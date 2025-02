Celofano plėvelės ir kalbos vandens tekėjimo į butus nesustabdo: reikia darbų

Redakcija gavo laišką iš Dau­girdiškių Monio g. 13 namo gyven­tojų dėl bėdos, prakiurus stogui.

Daugirdiškėse, daugiabutyje­ Mo­nio g. 13, prakiuro stogas. Butų sa­vininkai kreipėsi į Elektrėnų ko­munalinį ūkį, prašydami stogą­ su­remontuoti. EKŪ darbuotojai­ ant stogo uždengė plėvelę, nuo dau­giabučių sukauptų lėšų nuskaitė 500 eurų ir išvažiavo. Plėvelė lietaus ­vandens tekėjimo į butus nesustab­dė. Kai antrą kartą kreipėsi į EKŪ, sulaukė tik pažado, kad stogą re­montuos gal pavasarį, o taisyti savo darbo už sumokėtus 500 eurų neat­važiavo. „Nerimaujame, kad šitaip į butus bėgantis vanduo namą sugadinti gali taip, kad jis nugrius. Mes jau nežinome, kur ieškoti pagalbos, todėl prašome redakcijos patarpininkauti reikalingose instancijose, kad arba stogas būtų sutvarkytas, arba grąžinti pinigai, už kuriuos stogo remontui samdytume privatų stogdengį. Namą aptarnauja Elektrėnų komunalinis ūkis, kuriam gyventojai už paslaugas moka mokesčius“, – redakcijai sako to namo gyventojas Kęstas. Po ilgų pokalbių su gyventojams atstovaujančiu Kęstu, redakcija susidarė nuomonę, kad EKŪ darbuotojai stogą plėvele uždengė tarsi lauko agurkus, nuo namo sutaupytų lėšų nuskaitė pinigus, o kad darbas atliktas nekokybiškai, teisinasi tik atsikalbinėjimais.

Redakcija mėgino tarpininkauti, kad žmonėms būtų pagelbėta, ir po savaitės pastangų, gyventojai su EKŪ susitarė gražiuoju. Pirmiausia skambinome EKŪ gen.direktoriui Ričardui Leckui, kuris trumpai atsakė, prašydamas patarti, kaip jiems tą stogą suremontuoti. Suprasdami, kad direktorius ne ką gali pa­dėti, problemą spręsti prašėme pa­dėti mero Gedimino Ratkevičiaus. Jis pažadėjo tai padaryti, bet ir jam sunkiai sekėsi. Meras buvo įpareigo­jęs EKŪ darbuo­tojus nuvažiuoti į Daugirdiškes ir nekokybišką darbą iš­taisyti. EKŪ direktorius ­merui atsiuntė visą lapą susirašinėjimų apie to namo problemas ir neteisingai ­informavo, kad vasario 4 d. darbininkai buvę nuvažiavę, bet stogo sutvarkyti negalėję. Kitą dieną R. Leckas jau teisinosi, kad darbininkai nebuvo nuvažiavę ir pažadėjo vasario 5 d. pats nuvažiuo­ti. Namo gy­ven­tojai sako, kad po to, kai stogą uždengė celofanu, EKŪ dar­buotojai nebuvo pasirodę, bet R. Leckas merui siunčia informaciją, kad važiavę kelis kartus. Gyventojai sako jau suradę privatų stogdengį, kuris jiems stogą­ su­remontuotų už 600 eurų, bet norėtų, kad EKŪ grąžintų pinigus, už neatliktus darbus nuskaičiuotus nuo taupymo ­sąskaitos.

Po visų kalbų tarp namo gyventojų, redakcijos, mero ir EKŪ direktoriaus, į Daugirdiškes nuvažiavo EKŪ vadybininkas Vaidas Ratkevičius ir bendrą kalbą su gyventojais surado. V. Ratkevičius žmones įtikino, kad jiems reikia surinkti 51 proc., t.y. penkių namo gyventojų parašus ir parašyti prašymą komunaliniam ūkiui dėl stogo remonto. V. Ratkevičius gyventojams pateikė ir sąmatą, kad tas stogo remontas kainuotų sutaupytas eksploatavimo lėšas ir kiekvienam butui apie 1000 eurų. Tuos pinigus, kas nori galėsią sumokėti iš karto, o kas pinigų neturi, jiems mokestis būsiąs išdėstytas per sutartą laiką ir išrašytas prie komunalinių paslaugų sąskaitų. Kęstas redakcijai sakė, kad gyventojai patenkinti tokiu EKŪ su gyventojais bendravimu, o 5 butų gyventojai tikriausiai sutiks su tokiomis sąlygomis. Likusių butų gyventojai irgi turėtų tik džiaugtis, kad namas turės naują stogą. O privačiai stogą remontuoti, gyventojai sužinojo, galėtų tik tokiam darbui leidimą turintis specialistas.

Taip gražiai baigėsi Monio g. 13 namo bėda, todėl gyventojai laukia pavasario ir meldžia Dievo, kad nesiųstų daug lietaus ir to namo neužtvindytų.

