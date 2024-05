DAR VIENAS JĖGŲ IŠBANDYMAS LONDONO MARATONE

Balandžio 21 d. įvyko 44-asis Londono maratonas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 50 tūkstančių dalyvių iš viso pasaulio. Labai didžiuojuosi, kad tarp tų dalyvių buvau ir aš, nors tam, kad patekčiau į Londono maratoną reikėjo įvykdyti kvalifikacinį normatyvą. Pati maratono trasa beveik nepasikeitusi per visą maratono gyvavimo laikotarpį. Ji prasideda gražiame Grinvičo parke, per kurį eina nulinis dienovidis, o pabaiga – šalia karališkosios šeimos rezidencijos Bakingamo rūmų, Vestminsteryje.

Dalyvaudamas Londono maratone taip pat siekiau atkreipti vyrų dėmesį ir priminti, kad pagal Prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos aprašą 50–69 m. amžiaus vyrai (o jei šeimoje prostatos vėžiu sirgo tėvas, brolis – nuo 45 metų) neužmirštų BENT 1 kartą kas 2 metus atlikti PSA lygio kraujyje tyrimą, Prostatos vėžys – dažniausia Lietuvos vyrų onkologinė liga. Nepamirškim rūpintis savo sveikata, nes tai didžiausias visų mūsų turtas. Šią žinią nešiau su savimi iki pat finišo linijos. Tai buvo jau devintasis mano maratonas, tačiau kaip ir anks­tesniais kartais pareikalavo visų jėgų ir ištvermės. Džiaugiuosi, kad pavyko įvykdyti treniruočių planą ir finišuoti greičiau nei per 3 valandas.

Iš įdomesnių faktų galėčiau pa­minėti, kad maratono metu buvo pasiekti net 44 Gineso rekordai, pavyzdžiui greičiausias bėgikas, kuris su savimi dar nešėsi dviratį, ar dalyvis, kuris vilkėjo 100 marškinėlių.

Dėkoju visiems, kurie palaikė ir padėjo pasiekti šio tikslo, o taip pat Elektrėnų savivaldybei už finansinę paramą dalyvaujant tarptautinėse varžybose. Pelnyta jau 4-a pasaulinės maratonų lygos žvaigždė (Bostonas, Berlynas, Čikaga, Londonas) iš 6. Tikiuosi savo „Kelią į žvaigždes“ tęsti ir kitais metais, kadangi dar liko maratonai Niujorke ir Tokijuje.

Taip pat šią vasarą startuoja nau­jas sporto projektas Elektrėnuose „Prisijaukink bėgimą“. Projekto įgyvendinimo metu bus sudary­ta galimybė bet kokio amžiaus Elek­trėnų savivaldybės gyventojams atrasti bėgimą ir jį „prisijaukinti“, kitaip tariant pamėgti, dalyvaujant „Parkrun“ šeštadienio 5 km labai lengvuose bėgimuose. Projektas finansuojamas Elektrėnų savivaldybės sporto projektų rėmimo lėšomis, o jį įgyvendina bendruomenė „Ak­tėvystė“. Visa informacija bus pa­skelbta artimiausiu metu.

Helmutas Zabarauskas