Darius Kasparaitis: treniruotės – ne kalėjimas, bet reikia atiduoti visas jėgas

Linas Baublys

Šią tiesą Darius Kasparaitis jauniesiems savo ledo ritulio mokyklos auklėtiniams ne tik sakė, bet ir rodė asmeniniu pavyz­džiu. Praėjusią savaitę Elektrėnų ledo rūmuose vyko ypatingos tre­niruotės. D. Kasparaitis vėl klaidino varžovus, dalino perdavimus, mušė įvarčius bei kėlė į viršų rankas lyg NHL varžybose po rezultatyvios atakos. Be to, išdygdavo lyg vaiduoklis prieš varžovus ir dingdavo, palikdamas juos vienus, be ritulio. Tokiu būdu, jaunieji DKLRM ledo ritulininkai, nuo ­U-10 iki U-16 komandų turėjo puikią progą ne tik pamatyti garsiuosius „Kasparo“ įgūdžius, bet ir patys parodyti, ko pavyko išmokti per šiuos metus. O išmokti pavyko tikrai nemažai. Tai akivaizdžiai įrodo Lietuvos vaikų ledo ritulio čempionato rezultatai. Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos (DKLRM) U-13 komanda šiuo metu pirmauja Lietuvoje, o DKLRM U-14 savo amžiaus grupėje užima trečią vietą.

Labai smagu, kad po vienos iš treniruočių D. Kasparaitis sutiko ­atsakyti ir į kelis mūsų klausimus:

Koks Jūsų pirmas įspūdis ­po bendrų treniruočių?

Labai džiaugiuosi, kad tiek daug vaikų lanko ledo ritulio treniruotes, o mūsų sporto šaka išlieka pati populiariausia Elektrėnuose.

Ko palinkėtumėte savo ledo ritulio mokyklos auklėtiniams?

Palinkėsiu vaikams, kad intensyviau dirbtų per treniruotes, jeigu nori ledo ritulį žaisti ne tik Elektrėnuose. Matau, kad ne visi labai stengiasi, todėl noriu paskatinti juos, kad dirbtų rimčiau.

Stebint Jūsų bendras treniruotes atrodė, kad ir pats, savo pavyzdžiu bandėte įkvėp­ti vaikus tiek kovoti, tiek ir džiaugtis kiekviena sėkme?

Kai žaidi su vaikais, turi mokėti ir džiaugtis, ir kovoti, ir improvizuo­ti. Reikia padėti vaikams suprasti, kad į treniruotes jie eina ne kaip į kalėjimą. Juk profesionalai nuo mėgėjų tuo ir skiriasi, kad jie visą laiką nori tobulėti, stengiasi atiduoti visas jėgas. Būtent tai ir siekiu vaikams parodyti savo pavyzdžiu.

Šiandien Jums teko žais­ti ir vienoje komandoje su mer­gaitėmis. Koks Jūsų įspū­dis?

Labai džiaugiuosi, kad mergaitės lanko ledo ritulį. „Mano laikais“ apskritai nebuvo ledo ritulį lankančių mergaičių, o dabar matau, kad kai kurios žaidžia netgi geriau už berniukus. Todėl smagu, kad jos treniruojasi kartu, ir neabejoju, jog moterų ledo ritulio ateitis Lietuvoje yra labai gera.

Viešėdamas Lietuvoje Darius Kasparaitis ne tik treniravo savo mokyklos auklėtinius, bet ir simboliškai išvedė „Energijos“ komandą į vasario 26 d. Baltijos ledo ritulio čempionato rungtynes Elektrėnuo­se tarp „Energijos“ ir Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“ komandų. Na, o „Energijai“ praėjęs savaitgalis buvo puikus. Mūsų komanda vasario 22 d. po atkaklios kovos Rygoje palaužė savo tiesioginius konkurentus dėl atkrintamųjų varžybų „Prizmos“ ledo ritulininkus 5-3. O vasario 23 d. taip pat svečiuose, net ir atsilikdama po pirmojo kėlinio 0-1, „Ener­gija“ galiausiai įveikė HC „Riga“ ledo ritulininkus rezultatu 3-1.

Vis dėlto reikia pabrėžti, kad gana netikėtai kova dėl atkrintamų­jų varžybų tapo dar atkaklesnė. To ­„kaltininkai“ – Vilniaus „Hockey Punks“ ledo ritulininkai, demonstruojantys neįtikėtiną formą ir 7 pergalių iš eilės seriją. Tad šiuo metu visos trys komandos, užimančios 4–6 vietas, „Hockey Punks“, „Prizma“ ir „Energija“ turi apylygiai taškų, o kuri iš jų užims 4 vietą ir iškovos tą vienintelį kelialapį į atkrintamąsias varžybas, greičiausiai paaiškės tik po paskutinių reguliariojo sezono rungtynių. Beje, pa­skutines rungtynes „Energija“ žais būtent prieš Rygos „Prizma“ kovo 15 d. 15.00 val. Elektrėnų ledo arenoje. Vargu ar reikia įtikinėti, kad mūsų visų gausus palaikymas savo miesto komandai yra tiesiog būtinas.