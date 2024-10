Daug kalbų – viena Europa

Nuotraukoje: Ruošiamės skaityti etiopų kalba

Rugsėjo 26-ąją minima Europos kalbų diena. Šia diena siekiama populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą. Be to, tai puiki proga dar daugiau sužinoti apie kalbų mokymąsi ir kalbų įvairovę.

Jau tapo gražia tradicija kasmet šią dieną paminėti ir mūsų, Vievio, gimnazijoje. Kalbų mokytojai organizavo įvairias veiklas.

Rugsėjo 25 dieną gimnazijoje lankėsi VDU Švietimo akademijos Lituanistikos ir tarptautinių programų centro vyr. specialistė Viktorija Milvydaitė, stažuotojai Abbas Abdelila, Aysenur Senturk, muzikos pedagogikos studentė Elzė Markevičiūtė, pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo bakalauro­ programos studentai ukrainiečiai Vitalii Admaiev, Rusalyova Jelizaveta, Viktoria Stanyslavivna Nevska, Viktoriia Serhiivna Voitenko. Mokiniams studentai vedė pamo­kas apie kalbas, supažindino su anglų, etiopų, turkų, ukrainiečių, ispanų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Mokiniai dalyvavo kalbų kavinėje, mokėsi dainų ir susipažino su skirtingomis kultūromis bei šalimis! Šios pamokos mokiniams paliko pačius gražiausius įspūdžius. Užsienio (anglų, vokiečių ir rusų) kalbų mokytojai su 5–8 klasių ir I–II gimnazinių klasių mokiniais vykdė projektinę veiklą „Atvirlaiškis“. Iš pradžių ugdytiniai buvo supažindinti su atvirlaiškio rašymo taisyklėmis. Parašyti atvirą laišką (jau yra nepopuliaru tokiu formatu aprašyti, kokioje šalyje esame buvę, kokias akimirkas išgyvenę, kokias emocijas jautę) ne vienam buvo smagus iššūkis. Rezultatas – anglų, vokiečių ir rusų kalbomis parašyti bei gražiomis iliustracijomis papuošti atvirlaiškiai plūdo iš visos Europos: Ispanijos, Italijos, Graikijos, Norvegijos, Danijos ir, žinoma, Lietuvos. Visa gimnazijos bendruomenė turėjo galimybę gėrėtis atvirlaiškių paroda gim­nazijos fojė.

Per pertraukas buvo girdėti, kaip mokiniai įvairiomis Europos kalbomis skaito užrašus ant gimnazijos kabinetų durų. Papuošti gimnazijos erdves žodžiais, susijusiais su dėstomais dalykais, už kabinetų durų vykstančia veikla, pasirūpino lietuvių kalbos mokytojos kartu su savo mokiniais. Taip pat vyko integruotos, netradicinės pamokos.

Europos kalbų dienai skirtos veiklos dar kartą patvirtino tiesą, jog kalba yra tiltas tarp žmonių ir šalių, ji leidžia pamatyti pasaulį kitomis akimis.

V. Špiliauskaitė,

R. Bimbirienė ir radijo žurnalistai