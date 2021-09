Dvi greičio dienos

Virginija Jacinavičiūtė

Praėjęs savaitgalis buvo tobulas greičio ir adrenalino mė­gėjams, kurie net dvi dienas turėjo galimybę stebėti geriau­sių Lietuvos ir kaimyninių ša­lių lenktynininkų važiavimus. Į Elektrėnus septintą kartą juos subūrė „Kuusamet group Rally Elektrėnai“. Kaip ir pernai, ab­soliučiu ralio nugalėtoju tapo Vaidotas Žala ir latvis Andris Malnieks. Elektrėnų savivaldy­bę garsinantis ekipažas prizinių vietų neužėmė, tačiau be taurės neliko.

Gaudesys mieste

Elektrėnų ralis startavo penktadienį „Vaikų pasaulyje“. Garbė atidaryti ralį teko Elektrėnų kolektyvams. Scenoje grojo Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, EMM mokinė Augustė Daniūnaitė giedojo Lietuvos valstybės himną, koncertavo Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“ bei popchoras „Saulės spinduliai“. Po atidarymo mieste užgaudė au­tomobilių varikliai, o minia apspito Draugystės gatvę bei stebėjo, kaip automobiliai skrieja du greičio ruo­žus aplink Ledo rūmus. Lenktynės praėjo be didesnių incidentų, tačiau išskirtinių vaizdų pasitaikė. Lenkų Kocik Robert ir Wach Sebastian ekipažas trasoje pametė ratą, tačiau greičio ruožą vis tiek užbaigė, nors iš po kėbulo veržėsi žiežirbų uodega. Miesto greičio ruožą greičiausiai įveikė Dominykas Butvilas ir Renatas Vaitkevičius. Jiems atiteko mero Kęstučio Vaitukaičio taurė. Elektrėnų savivaldybę garsinančių Eugenijaus Sladkevičiaus ir Artūro Šabanavičiaus ekipažas dviejose miesto greičio ­ruožuose užėmė 15 ir 27 vietas iš 62, o suskaičiavus visų rezultatus liko 42 vietoje.

Žvyro ruožai

Šeštadienį veiksmas persikėlė ant žvyro, kur dalyviai turėjo įveikti dar 8 greičio ruožus (beveik 100 km), nusidriekusius Elektrėnų ir Trakų savivaldybėse. Absoliučiais ralio nugalėtojais tapo Vaidoto Žalos ir latvio Andrio Malnieks ekipažas. D.Butvilas nuo V. Žalos atsiliko 1 min. 5 sek. ir buvo antras, o trečią vietą pelnė rusas Valerijus Gorbanas.

Elektrėnų savivaldybei atstovavęs Eugenijaus Sladkevičiaus ir šturmano Artūro Šabanavičiaus ekipažas šiemet prizinės vietos neužėmė, bet bendroje įskaitoje buvo 15 iš 38 sėkmingai ralį užbaigusių ekipažų. Ši vieta verta pasididžiavimo, žinant, kad 24 ekipažai ralio apskritai neužbaigė dėl įvairių gedimų, avarijų ir techninių klaidų. Eugenijus ir Artūras ralyje skriejo automobiliu „Mitsubishi Mirage“.

Koks pavojingas ir kupinas adrenalino sportas yra lenktynės, įsitikino ir redakcijos darbuotojai, ralį stebėję Dzenkūniškių miške. Tik startavę pirmame posūkyje avarijas patyrė net trys ekipažai. Visi jie posūkyje trenkėsi į medžius. Per pirmą avariją mašina praskriejo per metrą nuo galimai neblaivaus asmens, kuris nepaisydamas įspėjamųjų ženklų ir ralio stebėtojų reikalavimų, varžybas stebėjo draudžiamoje zonoje. Atlėkus automobiliui minėtas vyrukas rankomis užsidengė vei­dą nuo dulkių ir akmenų ir nė pats nematė, kad automobilis praskriejo pro pat jį ir trenkėsi į medį. Po šio įvykio žmonės iš draudžiamos zonos netruko pasišalinti, tik po kelių akimirkų jie suprato, kad yra tikri laimės kūdikiai. Laimė, per avarijas rimtai nesusižeidė ir lenktyninkai. Laukdami varžybų pabaigos jie mielai pabendravo su ralį stebėjusiais žmonėmis ir redakcijos darbuotojais. Po nesėkmingo starto lenktyninkai Nerijus Anužis ir Ernest Miskialovič su šypsena stebėjo ralio fano telefonu užfiksuotą avariją ir pasakojo anksčiau patyrę ir didesnių avarijų. Lenktyninkai džiaugėsi pavaišinti vandeniu ir pakvietė visus iš arčiau apžiūrėti apgadintą automobilį. Lenktynes stebėjusiems vaikams ­patiko iš vidaus apžiūrėti automo­bilį. Iš nuostabos aikčiojantiems berniukams lenktyninkai patarė per daug lenktynių sportu nesižavėti. O išgirdę, kad vaikai norėtų būti to­kiais pat lenktyninkais, palinkėjo jiems būti geresniems.

Ladies Go

Jau antrus metus kartu su Elektrėnų raliu vyko ir moterų „ORLEN Ladies Go“ orientacinis-pramoginis ralis, kuriame dalyvavo ir elektrėniškės. Antrą kartą ralyje dalyvavusi „Hockey Girls“ Elektrėnai komanda varžėsi „Ladies Go Green“­ grupėje ir tarp 32 ekipažų iškovojo 1 vietą. „Ladies Go Green“ grupėje dalyvauti gali ekipažai, dalyvavę šiame ralyje ne daugiau kaip 3 kartus. Dar didesnis džiaugsmas „Hockey Girls“ komandos nares aplankė paaiškėjus, kad Ramunės Maleckienės, Jurgitos Prekevičienės ir Sonatos Gaškevičienės komanda aplenkė 51 ekipažą ir bendroje grupių įskaitoje pelnė pirmąją vietą.

„Ladies go PRO“ įskaitoje trečiąją vietą pelnė ir kita elektrėniškių komanda „Dirty drive“. Komandos šturmanė Viktorija Kybartienė pasakojo, kad moterų varžybų tikslas – naudojantis nuorodomis, pateiktomis Kelio knygoje, laiku atvykti į nustatytus punktus. Per varžybas reikia nuvažiuoti apie 170 km atstumą. Vykstant nuo punkto iki punkto laukia įvairios užduotys. Vienos jų vairavimo – kartingai, slalomas, vidutinio greičio užduotis, kitos – pramoginės – atsakyti į klausimus, įmušti golfo kamuoliuką per kelis mušimus ir pan.

Viktorija pasakojo, kad jų komanda dalyvavo jau ne viename orientaciniame-pramoginiame ralyje. Komanda yra pasiskirsčiusi darbus: vairuotoja Erika vairuoja ir klauso šturmano komandų, šturmanas skaito Kelio knygą, stebi nuvažiuotus atstumus, kitos komandos narės – Rūta ir Monika – atsakingos už užduočių atlikimą ir soc. tinklus.

Lietuvos ralio, ralio sprinto čempionato V etapo ir „Ladies Go ralio“ apdovanojimai vyko šeštadienio vakarą, po grupės „Bernužėliai“ koncerto.

Netrumpuose apdovanojimuo­se netrūko džiaugsmingų šypsenų, aplodismentų, palaikymo šūksnių ir šampano dušo. Elektrėniškis E. Sladkevičius nebuvo pasiruošęs lipti į sceną, tačiau be apdovanojimo neliko. Mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius jam įteikė seniūno taurę „Už Elektrėnų vardo garsinimą“.

Ralis užbaigtas lazerių šou su ugnies pliūpsniais bei gigantiškų fejerverkų papliūpomis.