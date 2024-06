Erasmus+ projektas „Breaking the Cycle“ Daugirdiškėse

Atėjus vasarai dažnai pajuntame energijos antplūdį, norime veikti, dalyvauti, mokytis, tik ne visuomet žinome, kur ir kaip. Galbūt patys nežinome, ko norime, o gal neturime pakankamai žinių apie įvairias galimybes.

Mes norime Jums papasakoti apie vieną iš tokių galimybių. Patirtį, kurios metu galima išmokti apie save, kitas kultūras, susipažinti su begale nuostabių ir atvirų žmonių bei stiprinti savo įgūdžius. Kalbame apie Erasmus+ projektus ir iniciatyvas. Kad geriau suprastumėte apie pačią programą ir jos siūlomus privalumus, papasakosime apie savo patirtį.

Asociacija „Aidinti karta“ jau trejus metus įgyvendina tarptautinius projektus apie psichologinę sveikatą ir gerovę. Vienas jų įvyko šių metų gegužės 23–29 dienomis Daugirdiškėse, tarp Elektrėnų ir Trakų įsikūrusiame Daugirdiškių mokymų centre. Europos Sąjungos skirtos lėšos šio projekto įgyvendinimui leido 32 asmenims iš daugiau nei 10 skirtingų šalių (Lietuvos, Latvijos, Slovėnijos, Ukrainos, Sakartvelo, Turkijos, Italijos, Makedonijos, Portugalijos, Rumunijos, turėjome net ir dalyvių iš Šri Lankos, Pakistano bei Indijos, gyvenančių Europoje) įsikurti šioje ramioje ir atokioje vietoje visai savaitei ir pasinerti į mokymus apie poreikius, emocijas ir mus slegiančias traumas.

Erasmus+ programos principai yra grįsti neformaliuoju ugdymu, todėl mokėmės ne tik teorinius emocijų apibrėžimus, bet taip pat praktiškai išgyvenome ir patyrėme visa, kas mus supo. Tyli gamtos apsuptis ir pabėgimas nuo miesto šurmulio mums leido atsitraukti ir pažiūrėti giliau į save.

Tam, kad jaustumėmės saugiau ir jaukiau, per žaidimus ir komandines užduotis pažinome vieni kitus, taip sukurdami vis gilesnį ryšį tarpusavyje. Juk tam, kad galėtume būti atviri ir jautrūs mums reikia suprasti, kad gausime iš kitų palaikymą. Kartais individualistiniame Vakarų pasaulyje pamirštame, kaip gera yra jausti bendrystę, tačiau „Breaking the Cycle“ projektas mums tai priminė be jokių abejonių.

Šio projekto metu jaunimo darbuotojai gilinosi į savo gilumines vertybes, žvelgė į pasaulį iš skirtingų perspektyvų, aiškinosi savo poreikius ir kartais turėjo išmėginti keistus mokymosi metodus, kurie iš pradžių ne visada atrodė suveiksiantys. Dalyviai kasdien dalyvavo diskusijose ir refleksijose, išbandė meno terapiją, 5 ritmų praktiką, holotropinį kvėpavimą, istorijų kūrimą, kontaktinę improvizaciją, burbulų terapiją, tuščios kėdės metodą, kalbėjosi apie kompleksines traumas, daugiau išmoko apie šešėlinį darbą ir vidinių šeimų sistemos principus.

Visos šios praktikos buvo tikrai intensyvios ir leido dalyviams išmokti daugiau apie sąmoningumą ir psichologinę sveikatą, atpažinti ir priimti savo emocijas, net ir tas, kurios dažnai vadinamos „neigiamomis“. Priimdami save tokius, kokie yra, su džiaugsmo ar skausmo ašaromis veiduose, dalyviai įgavo daugiau pasitikėjo savimi ir kitais bendruomenės nariais.

Vakarais šilto laužo šviesoje mes taip pat traukdavome lietuviškas sutartines ir šokdavome skirtingus nacionalinius šokius, taip atsipalaiduo­dami po įtemptos dienos ir kartu pažindami vieni kitų papročius.

Tokia patirtis dalyviams padės ne tik asmeniniame, bet ir profesiniame gyvenime, dirbant su jaunais žmonėmis, kurie dar tik pradeda savęs atradimo kelionę.

Erasmus+ projektai yra skirti tiek jauniems žmonėms (13–30 m.) – jaunimo mainų formatu – noritiems pažinti Europą, išmokti daugiau apie jos vertybes ir skirtingas kultūras, tiek ir vyresniems, su jaunimu dirbantiems žmonėms, kurie nori tobulėti ir kelti savo kvalifakaciją tam tikroje sferoje. Projektai įvairiomis temomis vyksta ištisus metus skirtinguose Europos kampeliuose, tad jeigu nori augti ir atverti save plačiam pasauliui, galbūt tai šauksmas tau išmėginti save naujoje terpėje.

Laura Babaitytė