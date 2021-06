Auksinis bėgimo „Aplink Elektrėnų marias“ jubiliejus

Karščiui mušant rekordus Elektrėnuose vyko istorinis, jau 50-asis bėgimas – pusė maratono aplink Elektrėnų marias ir X Lietuvos bėgimo taurės etapas. Vieną sunkiausių Lietuvos bėgimo trasų pasiryžo įveikti daugiau nei 200 bėgimo aistruolių, nors iš anksto užsiregistravo dvigubai daugiau. Renginį organizavo Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybės sporto centras, VšĮ Alytaus sporto draugija ir asociacija „Gėrnešys“.

Bėgimo ištakos veda į 1971-uosius, kai aplink Elektrėnų marias, be teisėjų ir žiūrovų, prabėgo elektrikai Nikolajus Černeiko, Algirdas Mišinis, Stasys Ramanauskas ir Vaclovas Sladkevičius. Vėliau veiklių sporto organizatorių Algirdo Cickevičiaus bei Juliaus Šimansko dėka šių entuziastų elektrikų idėja tapo tradicine miesto švente, kuri švenčiama iki šiol ir į kurią kasmet susirenka gausus būrys bėgimo entuziastų iš visos Lietuvos. Organizuojant bėgimą ilgus metus talkino vyr. teisėjas Česlovas Maleravičius, kurio Elektrėnai neteko prieš 5 metus.

Elektrėnų trasa iki šiol yra tituluojama viena sunkiausių ir vaizdingiausių Lietuvos plento trasų. Kaip akcentuota renginyje, Lietuvoje itin nedaug pusės maratono sertifikuotų trasų, kurias sudarytų vienas ratas. Vienas tokių bėgimų – Elektrėnų pusmaratonis.

Prieš startą sveikinimo žodį tarė ir gero bėgimo palinkėjo Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius. Elektrėnų savivaldybės sporto centro direktorius Alfredas Antanas Vainauskas išreiškė padėką ir įteikė atminimo dovaną šio bėgimo pradininkui ir vyr. teisėjui Aleksui Dirvanauskui, kuris ir 50-ojo bėgimo dalyvius palydėjo į startą.

This slideshow requires JavaScript.

Po starto veiksmas persikėlė į stadioną. Čia tradiciškai organizuoti trumpų distancijų bėgimai. Vieną stadiono ratą bėgo vaikai. Visi mažieji bėgikai buvo apdovanoti atminimo medaliais, o dėl prizų varžėsi vaikai iki 6 m. Šioje distancijoje prizines vietas iškovojo elektrėniškiai – Vilijus Rudzinskas (1 v.) ir Ąžuolas Mekas (2 v.).

Tie, kurie nenorėjo bėgti ilgų distancijų, dalyvavo 1200 m FunRun bėgime. Tarp vyrų greičiausi buvo Mindaugas Keršelis (Varėna) 00:03:46.2, Povilas Kačinskas (Vilnius) 00:03:56.9 ir Slavikas Kevra 00:04:06.7, o tarp moterų Anna Teriaeva (Trakai) 00:04:13.3, Paulina Šepetytė (Riešė) 00:04:36.5 ir Patricija Lapunaitė (Paberžė) 00:04:37.5.

FunRun bėgime medalius ir taures laimėjo ir elektrėniškiai. Pirmos vietos medalį savo amžiaus grupėje iškovojo elektrėniškė Viktorija Mekaitė. Antrąją vietą užėmusi elektrėniškė Adriana Jatkevičiūtė ir trečiają vietą užėmusi Auksė Čižiūtė prizo atsiimti neatėjo. Tarp moterų apdovanotos elektrėniškės Ieva Kriaučiūnaitė ir Julija Ru­dzinskienė, kurios užėmė atitinkamai antrą ir trečią vietas. Berniukų iki 14 m. amžiaus grupėje trečias atbėgo elektrėniškis Nedas Janavičius.

Pagrindinėje bėgimo „Aplink Elektrėnų marias“ 21,098 km rungtyje pirmas finišą pasiekė Aurimas Skinulis (Kauno BMK) 01:17:19.4, nedaug atsiliko antrą vietą laimėjęs Jaunius Strazdas (Vilnius) 01:18:14.3, trečioje vietoje – Vaidas Ramanauskas (Kaunas) 01:20:43.9. Iš moterų pirmą vietą iškovojo Loreta Kančytė (Kaunas) 01:24:53.7, antra atbėgo Diana Banienė (Panevėžys) 01:28:28.0, trečia Erika Simaitė (Vilnius) 01:43:04.1.

10 km bėgime nugalėjo Tadas Matusevičius (Vilnius), jo laikas – 00:37:09.2, antras finišavo Povilas Kliauza (Kaunas) 00:41:37.1, trečias – Aleksandras Gorskij (Kaunas) 00:41:41.0. Tarp moterų grei­čiausiai distanciją įveikė Monika Elenska (Vilnius) 00:42:20.1, antra finišavo Vilija Gvildienė (Kaunas) 00:46:30.5, trečia – Eglė Juočytė (Birštonas) 00:51:48.7. Toje pačio­je 10 km trasoje varžėsi ir šiaurietiško ėjimo dalyviai, kurių kasmet vis daugėja. Tarp vyrų pirmas atžingsniavo Juozas Gudeliūnas iš Beižionių 01:16:45.0, o antras – Sigitas Pranaitis iš Vilniaus 01:17:13.1. Moterys vietas išsidalino: 1. Svetlana Bulavko (Vilnius) 01:30:18.1, 2. Jurgita Žirkauskaitė (Panevėžys) 01:30:18.2, 3, Laima Kontrimienė (Kaunas) 01:37:25.1.

2 vietos taure apdovanota Elektrėnų sporto centro auklėtinė Emanuelė Balsytė, 10 km trasą įveikusi per 1:07:37.3.

Saulius Bauras 10 km trasą įvei­kė per 01:01:53.8 ir buvo 20 iš 44.

Visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, nugalėtojams įteiktos taurės, Elektrėnų savi­valdybės įsteigti piniginiai prizai bei rėmėjų skirtos dovanėlės.

Specialiu prizu apdovanotas greičiausiai pusmaratonio trasą įveikęs elektrėniškis Evaldas Gaižauskas. Jo rezultatas 01:52:22.0. Greičiausia elektrėniškė Dovilė Stankutė atsiimti prizo neatėjo. Šiuo metu Vilniuje gyvenantis, bet Elektrėnuose gimęs ir augęs E. Gaižauskas pasakojo, kad bėgime aplink Elektrėnų marias dalyvavo pirmą kartą. Kad neprarastų sportinės formos, Evaldas intensyviau bėgioti pradėjo tik prasidėjus koronaviruso pandemijai. E. Gaižauskas nenustebino sakydamas, kad sunkiausia bėgime buvo alinantis karštis, o sunkiausias ruo­žas trasoje – įkalnė tarp Pastrėvio ir Geibonių, kur bėgant reikėjo sukaupti visą valią. Pats bėgikas to nepatyrė, bet iš draugų girdėjo, kad trasose labai trūko vandens, o tai labai apsunkino bėgimą.

Vandens stygių akcentavo ir bei­žioniškis Juozas Gudeliūnas, trasą įveikęs su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Esant tokiam karščiui, sportininkas ryžosi įveikti pusę trasos. Juo­zas pasakojo, kad apie marias yra tekę žygiuoti ir karštesnėmis sąlygomis, tačiau šie metai pirmieji kai net 4 bėgikai išvežti į ligoninės priimamąjį. Bėgikai tarspusavyje kalbėjo, kad vienas bėgikas net buvo gaivinamas elektrošoku, tačiau ligoninės direktorius Edmundas ­Niparavičius tokio fakto nepa­tvirtino.Esą žmonės pervertino savo jėgas, neįvertino oro sąlygų, todėl sutriko sveikata. Bėgikams priimamajame suteikta medicininė pagalba ir jie išleisti namo.

Elektrėnų savivaldybės sporto centras dėkoja visiems padėjusiems organizuoti 50-ąjį bėgimą „Aplink Elektrėnų marias“. Atskirą padėką reiškia Elektrėnų policijos komisariatui, Apsaugos tarnybai „G4S“, Vievio sveikatos priežiūros centrui.

Bėgimo rezultatai skelbiami svetainėje www.begimotaure.lt

Virginija Jacinavičiūtė,

Elektrėnų sporto centras