir padeda užtikrinti sąžiningesnes konkurencines sąlygas tarp internetinių ir tradicinių trumpalaikio apgyvendinimo bei transporto paslaugų.

Šis paketas pristato tris priemones:

1. Naujoji sistema įveda vienodą, realaus laiko skaitmeninę ataskaitą PVM tikslams, pagrįstą elektroniniu sąskaitų išrašymu tarpvalstybiniams sandoriams. Tai suteiks valstybėms narėms vertingą informaciją kovai su PVM sukčiavimu, kurią jos gaus laiku. Elektroninis sąskaitų išrašymas taip pat paspartins verslo transformaciją skaitmeniniame amžiuje, supaprastindamas operacijas, užtikrindamas atitiktį ir saugumą, sudarydamas sąlygas duomenų valdomam sprendimų priėmimui bei palaikydamas augimo ir inovacijų mastelio didinimą ateityje.

2. Be to, platformų ekonomikos operatoriai keleivių pervežimo ir trumpalaikio apgyvendinimo nuomos sektoriuose taps atsakingi už PVM surinkimą ir perdavimą mokesčių institucijoms tais atvejais, kai pagrindinis tiekėjas PVM neskaičiuoja. Ši priemonė prisidės prie geresnių konkurencinių sąlygų tarp internetinių ir tradicinių paslaugų ir palengvins gyvenimą pagrindiniams šeimininkams ir vairuotojams, kurie nebus atsakingi už PVM mokėjimą.

3. Galiausiai, ši iniciatyva dar labiau sumažins poreikį daugybei PVM registracijų skirtingose valstybėse narėse, praplėsdama jau esamą „PVM vieno langelio“ modelį, skirtą elektroninės prekybos įmonėms.

Kiti žingsniai

Tikimasi, kad ES finansų ministrai priims šį pasiūlymą po papildomų konsultacijų su Europos Parlamentu.

Kontekstas

PVM yra vienas svarbiausių pajamų šaltinių valstybių narių institucijoms. Tačiau, remiantis naujausia PVM spragos ataskaita (2023 m.), valstybės narės 2021 m. prarado apie 61 milijardą eurų PVM pajamų. Siekdama sumažinti šiuos praradimus ir prisitaikyti prie augančios ekonomikos skaitmenizacijos, Komisija 2022 m. gruodį pasiūlė modernizuoti PVM prievoles, skatindama skaitmeninį perėjimą. Šis teisėkūros paketas buvo paskelbtas 2020 m. veiksmų plane, skirtame sąžiningam ir paprastam apmokestinimui, remiančiam atkūrimo strategiją.

ES rems tolesnius pasaulinius klimato veiksmus ir skatins ambicingus finansavimo bei investicijų tikslus COP29 konferencijoje

2024 m. lapkričio 11–22 d. Azerbaidžane vyksiančioje COP29 JT klimato kaitos konferencijoje Europos Sąjunga bendradarbiaus su tarptautiniais partneriais siekdama įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus ir apriboti pasaulinės temperatūros kilimą iki kiek įmanoma artimesnio 1,5°C. Klimato kaita tebėra problema, kuri nepažįsta sienų ir vis labiau kenkia žmonių gyvenimui bei pragyvenimui tiek Europoje, tiek visame pasaulyje.

Klimato veiksmų komisaras Vopke Hoekstra dar kartą vadovaus ES derybų komandai COP29 konferencijoje, glaudžiai bendradarbiaudamas su Tarybos pirmininke ir valstybėmis narėmis, siekdamas įgyvendinti praeitą mėnesį patvirtintą ES derybinį mandatą.

COP29 konferencijoje Paryžiaus susitarimo šalys privalo užtikrinti, kad globalūs finansų srautai vis labiau atitiktų Paryžiaus susitarimo tikslus, skatinant investicijas, per naujų kolektyvinių kiekybiškai įvertintų klimato finansų tikslų (NKKIKFT) patvirtinimą. Šiuo metu ES yra didžiausia tarptautinė klimato finansavimo teikėja, 2023 m. skyrusi 28,6 mlrd. eurų viešojo finansavimo klimato tikslams ir mobilizavusi papildomus 7,2 mlrd. eurų privačių lėšų, padedančių besivystančioms šalims mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio.

Be NKKIKFT, kaip pagrindinio šių metų derybų prioriteto, kitas svarbus elementas bus pernai Dubajuje sutartų pasaulinių energijos tikslų patvirtinimas, siekiant pereiti nuo iškastinio kuro naudojimo, trigubai padidinti investicijas į atsinaujinančią energiją ir dvigubai padidinti energijos efektyvumo priemones iki 2030 m. ES derybininkai sieks nustatyti ambicingus lūkesčius dėl šalių nacionalinių indėlių (ŠNI), kuriuos visos šalys privalo pateikti kitais metais. Be to, ES derybų komanda sieks užbaigti derybas dėl tarptautinių anglies rinkų pagal Paryžiaus susitarimo 6 straipsnį.

Energetikos komisarė Kadri Simson lapkričio 14-15 d. dalyvaus konferencijoje, dėmesį skirdama įsipareigojimui pereiti nuo iškastinio kuro, ES darbui siekiant mažinti metano emisijas ir švarių technologijų plėtrai. Inovacijų, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo komisarė Iliana Ivanova taip pat dalyvaus lapkričio 12 d., kai vyks aukšto lygio renginys „Grynojo nulinio lygio konkurencingumo ateitis”.

Komisija ir nacionalinės institucijos ragina „Temu“ laikytis Europos vartotojų apsaugos įstatymų

Po koordinuoto Europos lygio tyrimo, nacionalinių vartotojų apsaugos institucijų Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo (VAB) tinklas ir Europos Komisija pranešė „Temu“ – internetinei prekybos platformai – apie kelias jos veikloje nustatytas praktikas, kurios pažeidžia Europos vartotojų apsaugos teisę. VAB tinklas įpareigojo „Temu“ suderinti šias praktikas su ES vartotojų apsaugos teisės aktais. „Temu“ toliau yra tiriama ir buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos tinklui.

VAB tinklo tyrimas apima įvairias praktikas, su kuriomis susiduria vartotojai, apsipirkdami „Temu“ platformoje, įskaitant tas, kurios gali klaidinti vartotojus arba daryti nepagrįstą įtaką jų apsisprendimams pirkti. VAB tinklas taip pat nagrinėja, ar „Temu“ laikosi specialių informavimo reikalavimų, kurie taikomi interneto prekybos platformoms pagal vartotojų apsaugos teisę.

„Temu“ dabar turi vieną mėnesį atsakyti į VAB tinklo išvadas ir pasiūlyti įsipareigojimus, kaip bus sprendžiami nustatyti vartotojų teisių apsaugos pažeidimai. Priklausomai nuo „Temu“ atsakymo, VAB tinklas gali pradėti dialogą su įmone. Jei „Temu“ neišspręs VAB tinklo keliamų problemų, nacionalinės institucijos gali imtis vykdymo priemonių, kad užtikrintų teisės laikymąsi. Tai gali apimti baudų skyrimą, remiantis „Temu“ metine apyvarta atitinkamose valstybėse narėse.

