Ekspertai pataria: išmaniąją įrangą pirkite sumaniai

Ruošiantis mokslo metų ir naujų darbų startui, visi norime atsinaujinti telefoną, kompiuterį ar įsigyti išmanųjį laikrodį. Ar įmanoma pažangų telefoną įsigyti vos už kelių kavos puodelių per mėnesį kainą? Ekspertai pataria: sumaniai renkantis nebrangiai galima įsigyti daug kokybiškų išmaniųjų įrenginių.

„Praėjo tie laikai, kai renkantis ekonominės klasės išmanųjį įrenginį reikėjo aukoti kažkokius svarbius parametrus. Dabar telefonų, kompiuterių, laikrodžių ir kitų įrenginių techninės charakteristikos ir inovacijos auga taip sparčiai, kad net kelis šimtus eurų kainuo­janti technika stebina savo funk­cijomis ir kokybe“, – sako „Telia“ Įrangos vadovas Aurimas Karnejevas.

Telefono ar kavos?

Dauguma lietuvių telefonus atsinaujina kas dvejus–trejus metus. Jei ir jūs jau svajojate apie naują išmanųjį, apsvarstykite šiuos „Telia“ ekspertų atrinktus pasiūlymus. Kas gi nenorėtų telefono vos už dviejų kavos puodelių kainą per mėnesį, tiesa?

Ieškančius optimaliausio sprendimo nustebins „Xiaomi Redmi 9T“ išmanusis su 64 GB vidine atmintimi, keturguba kamera, ištverminga baterija, atspariu „Gorilla Glass 3“ stiklu ir kitais privalumais. Tiks ir daug naršantiems internete, ir daug kalbantiems – už 4,13 euro per mėnesį su 24 mėn. mobilio­jo ryšio sutartimi (galioja nuo plano „Flexi 4“). Pilna įmoka už šį telefoną akcijos metu be plano – 149, o su planu – 99 eurai.

„Samsung“ telefonų gerbėjai turėtų atkreipti dė­mesį į „Galaxy A22“, kuris jau pasiruošęs 5G ryšio erai. Šis telefonas vartotojų giriamas už itin gerą ekrano raišką, ilgą veikimą ir patogų valdymą. Ypač jis patiks mėgstantiems fotografuoti – gražiausias gyvenimo akimirkas fiksuoja kokybiška ir funkcionali triguba kamera, turinti ypač plataus kampo objektyvą ir įdomių asmenukių efektą. 64 GB vidinės atminties šis telefonas dabar – vos už 6,21 euro per mėnesį su 24 mėn. mobiliojo ryšio sutartimi (galioja nuo plano „Flexi 4“). Pilna įmoka už šį telefoną akcijos metu be plano – 199, o su planu – 149 eurai.

Jei telefoną dažnai naudojate vaizdo įrašų per­žiūroms, žaidimams arba filmavimui ir fotografavimui, ekspertai siūlo „Xiaomi Redmi Note 10S“ su 128 GB vidine atmintimi. Šis išmanusis turi didelį 6,43 colių įstrižainės AMOLED ekraną, o vos per pusvalandį telefono bateriją galima įkrauti daugiau kaip 50 procentų. Šiuo metu „Telia“ jį siūlo už 8,3 euro per mėnesį su 24 mėn. mobiliojo ryšio sutartimi (galio­ja nuo plano „Flexi 4“). Pilna įmoka už šį telefoną akcijos metu be plano – 249, o su planu – 199 eurai.

Šiuo metu dairotės aukštesnės klasės telefono už draugišką kaina? „Telia“ turi pasiūlymą ir jums – atnaujintus išmaniuosius telefonus. Tai anksčiau naudoti, bet labai geros būklės „Samsung“ ir „Apple“ flagmanai, kuriuos mūsų specialistai patikrina, atnaujina ir paruošia tolesniam naudojimui. Šie telefonai atrodo kaip nauji, leidžia mėgautis visomis flagmanų galimybėmis, turi 12 mėn. garantiją, ir, svarbiausia, kainuoja gerokai mažiau. Be to, tokio telefono pasirinkimas yra tausojantis gamtą ir draugiškesnis aplinkai.

Stilingi laikrodžiai – ne tik laikui skaičiuoti

Šiais laikais laikrodis gali būti ir telefonu, ir pinigine, ir muzikos grotuvu ar net navigacijos sistema. Tai – esminiai eSIM technologjją palaikančių išmaniųjų laikrodžių privalumai. Daugelis prisipažįsta, kad įsigiję tokį išmanųjį laikrodį vėliau nebeįsivaizduoja nė dienos be jo.

Jei turite „Samsung“ telefoną, rinkitės „Samsung Galaxy Active2 Aluminum LTE“ laikrodį. Jis turi padidintą, visiškai juodą ekraną patogiam naudojimui, o funkcijų įvairovė nustebins ir daug mačiusius. Laikrodis fiksuoja judesius, matuoja streso lygį, gali tapti fotografavimo valdikliu, padeda sekti socialinius tinklus, o su eSIM – leis ir skambinti palikus telefoną namuose. Dabar „Samsung Galaxy Active2 Aluminum LTE“ labiausiai apsimoka pirkti mokant dalimis – įmoka per mėnesį tesieks nuo 3,87 euro (per 36 mėn.). Jei įsigysite ir eSIM paslaugą – še­šis mėnesius ja galėsite naudotis visiškai nemokamai (vėliau – 5,90 euro per mėn.).

„Apple“ fanams siūlome „Apple Watch SE LTE“ – stilingą ir funkcionalų laikrodį, išsiskiriantį iš kitų ne tik savo forma, bet ir galimybėmis. Jis pravers ir sportuojant, ir miegant, nes skaičiuos ne tik nueitus žingsnius, sudegintas kalorijas, širdies ritmą, bet ir miegą, tiek kasdien, tiek ištikus nelaimei, nes gali atsiliepti į skambučius, gauti žinutes ir leisti muziką tiesiai nuo riešo, be to, turi Greitosios pagalbos SOS funkciją. O dabar „Apple Watch SE LTE“ labiausiai apsimoka pirkti mokant dalimis – įmoka per mėnesį tesieks nuo 8,59 euro (per 36 mėn.). Jei įsigysite ir eSIM paslaugą – šešis mėnesius ja galėsite naudotis visiškai nemokamai (vėliau – 5,90 euro per mėn.).

Nepamiršome ir mažųjų technologijų gerbėjų: laikrodžiai-telefonai „Gudrutis“ dabar vos nuo 3 eurų per mėnesį. Tai – puikus pirmasis išmanusis įrenginys vaikams, leidžiantis skambinti nustatytiems kontaktams, o tėvams suteikiantis daugiau ramybės, nes jie visada gali žinoti, kur jų vaikas yra.

Kompiuteriai – ir geimeriui, ir vadybininkui

Karantinas parodė, kad kompiuteris gali tapti pagrindiniu įrenginiu namuose: jo reikia ir vaikų mokslams, ir studijoms, ir darbui, ir kasdieniams poreikiams. Ypač daug iššūkių kyla, kai namuose kompiuteris tėra vienas. Bet kai įrenginį galima įsigyti išsimokėtinai be pabrangimo, o gerų pasiūlymų apstu, viskas tampa kur kas paprasčiau. „Telia“ ekspertai atrinko tris favoritus kiekvieno poreikiams.

Mokslams. „Asus VivoBook X415 i3“ – plonas ir lengvas (sveria vos 1,6 kg), bet yra pakankamai galingas atlaikyti ir nuotolines pamokas, ir kino seansus, be to, jį patogu naudoti kasdien. Vertinamas už itin patogią klaviatūrą lengvam tekstų rinkimui, gerą garso kokybę ir platų ekrano matymo kampą. Dabar – vos už 20,9 euro per mėn. (mokant 24 mėn.) arba 501,6 euro mokant visą sumą iš karto.

Darbui namuose. Iki 8 val. be laido veikiančią bateriją turintis „HP Pavilion Ryzen5“ kompiuteris užtikrina sklandžią darbo dieną iš svetainės ar virtuvės – kur tik patogu ir gera dirbti. Didelis darbalaukis, kokybiška ekrano raiška, greitas įkrovimas ir kiti privalumai išskiria šį kompiuterį iš kitų panašios kategorijos įrenginių. Dabar – vos už 28,5 euro per mėn. (mokant 24 mėn.) arba 684 eurus mokant visą sumą iš karto.

Žaidimams. Tikri geimeriai žino, kad geras kompiuteris yra tas, kuris užtikrina maksimalų greitį, didelę talpą, kokybišką garsą ir detalią ekrano raišką. Visa tai apjungia „MSI GF63 Thin i5“ kompiuteris, išsiskiriantis ne tik savo techninėmis charakteristikomis, bet ir dizainu. Dabar – vos už 31,9 euro per mėn. (mokant 24 mėn.) arba 765,6 euro mokant visą sumą iš karto.

Šių pasiūlymų laikas ir prekių skaičius yra riboti. Platų telefonų, laikrodžių, kompiuterių, o taip pat televizorių, monitorių ir kitos įrangos asortimentą rasite „Telia“ e-parduotuvėje www.telia.lt, o jei norite pasitarti – skambinkite tel. 1817 arba atvykite į artimiausią „Telia“ saloną.