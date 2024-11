Atrask savo galimybes

Europos Komisijos portalas „Funding & Tenders Portal“ yra skirtas ES finansavimo ir konkursų galimybėms. Šiame portale skelbiami įvairūs projektų finansavimo kvietimai, kurie apima daugybę sričių ir programų, tokių kaip:

Moksliniai tyrimai ir inovacijos – per „Horizon Europe“ programą remiami projektai, skatinantys mokslinius tyrimus, inovacijas ir naujų technologijų kūrimą įvairiose srityse: nuo sveikatos ir aplinkos apsaugos iki dirbtinio intelekto ir tvarios energetikos.

Regioninė plėtra ir sanglauda – projektai, skirti mažinti regioninius skirtumus Europoje, skatinti ekonominę plėtrą, socialinę sanglaudą, infrastruktūros gerinimą ir inovacijas regioniniu lygmeniu.

Kultūra, švietimas ir jaunimas – per programas, kaip „Erasmus+“ ir „Creative Europe“, remiamos švietimo iniciatyvos, kultūriniai projektai ir mainų programos, skirtos jaunimo įgalinimui, kultūrinio paveldo apsaugai ir kūrybinių industrijų plėtrai.

Aplinka ir klimato kaita – per programą „LIFE“ ir kitas iniciatyvas finansuojami projektai, siekiantys kovoti su klimato kaita, saugoti biologinę įvairovę ir skatinti žiedinę ekonomiką bei tvarų gamtos išteklių naudojimą.

Verslumas ir mažos bei vidutinės įmonės (MVĮ) – teikiama parama verslumui ir inovacijoms, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybes gauti finansavimą, plėsti veiklą tarptautinėse rinkose ir diegti inovacijas.

Socialinė įtrauktis ir žmogaus teisės – projektai, skirti stiprinti socialinę įtrauktį, ginti žmogaus teises, kovoti su diskriminacija bei skatinti lyčių lygybę.

Portale galima rasti informaciją apie atvirus kvietimus, paraiškų teikimo procesus, terminus bei finansavimo sąlygas. Tai pagrindinis šaltinis organizacijoms, tyrėjams ir verslams, norintiems dalyvauti ES finansuojamuose projektuose.

Spalio 22 – 24 d. paskelbti projektai:

1. IT technologijos. Paskelbta spalio 22 d. (5G large scale pilots – 5G and Edge for Smart Communities – Works).

2. IT technologijos. Paskelbta spalio 22 d. (5G large scale pilots – 5G coverage along Transport Corridors – Works).

3. IT technologijos. Paskelbta spalio 22 d. (Backbone connectivity for Digital Global Gateways – Studies).

4. IT technologijos. Paskelbta spalio 22 d. (Backbone connectivity for Digital Global Gateways – Works).

5. Infrostruktūra. Paskelbta spalio 22 d. (Cross-border renewable energy works projects).

6. Infrastruktūra, IT technologijos ir pažangiomis ryšio technologijos. Paskelbta spalio 22 d. (European Quantum Communication Infrastructure – The EuroQCI initiative – Works).

7. Infrastruktūra. Paskelbta spalio 22 d. (Cross-border renewable energy works projects).

8. Infrastruktūra. Paskelbta spalio 22 d. (Cross-border renewable energy studies projects).

9. Pilietinės visuomenės organizacijų finansavimas/paramos programos. Paskalbta spalio 24 d. (Operating grants to framework partners active in the area of Union values).

10. Medijų ir informacijos sektorius. Paskelbta spalio 24 d. (NEWS – JOURNALISM PARTNERSHIPS – COLLABORATIONS).

11. Medijų ir informacijos sektorius. Paskelbta spalio 24 d. (NEWS – JOURNALISM PARTNERSHIPS – PLURALISM).

12. Medijų ir informacijos sektorius. Paskelbta spalio 24 d. (NEWS – Media Freedom Rapid Response Mechanism).

13. Kūrybinių industrijų, inovacijų ekosistemos. Paskelbta spalio 24 d. (Creative Innovation Lab).

14. Parama žiniasklaidos raštingumui. Paskelbta spalio 24 d. (NEWS – Media Literacy).

15. Parama žiniasklaidos raštingumui. Paskelbta spalio 24 d. (NEWS – Media Freedom Rapid Response Mechanism).

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Europos Pulsas“ redakciją.