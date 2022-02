Estetikos ir odontologijos centras – pacientas svarbiau nei pinigai

Virginija Jacinavičiūtė

Naujojo Estetikos ir odontologijos centro įkūrėjas Vaidotas Bertašius – veikli ir visuomeniška asmenybė. Po studijų odontologas savanoriavo Brazilijoje ir Kenijoje, suspėja dirbti ne tik savo klinikoje, bet ir Tauragėje. Ir neapleidžia minties šeimos sklype Abromiškė­se antram gyvenimui prikelti vie­ną iš „Vaikų pasaulio“ karuselių.

Praėjusių metų rudenį Elek­trėnuose duris atvėrė Estetikos ir odontologijos centras, kuriame po vienu stogu teikiamos įvairios pa­slaugos žmogaus grožiui ir sveikatai.

Centrą įkūrė iš Kauno kilęs Vaidotas Bertašius. Odontologas su ­šeima Abromiškėse apsigyveno prieš šešerius metus. Sako, taip pamilę miestą ir patikėję Elektrėnų perspektyva, kad ryžosi čia kurti ir ­darbo vietas.

Naujoji įstaiga įkurta adresu Pergalės g. 9B, name, kuris visiems vietiniams žinomas kaip šešiolikaaukštis. Prie durų pasitinka iškaba su užrašu „Estetikos ir odontologijos centras“. Viduje skoningai ir jaukiai įrengtos patalpos, kuriose paslaugas teikia odontologas, masažistas, ilgalaikio makiažo specialistė, kosmetologė bei plaukelių šalinimo lazeriu specialistė.

Idėja skirtingų sričių specialistus suburti po vienu stogu kilo Vaidotui Bertašiui, o sumanymą įgy­vendinti padėjo žmona ir dešinioji ranka Aistė Baronaitė-Bertašienė.

Su Vaidotu ir Aiste Bertašiais susitikome pakalbėti apie naujai įkurtą verslą, bet pasakojimas buvo toks platus, kad mintimis kėlė tai į Tauragę, tai į Keniją, tai į „Vaikų ­pasaulio“ parką.

Pasiūlyti daugiau

Iš Kauno kilęs V. Bertašius jau 13 metų dirba odontologu, o pastaraisiais metais specializuojasi protezavimo srityje. Nors įkūrė savo odontologijos kabinetą, pašnekovas tebedirba Tauragės odontologijos ­klinikoje „Implantera“. Iki darbo tenka vykti daugiau nei 200 kilometrų, tačiau dirbti tik Elektrėnuose dar ­negali. Kabinetas­ įkurtas visai­ neseniai, tad vienas pagrindinių tiks­lų – suburti klientų ir dirbančių spe­cialistų ratą. Tai nelengva padaryti, kai nesi dirbęs Elektrėnuose, sako Vaidotas bei priduria, kad nėra verslininkas ir iliuzijų, kad verslas eisis kaip iš pypkės neturi, bet nusprendė pabandyti susikurti darbo vietą ir pažiūrėti, kas iš to išeis. Susikurdamas vietą sau Vaidotas sukūrė keletą darbo vietų ir kitiems – visi centre dirbantys specialistai yra vietiniai.

Bertašiai pasakoja, kad mintis suburti įvairių sričių specialistus kilo iš asmeninės patirties. Mieste gausu masažuotojų, kurie paslaugas teikia tiesiog namuose. Bet ne visi žmonės nori būti masažuojami buitinėje aplinkoje. Kaip sako Vaidotas, norėjosi žmonėms pasiūlyti daugiau, todėl į Estetikos ir odontologijos centrą pakvietė elektrėniškių pamėgtą masažo specialistą Bruno Margevičių. Norint atverti platesnes paslaugų galimybes centre teikiama nauja pa­slauga – plaukelių šalinimas lazeriu.

V. Bertašius savo kabinete teikia visas bendrosios odontologijos pa­slaugas: protezavimą, plombavimą, sąkandžio kėlimą, dantų kanalų gydymą. Klinika yra sudariusi sutartis su teritorinėmis ligoninių kasomis, todėl klinikos pacientams kompensuoja­mos dantų protezavimo paslaugos.

Nors kabinete ir nedirba ortodontas, čia teikiamos gydymo kapomis paslaugos. V. Bertašius sako, kad tokio pobūdžio paslauga yra gana nauja praktika. „Ortodontas kabinete nedirba, bet konsultuoja pacientus ir planuoja gydymą kapomis, kurį techniškai atliekame mes. Šis gydymas skirtas tik suaugusiems. Bendradarbiaujame su žinoma ortodonte Dalia Latkauskiene. Kartu dirbome 3 metus, tad ji sutiko padėti kuruojant pacientus“, – pasakojo V. Bertašius. Kabinete taip pat dirba burnos chirurgas, teikiantis visas burnos chirurgijos paslaugas, darantis implantacijas, bei higienistas, atliekantis profesionalią burnos higieną, dantų balinimą bei mokantis asmeninės burnos higienos.

Aistė Baronaitė-Bertašienė sako, kad labiausiai kabinetas Elektrėnuose nudžiugino Vaidoto klientus iš Vilniaus ir Kauno, kuriems anksčiau tekdavo vykti į Tauragę.

Patirtis Kenijoje

2009 m. V. Bertašius baigė LSMU odontologijos studijų programą, įgijo odontologijos magistro laipsnį ir gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją.

Pirmąją darbo patirtį pašnekovas įgijo Brazilijoje, kur taisė dantis indėnams, gyvenantiems džiunglėse esančiame Šingu rezervate. Vėliau 5 mėnesius savanoriavo Kenijoje, kur gydė masajų genties žmonių dantis. V. Bertašius sako, kad ši savanorystė suteikė nepakartojamos patirties ir svajoja, kada nors ten grįžti.

„Masajų žmonės gyvena molio trobelėse, augina gyvulius, gyvena su gamta. Klinika pastatyta prie pat Masai Maros. Tai nacio­nalinis laukinės gamtos rezervatas pietvakarių Kenijoje. Klinika aptverta didžiule elektrine tvora ir naktį sėdėdamas verandoje matai daugybę žybsinčių akučių, būna dramblys išverčia šalia esantį medį, liūtai riaumoja, visai kitas pasaulis.

Už tą kliniką atsakingi amerikiečiai, kurie rotuojasi po porą savaičių, vieną rotaciją ir aš buvau atsakingas už kliniką“, – pasakojo V. Bertašius, pirmasis europietis odontologas, ­savanoriavęs šioje klinikoje.

Savanoriaujant teko patirti­ įvai­rių iššūkių ir prisitaikyti prie esamų neįprastų buitinių aplinkybių. Vienoje gyvenvietėje, kur darbavosi ­kartu su vietiniu gydytoju ambulatorijoje, nebuvo elektros, todėl tekdavo dirbti ant galvos užsidėjus turistinę lempelę. Afrikoje stomatologai dažniausiai teikia tik vieną paslaugą – danties rovimą. Vaidoto dienos ­rekordas – apie 60 išrautų dantų.

V. Bertašius sako, kad amerikiečiai Kenijoje savanoriauja ne atsi­tiktinai. Tai tarsi baltųjų žmonių skola už sugadintus masajų dantis.

„Susipažinau su amerikiečiu odontologu, kuris parašė knygą ir joje išaiškino, kodėl daug dėmesio skiria savanorystei bei dantų tvarkymui Afrikoje. Masajų žmonės pagal savo natūralią mitybą – mėsa, pienas ir kraujas – negali sugadinti savo dantų, kuriuos dar šveičiasi ir su akacijos šakele. Dantų problemas į Afriką atnešė turistai iš Vakarų ­pasaulio, kurie lankosi Masai Maroj ar Serengečio nacionaliniame parke – Tanzanijoje. Jie pradėjo vaikus maitinti saldainiais, vėliau sekė ko­kakolos, čipsai ir pan. Tada ir prasidėjo bėdos. Jie su tuo nesusidūrę, todėl patyrė streso, nesuprato, kaip gali dantį skaudėti. Būdavo ateina, suleidi skausmą malšinančių vaistų, o jie jau kyla išeiti, nes jau nebeskauda. Supratimo nebuvo, kas ta odontologija“, – pasakoja V. Bertašius.

Afrikoje savanoriavo ir Vaidoto žmona edukologė Aistė, kuri rūpinosi Shalom prieglaudos vaikų švietimu.

Šiandien sutuoktiniai sako, kad savanorystė buvo puiki proga pamatyti pasaulio, susipažinti su žmonėmis bei jų kultūra, suprasti save bei įgyti tikros gyvenimiškos patirties. „Savanorystė išskirtinė tuo, kad padėdamas kitiems iš tikrųjų padedi sau. Aukoji savo laiką, žinias, bet gauni daug daugiau, nei duodi“, – sako Aistė.

Sektinas pavyzdys

Pasiteiravus, kodėl V. Bertašius pasirinko odontologo specialybę, ­sužinojome, kad beveik visi pašnekovo giminaičiai yra gydytojai.

„Mano tėtis – neurofiziologas, senelis – neurochirurgas, močiutė – pediatrė, dėdė ir pusseserė – akių gydytojai, tetos loristė ir kardiologė, ­brolis torokalinės chirurgijos specialistas. O odontologo dar nebuvo… Sakyčiau, kitos srities gydytoju būti tuo metu neužteko drąsos. Odontologija – techninis darbas, kuriam reikia rankų, o nuo vaikystės matėsi, kad rankas turiu“, – pasakojo Vaidotas.

Pastaruosius 6 metus Vaidotas Bertašius dirba Tauragės klinikoje, kuriai vadovauja prieš 11 metų į Lietuvą atvykęs siras Bahaa Al Arbiedas. Vaidotas sako, kad dabartinis šefas buvo tas pavyzdys, kuris įkvėpė įkurti įvairias paslaugas teikiantį centrą bei įrengti jį jaukiai ir gražiai, kad gera būtų ir darbuotojams, ir klientams.

„Mano dabartinis šefas Tauragėje įkūrė kliniką, kurią sukūrė savo rankomis. Ji apima tris aukštus, yra še­šios odontologų kėdės, pilna plastikos operacinė. Per 10 metų nebūdamas verslininku jis sugebėjo viską sukurti nuo nulio. Lietuvoje nedaug tokio dydžio klinikų, kurios per 10 metų būtų taip išplėtotos. Įspūdinga, kai tokius dalykus sukuri atvykęs į kitą šalį. Supratau, kad sėkmė didele dalimi priklauso nuo požiūrio į tai, ką tu darai, o ne kiekvieno suskaičiuoto cento“, – sako V. Bertašius.

Šis įkvepiantis pavyzdys leidžia Vaidotui per daug nesijaudinti dėl ateities. Svarbiausia daryti tai, kas patinka, ir daryti tai su meile ir atsidavimu. Tokią gyvenimo filosofi­ją puikiai atspindi įrašas socialiniame tinkle. Prieš 5 metus pašnekovas ieškojo darbo, o skelbimas skambėjo taip: „Mielai sutikčiau aptarti darbo perspektyvas klinikoje, kuriai ­pacientas vis dar svarbiau nei jo pinigai (ta prasme orientuoti ne į kiekybę, o į kokybę)“. Tokią vietą Vaidotas rado Kauno ortodontijos centre.

Brangus kaprizas

Jaukiai įrengto Estetikos ir odontologijos centro vestibiulio sienos apkabinėtos istorinėmis Elektrėnų nuotraukomis, o vieną sieną puošia „Vaikų pasaulio“ apžvalgos ratas. Jį pagal nuotrauką nupiešė šeimos draugė tapytoja Milda Derkintytė-Sadauskienė.

Aistė sako, kad jų šeimai labai svarbu užfiksuoti nykstančius Elektrėnų simbolius, nepaisant to, kad pirmą kartą Elektrėnuose apsilankė tik įsigiję sodybą Abromiškėse. Nei Aistei, nei Vaidotui niekada neteko į Elektrėnų apylinkes žvelgti iš apžvalgos rato, bet atvykus jis padarė labai didelį įspūdį. Todėl, kai buvo nuspręsta nugriauti senojo parko karuseles, Vaidotas socialinėje erdvėje kvietė elektrėniškius burtis į iniciatyvinę grupę ir pakovoti dėl miesto simbolio – apžvalgos rato išlikimo. Šios idėjos sulaukė didelio elektrėniš­kių palaikymo. Deja, šiandien apžvalgos ratas lieka tik prisiminimuose, ­o karusėlė laukia, kol bus prikelta naujam gyvenimui.

V. Bertašius pasakoja, kad karuselė buvo pažadėta Grūto parkui. O šiam atsisakius karuselės, Vaidotas perpirko ją savo lėšomis, vėliau visą dieną užtruko, kol kartu su bičiuliais savo rankomis ją išrinko.

„Karuselė guli ant šono, jai reikia pamato. Projektas yra, pamato duobė yra, bet statybininkai sotūs nuo darbo ir nėra kam jos pastatyti. Niekas nenori apsiimti to daryti, ir dar iš idėjos. Tai mano brangus kaprizas, bet vis tiek jį įgyvendinsiu“, – sako Vaidotas.